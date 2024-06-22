20+ мам и бабушек, которые сияли на выпускных ярче июньского солнца

Выпускной вечер — это знаковый момент для молодых людей, когда они прощаются со школой и вступают во взрослую жизнь. Конечно, всем хочется в этот день выглядеть максимально круто, и так было всегда — и 30, и 40, и 60 лет назад. И фотоснимки с выпускных наших мам и бабушек — прямое тому доказательство.

"Выпускной-1986. Я считал себя просто красавчиком! Как же здорово, что, несмотря на это, она вышла за меня!"

"Мои родители на выпускном в 1991 году"

Держу пари, вашему бате и сегодня все завидуют! © Unknown author / Reddit

"Выпускное фото моей мамы, 1985 год. Ну и стрижки... Мода, бессердечная ты штука!"

"Мой отец и его девушка на выпускном в 1982 году. От их нарядов все просто в осадок выпали!"

«Моя мама собирается на выпускной, 1959 год»

Я без ума от этого платья! © copperdahlia / Reddit

«Мои родители на выпускном. Это примерно 1967 год»

«Фотография мамы с выпускного вечера, середина 1970-х»

«Мама со своим спутником на выпускном в 1971 году. Это платье она хранила все это время, оно до сих пор у меня»

"Мама собирается на выпускной в 70-х. Она мне потом рассказала, что ее парень не смог с ней пойти"

"Поэтому они с подругой заскочили на выпускной, сделали парочку фотографий, а потом уехали оттуда и устроили вечеринку".

«Школьный выпускной ​​моих родителей. Фото сделано примерно 60 лет назад»

Под этим платьем спрятаться можно! © Abject-Picture / Reddit

«Мама на выпускном балу в 1968 году»

Классная фотография, а твоя мама настоящая красотка! © 187spacemonkey / Reddit

"Мои родители на выпускном в 1970-е. Мама сама сшила себе платье из остатков ткани"

«Моя прекрасная мама собирается на выпускной»

«Мои родители на выпускном, конец 70-х»

«Моя бабушка в выпускном платье, 1959 год. Это одна из моих самых любимых ее фотографий. На заднем плане стоит фотография ее будущего мужа»

«Мама в выпускном платье, которое сшила для нее моя бабушка. 1981 год»

«Мама ждет своего кавалера, чтобы пойти на выпускной бал. Это 1966 год»

«Моя мама со своей старшей сестрой перед ее выпускным балом, середина 1960-х»

У твоей тети великолепное выпускное платье. Очень классное! © Unknown author / Reddit

«Моя мама (справа) выглядит как настоящая русалка на своем выпускном балу в конце 80-х»

«Мамин выпускной, 1995 год. Платье сшила ей моя бабушка»

Да, вот уж точно платье в духе того времени. © 2workigo / Reddit

«1970-е. Выпускной вечер моих родителей»

"На свой выпускной в 2017 году я надела тот же наряд, что носила моя мама на своем выпускном в 1991 году"

«Это платье вне времени. Надеюсь, я не последняя, кто его надел».