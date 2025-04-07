20 пап, у которых есть свои секреты воспитания любимых деток

Истории
1 час назад

Мамы порхают над детьми, как над неоперившимися птенцами, следя, чтобы кроха был накормлен правильной едой, вымыт дочиста, одет по погоде и не отставал в учебе. А вот когда в дело вступает папа, то все из привычной рутины превращается в настоящее приключение. И эти забавные и уютные моменты, проведенные наедине с отцом, навсегда сохранятся в отдельном уголке памяти, согревая теплотой.

  • Муж придумал новую игру с детьми. Прихожу как-то домой с маникюра, ключ в замке провернулся, дверь открылась, и тишина... Думаю, ну все, или дети разнесли квартиру, или они что-то задумали. Скидываю куртку, захожу в гостиную — а там сцена, достойная кино. Муж лежит на кровати, укрыт пледом до подбородка, глаза прикрыты, лицо довольное. Старший сын в галстуке-бабочке держит блокнот и серьезно говорит: «Уважаемый клиент, может, желаете массаж плеч или фруктовую тарелку?» Младший в это время несет из кухни кружку с водой, в которую зачем-то насыпал мятных конфет и бросил дольку лимона — «фирменный коктейль от бара «Хостел де папа’». Я стою в дверях, наблюдаю, как муж кивает, заказывает уборку номера и просит потише музыку. Дети бегают, пшикают освежителем, пылесосят ковер игрушечным пылесосом, при этом спорят, кто из них «администратор», а кто «технический персонал». Муж кайфует, делает глоточек своей бурды и говорит: «Хочу продлить проживание еще на неделю». А я понимаю, что оставлять их втроем дома — это, конечно, риск, но зато как весело. © Мамдаринка / VK
  • Вчера закинул мелкого купаться. Помыл, раздал полный комплект резиновых уточек, оставил отмокать и играться в большом тазу. Игровое отмокание обычно занимает не меньше 15 минут, раньше за уши не оттащишь. А тут уже через каких-то 5-7 минут слышу из ванной пищание: «Папа-папа». Подхожу к двери, спрашиваю, что случилось. В ответ слышу «Тиво-то нитиво не видна». Оказалось, когда выходил из ванной, машинально свет выключил. Ребенок героически купал уточек в полной темноте.© timmyboy / Pikabu
  • Появилась у сына зависимость от видеоигр. Он у нас и так не спортивный, еще и сидит по полдня за компом. Попросила мужа поговорить с ним по-мужски. Поговорил — теперь, перед тем как сесть за игры, сынуля должен сделать комплекс упражнений в два подхода и играй, сколько влезет. Это оказалось самым гениальным решением! Из-за затрат времени на спорт, время просиживания за ноутом значительно сократилось, а спорт прекрасно сказался на внешнем виде ребенка. Мужская смекалка — это круто. © Мамдаринка / VK
  • У мужа вчера был выходной, он остался дома и уделил все свободное время нашему сыну. Где-то в обед, когда они веселились, мне стало интересно, чем же папа с сыном таким занимаются, что смех не утихает уже больше часа. Тихонько захожу в комнату и наблюдаю за тем, как сын лежит закутанный трубочкой в одеяло, а муж бегает по комнате с крылышками феи на спине. Один кричит: «Не ешь меня, я бедная гусеница», а второй кричит: «Я тебя съем, я злая ворона». И я ещё удивляюсь, почему сыну веселее играть с папой, чем с мамой. © Не все поймут / VK
  • Когда мне было семь, батя взял меня с собой на работу. А работал он водолазом. Там я увидел, как четверо здоровенных мужиков втряхивали моего отца в водолазный костюм-трехболтовку и он, похожий на космонавта, обвешанный грузами, спускался по трапу в черную воду. Мне было очень страшно за него, но я не подавал виду. Но мужики, видимо, заметили, как я волнуюсь, и дали поговорить с батей по телефону. Потом мы ели в столовой офигенно вкусные макароны по-флотски и пили компот. А еще мне дали порулить настоящим водолазным буксиром. Это было круто. © MAPK.TBEH / Pikabu
  • Одно из самых ярких воспоминаний детства связано с моим папой. Мы оба обожали футбол, но поскольку жили в небольшом поселке, с секциями было туго, поэтому он просто сам стал моим тренером. Когда мне было 11, он решил устроить настоящий футбольный матч между нашим поселком и соседним. Где-то раздобыл сетку, сам сделал ворота, договорился с родителями, чтобы привезли детей из другого поселка, и даже нашел кого-то, кто согласился судить игру. Мы играли как могли, выкладывались на полную, а победили всего с разницей в один гол. И этот гол забила я. Единственная девочка на поле. Никто не ожидал, что именно я окажусь в нужном месте и отправлю мяч в сетку. Этот момент врезался в память навсегда — как папа подбежал, поднял меня на руки, а все вокруг хлопали и кричали. А потом он устроил нам целый праздник: накрыл стол во дворе, а когда стемнело — вынес коробку с фейерверками, и мы все, запыхавшиеся после матча, стояли и смотрели, на яркое от фейерверков небо. Благодаря папе я влюбилась в это дело и сейчас тесно связана с организацией спортивных мероприятий в городе, где живу. © Не все поймут / VK
  • В детстве я, сестра и папа всегда играли в настольные игры. Как-то мы с сестрой попали в больницу и там было крайне скучно. Папа пришел нас навестить и вдруг мы поняли, что папа мог захватить настолки, чтобы поиграть в них тут, но не захватил. И тут папе пришла в голову мысль — нарисовать свою. И он нарисовал. Такую, где кубик бросать нужно и ходить. Изобразил больницу, где мы лежим, нас, себя, всякие препятствия в виде тараканов или невкусной больничной еды. Нам с сестрой она так понравилась, что мы еще долго в нее играли дома. Прошло 16 лет, до сих пор храню эту игру. © Не все поймут / VK
  • Уехала в командировку. Звоню мужу и сыну по видеосвязи, болтаем. Вдруг слышу с той стороны отчетливое: «Кря». Я уж подумала, меня поглючило, но тут на заднем фоне пробежала утка! Сын смотрит на меня виновато: «Папа предложил назвать его Златозар». Оказалось, сын откуда-то притащил домой утку. Так что теперь я еду домой к сыну, мужу и утке Златозару. © Не все поймут / VK
  • Когда я была маленькой и мне снились кошмары, я вскакивала с кровати и босиком, в пижаме, мчалась к папе в мастерскую. Папа был архитектором, но часто рисовал красками, чтобы расслабиться после работы. Я вбегала к нему, садилась в кресло, укутывалась пледом и, дрожа от страха, рассказывала ему о жутких существах, которые мне снились. Папа слушал меня внимательно и рисовал с моих слов. Но вот какая странность: каким бы ужасным монстром я его ни описала, на холсте всегда появлялся какой-нибудь милый зверек. Я возмущалась: «Папа, он вообще не похож на того монстра!» А он с удивлением отвечал: «Серьезно? Прости, можешь описать еще раз?» И стоило мне попытаться вспомнить сон, я понимала, что он почти исчез из памяти, и бояться уже было нечего. © Real Story / VK
  • Вчера проходилa мимо роддома. Мужчина нес на руках девочку лет 4-5. Видимо, они поговорили с мамой через окно и возвращались к машине. Девочка не хотела расставаться с мамой и плакала. Папа успокаивал ее как мог. Увидел мужчину с цвeтами и говорит, отвлекая дочку: «Смотри, какие красивые розы!». Дочка сказала отцу: «А ты маме купишь розы?» Папа кивнул: «Конечно, куплю.» А дочка сказала: «Кyпи сто!», — на что бедный папа тяжко вздохнул и сказал: «Ладно». Ох уж эти маленькие женщины. © Карамель / VK
  • Муж у меня вообще не умеет вести себя с ребенком — был единственным в семье, с детьми дела никогда не имел. И вот у нас родился сын. В начале любимый и на руках его боялся держать, у него они аж тряслись от испуга. Сыну уже два года, муж недавно с ним остался сам дома, а я ушла за продуктами. Возвращаюсь спустя час домой, а там такая картина: муж на диване, сын под игрушечной большой машиной. И муж радостно говорит: «Зай, смотри, у нас механик растет будущий!». Хотя на самом деле сын просто лежал и не мог выбраться из-под этой машинки. © Не все поймут / VK
  • Приехали из магазина, в руках лоток с тремя десятками яиц. Дочь говорит: «Так хочется яйцом в стену пульнуть!» Муж берет у меня лоток с яйцами, дочку за руку, и они уходят куда-то. Вернулись довольные, улыбки до ушей, лотки пустые. Обкидали какую-то стену яйцами. Муж сказал, что в детстве тоже мечтал так сделать. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • В детстве попросил папу сыграть со мной в прятки. Он лениво встал с дивана и сказал считать до ста. Я спрятался в кладовке, закрыл уши и старательно считал, путаясь в цифрах. Все обыскал, а папы нигде нет. Проверил шкафы, комнаты, балкон и даже под кровать залез. Крикнул, что сдаюсь, но папа не отозвался. Прошло минут 20, и я запаниковал. Было очень страшно одному дома, стал плакать, позвонил маме. Ох, и выдала она тем вечером отцу! Оказалось, он решил спрятаться на лестничной клетке, потом встретил соседа и пошел к нему пообщаться, забыв про нашу игру. © Не все поймут / VK
  • Папа отвозил меня в детсад на автобусе. Мы садились на конечной остановке, водитель ждал время отправления. Но тогда я этого не понимал, и мне хотелось побыстрее поехать. Так вот, отец меня убедил, что водитель ждет, когда я спою песню. Я стеснялся других пассажиров, но все же запевал. Водитель смеялся, заводил автобус, и мы ехали. © Vl73 / Pikabu
  • Как-то лежал в инфекционной больничке вместе с детьми — дочери два года, сыну пять лет. Так все смотрели на меня, как на странного дядьку. Главврач вообще, когда приходила, говорила, что детям нужна мама, скучают, мол. А одна молодая мамочка, лежавшая с одним ребенком, меня даже в коридоре спросила, типа тяжело же с двумя лежать одному?! Елки-палки, да что там сложного-то? Я в машине двигатель откапиталить могу, неужели, как любимых детей покормить, попу помыть и спать уложить, не разберусь? Мужики, конечно, разные есть, тут не поспоришь, но многие и не такое могут. © picuba / Pikabu
  • Повел дочек в игровой центр. А сам сел пить кофе и залип в телефоне. Вдруг ко мне прибегает старшая и сообщает, что не может найти сестренку. Начал искать малышку повсюду. Нигде нет, даже в туалете. Уже думал, как скажу жене, что я прошляпил ребенка, и вдруг вижу в одной из комнат, где проводят детские дни рождения, рядом с именинницей, сидит кто-то в платьице, очень похожем на то, в каком была моя малышка. Уплетает вкусняшки и помогает открывать подарки. Зашел, спросил родителей именинницы, в курсе ли они, что у них незваный гость. Они вежливо позволили нам взять с собой еду, напитки и даже колпачок. Момент, когда мы ретировались и другие папы, посмеиваясь, показывали на меня пальцами, был не самым лучшим в моей жизни. Но несравним с тем мгновением, когда я рассказал все супруге — она буквально рыдала от смеха. © Alexis_Denken / Reddit
  • Муж пару раз в неделю сидит с сыном. Как-то он согласился заодно присмотреть и за малым моей подружки. Повел карапузов в парк. К ним подошла чья-то мамочка и сказала: «Ух ты, они у вас совсем друг на друга не похожи». Муж окинул ее взглядом и ответил: «Угу, у них разные мамы», — и продолжил присматривать за детьми. Она не унималась: «Но они выглядят такими близкими по возрасту!» Муж посмотрел на нее и сказал: «Забавно, но у них разница всего около шести месяцев». Женщина удалилась, пыхтя от негодования, а благоверный тут же настрочил мне сообщение, в котором похвастался, что он «самый лучший шутник в мире». Смешно-то смешно, но неужели парень не может взять на прогулку чужого ребенка? © GenuineRisk / Reddit
  • Жена уехала к маме, ухаживать за ней после операции. И на неделю я остался один с двумя нашими двухгодовалыми близнецами. Раньше я считал, что декрет — это реально отпуск, с детьми несложно. Обычно я видел мальчишек только перед сном. Я купал их, читал книжку и укладывал спать. Я и представить не мог, что с такими маленькими так сложно. За эту неделю днем я вообще не присел, не отдохнул. Я то разгребаю бардак после их игр, то готовлю, то стираю. А с детьми еще надо и погулять успеть. К вечеру просто падал на кровать и даже душ принять или переодеться не хотел. Теперь мне так стыдно перед женой. Я за неделю чуть не помер, а она так живет уже два года. © Мамдаринка / VK
  • Все наши походы с батей на рыбалку были лучшими днями в моей жизни. Как-то возвращались домой, натолкнулись на дерево черемухи, на ней были ужасно переспелые ягоды, и мы с папой ели их прямо с веток. И раков ловили, и за налимом ныряли, и карасей ловили, и зимняя рыбалка. Я маленькая пугалась, когда ловилась большая рыба, и кричала испуганно и тоненько: «Папа-папа, рыба-рыба!» А папа смеялся. Он показывал мне звездопады и светящиеся гнилушки, приносил мне букеты огромных колокольчиков и называл меня мальком. © paranoidLynx / Pikabu
  • Были на пляже с мужем и сыном восьми лет. Забыли взять кепки-панамки, солнце жарит. Ну, я попросила мужа присмотреть за малым, сама пошла домой за панамками. Вернулась, вижу картину: сын закопан в песок, только голова торчит. Мужа нет. Спрашиваю: «Где папа?» Ребенок жизнерадостно отвечает: «Папа купается!». «А ты почему здесь?». Не менее жизнерадостно: «А он меня закопал, чтобы я не потерялся». © Палата № 6 / VK

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