14 историй о выпускных, которые перенесут в дни юности

Выпускной — праздник, который случается раз в жизни. Не имеет значения, в школе он, в университете или в детском саду. Для многих он является особенным событием, оставшимся теплым воспоминанием в сердце. Мы решили поностальгировать и собрали совершенно разные истории: смешные и трогательные, нелепые и серьезные, детские и мудрые. Все, чтобы вспомнить тот знаменательный вечер.