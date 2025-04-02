14 историй о выпускных, которые перенесут в дни юности

Истории
7 минут назад

Выпускной — праздник, который случается раз в жизни. Не имеет значения, в школе он, в университете или в детском саду. Для многих он является особенным событием, оставшимся теплым воспоминанием в сердце. Мы решили поностальгировать и собрали совершенно разные истории: смешные и трогательные, нелепые и серьезные, детские и мудрые. Все, чтобы вспомнить тот знаменательный вечер.

  • С пятого класса мне нравилась одна девчонка — Даша. Такая умная, красивая, все пацаны мечтали с ней общаться, но я даже слова ей боялся сказать. Промучился до самого 11-го класса. На выпускном признался, и тут она выдает: «Ты что, серьезно? А я думала, тебе безразлично! Ты мне тоже нравился». Я чуть не упал! Мы весь вечер говорили, смеялись, даже танцевали вместе. Жаль, потом разъехались по разным городам. Это я к чему, пацаны. Если кто-то нравится, лучше сразу скажите, чем потом, как я, еще лет пять жалеть о том, что не сказал о чувствах. © Шкогвартс / VK
  • Отец моего друга носил одну и ту же пару рваных старых кроссовок всю старшую школу. Все знали его благодаря этим кроссовкам. Директор предупредил его, что если он наденет эти кроссовки на выпускной, ему не разрешат выйти на сцену. Он не растерялся. Надел ремень и привязал кроссовки к ремню так, чтобы были не заметно. Как только он встал в очередь на церемонию и успешно пронес кроссовки, можете быть уверены, он надел эти старые, потрепанные кроссовки на церемонию награждения. © bdbdhdhdhfbdjbd / Reddit
  • На свой выпускной я хотела быть самой красивой в классе. Заранее нашла платье, по словам продавщицы их было всего два. Подумав, что одноклассницы точно такое не купят, оказалась права, но каково было удивление, когда я увидела свою классную руководительницу в таком же платье. Судьба решила сыграть со мной злую шутку. © Карамель / VK
  • Лучшая подруга нашла себе будущего мужа еще в школе. Это был наш одноклассник, с которым у них началась любовь-морковь еще в классе девятом. Они всегда были вместе, ходили за ручку, целовались пока никто не видел. Казалось, что их любовь — самая чистая и искренняя. И вот у нас в 11 классе был выпускной бал, все нашли себе пару, с которой будут танцевать, но парень подруги заболел. Она должна была идти сама. Думаете, что это катастрофа? Только не для нее! Она пришла в тот вечер с картонной копией своего парня, во весь рост! Так и проходила с ним весь вечер, ни на секунду не расстраиваясь. Пять лет с выпуска прошло, а лучшая подруга все еще вместе с этим парнем. Все так же целуются, обнимаются, миленькие вдвоем. Только он теперь ее муж. Гляжу на них и понимаю, что любовь все же может быть настоящей. © Карамель / VK
  • За весь выпускной самым запоминающимся было не вручение дипломов, не танцы и конкурсы, а сюрприз: ведущая договорилась с директором школы, и нас пустили по ней погулять в полночь! Всем табуном бежим по темным коридорам... Это было лучшим окончанием школы! Незабываемо. © Подслушано / Ideer
  • Когда один из моих студентов, Джо, попросил меня сопроводить его на сцену во время вручения дипломов, я был очень польщен. Я был профессором компьютерных информационных систем и его научным руководителем. Джо слепой, но сумел получить степень по офисным технологиям. Я вел его по сцене, не отрывая глаз от пола, следя за тем, чтобы не споткнуться. Внезапно я заметил, что зал аплодирует особенно громко и долго. Я поднял голову, чтобы посмотреть, и увидел, что весь спортзал стоя аплодирует Джо. Это меня растрогало до глубины души. Я был очень горд за Джо и его достижения. Прошло уже 15 лет, а воспоминание свежо в памяти, как будто то было вчера. © Ronald Jerak / Quora
  • Помню свой выпускной в 4 классе. Почти взрослые 10-11-летние люди. Девочки в платьях, мальчики в костюмах. Но моя мама решила креативно подойти к моему наряду. Сделала мне из тазика шляпу. И на празднике я была мухомором... © Подслушано / Ideer
  • Была у меня мечта класса с восьмого. Чтобы на выпускном вечере у меня было платье в горох. Ну, мечта и мечта, просто думала, вот как бы было круто. Доучилась до одиннадцатого класса, поняла, что выпускной вообще не светит. У родителей денег нет ни на наряд, ни на то, что собирал родительский комитет. И тут однажды вечером перед выпускным к нам приходит состав родителей. Сказали, не сдавайте деньги, только дочь пусть придёт на выпускной, она ведь одна из лучших учениц, без пяти минут медалистка. Мама куда-то ушла вечером. И приносит мне платье, туфли и даже цепочку красивую. Всё подошло идеально. Платье красное в черный горох! Так сбылась моя мечта. © Unknown author / Pikabu
  • Было это в далеком 1988 году. Последний звонок, у всех приподнятое настроение перед вступлением в новую взрослую жизнь. Экзамены впереди. Большие надежды маячили вдали с бесконечными перспективами. Все с букетами ринулись к преподавателям и облепили их как пчёлы, так, что я не мог и протиснуться к ним. И на глаза мне попалась наша школьная уборщица тетя Роза. Она стояла одна и чуть в стороне, чтобы не мешать торжеству в своём синем халате, и радовалась за всех. Но одна. Вспомнились мне моменты, когда она нас выручала. И одна вот теперь. Им ведь ещё экзамены сдавать надо, вот и несут свои ветки учителям. Мои цветы достались, конечно же, тёте Розе! До сих пор помню, как она плакала. © Rliethnam / Pikabu
  • На официальной части выпускного мне, как отличнице с медалью, доверили произносить речь. Подготовилась заранее, вместе с мамой придумали текст. Репетировала его всю неделю. В час икс немного нервничала, вышла на сцену, встала за стойку. Мне дали микрофон. И вот я смотрю в зал на своих одноклассников и понимаю, что не помню ни слова! Меня охватила паника, руки заледенели, в горле пересохло. Время как будто замедлилось, я судорожно пыталась вспомнить хоть строчку. Мне кажется, абсолютный ужас в моих глазах видели все. Потом я уставилась на одного паренька и собралась с мыслями. Начала говорить, при этом все так же пялясь на него. Потом стало легче, смотрела и на остальных, но взгляд все равно возвращался к нему. Слов моей речи он не знал, но судя по выражению лица, очень меня поддерживал. Или мне так показалось. Мы с ним об этом, к сожалению, так и не поговорили.
  • Скоро выпускной в институте, заранее заказан визажист, платье, туфли. А тут звонок от швеи: «Извините, но платье не будет готово в срок — я к дочери в другую страну переезжаю». Наутро просыпаюсь и вижу у своего лица что-то голубое и шуршащее. Присмотрелась, а это платье из голубых мусорных пакетов и батя заглядывает в комнату:
    «Доча, не суетись, гляди, какое я тебе платьице на работе смастерил. Всего час ушел и рулон пакетов». © Палата № 6 / VK
  • Где-то в середине третьего класса меня пересадили за парту к Игорю. Классная руководительница почему то решила, что два отличника не станут разговаривать и мешать уроку. Так вот, она ошиблась, ведь мы с ним ставили друг другу двойки в тетрадях, дрались игрушечными мишками на трудах и не болтали только на контрольных. Потом я поняла, что он мне нравится. Даже в глаза смотреть стеснялась. В четвертом классе на выпускном сбылась мечта — нас поставили в пару! Единственный минус был в том, что я была выше него. Мы ставили какой-то простенький вальс. На репетициях все было нормально. Зато на самом торжестве он отдавил мне все ноги. В любом случае, оно того стоило. 11 класс мы заканчивали в разных школах. До сих пор вспоминаю о нем с теплотой.
  • На школьный выпускной я не пошла. Но мне, как единственной почти отличнице из класса (аттестат 4,5 средний балл), вручили приглашение на общегородской выпускной. Идти не собиралась, так как никого там не знаю. И тут приходит ко мне домой одна из самых «крутых» девочек в классе. И начинает уговаривать отдать это приглашение ей, ибо, по её словам, зачем оно мне, ботанке, нужно. И вот что-то в голове как щёлкнуло. Подумала, а схожу-ка я сама на этот выпускной. Выставила её, она очень удивилась, что я на такое способна, я тихой была в школе. Сходила, ни капли не пожалела. Наоборот, познакомилась с нормальными умными людьми, веселились, танцевали. Классно было. А потом уже универ начался. И это время было намного лучше, чем школа. © Tertiumnondatur / Pikabu
  • В далеком 2009 г. я заканчивал университет. Помню, как мы с ребятами и со своими университетскими подругами сидели в мае на смотровой площадке, в совершенно необыкновенной тишине. И вот тогда я понял, что последние страницы моей юности утекают как песок сквозь пальцы. Впереди интересная жизнь, диплом, трудности и радости молодого специалиста, свадьба, путешествия, работа, карьера и прочее, но такой свободы и беззаботности, когда ты просто счастлив от того, что прогулял лекцию или съел сникерс, больше не будет никогда. Не будет больше беззаботных девчонок, студенческие песни в общаге будут петь без тебя. Готовиться ночами к экзамену и грызть гранит науки будут совсем другие люди. Закаты и рассветы на улице будут встречать они же, юные, умные, молодые и веселые. Это были самые потрясающие пять лет моей юности, которые ни с чем не сравнятся! Люблю свой 2009. Навсегда в моем сердце! © Abraham.Simpson / Pikabu
Кошачья прислуга
22 часа назад

Почти отличница со средним 4,5?
То есть 50% - это 4 и 50% это 5.
В моё время это называлось "крепкая хорошистка".
А отличник - это ну максимум четыре 4 из 15 и более предметов в аттестате.

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