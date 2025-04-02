14 историй о выпускных, которые перенесут в дни юности

Почти отличница со средним 4,5?
То есть 50% - это 4 и 50% это 5.
В моё время это называлось "крепкая хорошистка".
А отличник - это ну максимум четыре 4 из 15 и более предметов в аттестате.
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Выпускной — праздник, который случается раз в жизни. Не имеет значения, в школе он, в университете или в детском саду. Для многих он является особенным событием, оставшимся теплым воспоминанием в сердце. Мы решили поностальгировать и собрали совершенно разные истории: смешные и трогательные, нелепые и серьезные, детские и мудрые. Все, чтобы вспомнить тот знаменательный вечер.
Почти отличница со средним 4,5?
То есть 50% - это 4 и 50% это 5.
В моё время это называлось "крепкая хорошистка".
А отличник - это ну максимум четыре 4 из 15 и более предметов в аттестате.
Хороших историй никогда не бывает много, поэтому мы подобрали еще несколько статей про выпускные вечера.