20 пап, у которых есть свои секреты воспитания любимых деток

Мамы порхают над детьми, как над неоперившимися птенцами, следя, чтобы кроха был накормлен правильной едой, вымыт дочиста, одет по погоде и не отставал в учебе. А вот когда в дело вступает папа, то все из привычной рутины превращается в настоящее приключение. И эти забавные и уютные моменты, проведенные наедине с отцом, навсегда сохранятся в отдельном уголке памяти, согревая теплотой.