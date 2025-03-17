15+ историй о том, как папины приколы становятся семейными легендами
Истории
1 час назад
У каждого из нас найдется своя любимая история о папиной шутке, которая со временем стала неотъемлемой частью семейного фольклора. Такие моменты становятся не просто смешными воспоминаниями, а чем-то большим. Они остаются с нами на всю жизнь, передаются из поколения в поколение и напоминают, что даже в самых обыденных ситуациях можно найти повод для улыбки.
- Я забивал гвоздь, и мой папа сказал: «Ты прямо как молния». Я подумал, что это комплимент, пока до меня не дошло — молния никогда не ударяет в одно и то же место дважды. © 978507 / Reddit
- Однажды мой папа так увлекся чем-то в телефоне, что свалился в бассейн. Прям как был в деловом костюме. © 1994bmw / Reddit
- Был случай в 90-х годах. Мне тогда было 8 лет. Родители купили машинку стиральную. Поставили, подключили. А то, что болты транспортировочные открутить, никто не сказал. Соответственно, барабан не амортизировал, и, когда она начинала отжим, мы всей семьей бежали на кухню, садились на нее и прыгали на ней по всей кухне. Пока папа все же через месяц не прочитал инструкцию. © Подслушано / Ideer
- Папа позвонил мне в 3 часа ночи прямо с дивана в нашей гостиной.
Я: «Что случилось, пап?»
Он: «Спустись вниз».
Я: «Зачем?»
Он: «Просто иди сюда!»
Когда я пришел, он как ни в чем не бывало попросил меня принести ему пульт от телека. © Halfrikan / Reddit
- У меня была похожая история, только папа попросил не только взять пульт, но и переключить ему канал. © wofedoge / Reddit
- Пару недель назад в ванной у моих сестер прорвало трубу. Я был дома в отпуске и пытался ее починить. Но сначала я должен был выключить воду, верно? Понятия не имею, как это делается. Звоню отцу.
Он: «Сходи на крышу, найди насос».
Я: «Хорошо».
Он: «Между насосом и стеной есть труба, видишь ее?»
Я: «Конечно».
Он: «На этой трубе есть рычаг, который нужно повернуть. Видишь его?»
Я: «Нет, рычаг находится между резервуаром для воды и насосом, а не между стеной и насосом».
Он: «Нет, этого не может быть, проверь еще раз».
Я предлагаю прислать фото.
Он: «Да, пришли фотку, и я покажу, что рычаг на самом деле там».
Я отправляю фото, на котором никакого рычага нет.
Он: «Ладно, тут не видно, но он точно там».
И грозится приехать, показать все на месте.
Короч, приезжает он домой, смотрит на насос, качает головой и говорит: «Черт, эти идиоты не установили рычаг на эту штуку». © Unknown author / Reddit
- У мамы на прошлой неделе поднялась температура. Заболела, но, конечно, делала вид, что с ней все прекрасно, ведь «кто, если не я». С температурой под 39 носилась по квартире, стирала, мыла, готовила, еще и два раза в магазин сбегала. Ни разу не прилегла, ни разу не пожаловалась, только под вечер тихонько села на диван с чашкой чая, выдохнула и сказала: «Что-то я подустала». Выздоровела за пару дней, а болезнь плавно перекочевала к отцу. Пришел с работы, сел на кровать, тяжело вздохнул, измерил температуру. 37,1. Все. Человек официально выбыл из строя. Лежит, страдает, корчится, шепчет: «Не доживу...», кутается в одеяло, стонет так, будто уже наблюдает свет в конце туннеля. Мама, глядя на него, только устало закатила глаза и пошла варить бульон. © Палата № 6 / VK
- Когда я была маленькая и жила с родителями, мой папа был начальником туалета. Серьезно, как засядет там на полчаса и сидит, высиживает кого-то. Я не могла понять, ну сделал свои дела, че там сидеть? Думала, с моим папой что-то не так. А нет. Вышла замуж. Теперь у нас дома начальником туалета является мой муж. © Подслушано / Ideer
- Мой папа как-то сказал мне, что гуакамоле, пасту из авокадо, готовят из раздавленных лягушек. Я много лет отказывался ее даже пробовать. Думаю, он сделал это, просто чтобы не делиться. © walkingcarpet23 / Reddit
- Мой папа обладает хорошим чувством юмора. Вот беседуем с ним как-то, говорю: «Что подарим маме на восьмое марта?» На что он с философским взглядом отвечает: «Я вообще не понимаю этот праздник. Женщина должна быть счастливой всегда. И когда она нянчит детей, и когда ходит в театр, и когда укладывает шпалы — она должна чувствовать свое превосходство». Смешно, но в чем-то он прав. © Подслушано / Ideer
- Когда папа решил сделать ремонт в ванной, он долго искал хорошего, недорогого работника. И вот когда нужный человек нашелся, были некие неполадки, он часто ругался с ним из-за некачественно выполненного задания. Вся их проблема была в стене, к которой надо было приделать плитку, папа заранее купил ее. И вот, когда прошли несколько часов, работник и папа стояли перед этой стеной, говоря: «Да, хорошая работа!» — и в эту же секунду вся плитка с грохотом упала прямо в ванну! До сих пор ржу! © Подслушано / Ideer
- Я родилась утром. Вечером того же дня папа приехал к нам с мамой в роддом, где медсестра поздравила его с только что появившимся мальчиком и отвела в палату к абсолютно незнакомой женщине. Папа даже не успел ничего сказать. До восемнадцати лет он поздравлял меня каждый день рождения два раза — утром со словами: «С днем рождения, милая», — и вечером со словами: «С днем рождения, нежданный сын». © Подслушано / Ideer
- Мой папа купил когда-то шляпу, и так получилось, что, согласно пожизненной гарантии, если она придет в негодность, ее можно было принести в любой флагманский магазин и бесплатно получить новую. Итак, после многих лет шляпа наконец порвалась, а единственный флагманский магазин находился в другой стране. Так что мой папа проехал 3500 км, только чтобы получить шляпу бесплатно. © punktermintor / Reddit
- Младшая сестра у меня та еще капризница. Выпрашивала у отца беспроводные наушники, но у нас сложное финансовое положение в семье, поэтому она получила отказ. Разревелась, начала орать, бросаться вещами. Отец мужественно терпел все это, потом молча встал, и вдруг взял ножницы и порезал проводные наушники сестры. После чего всунул их ей в руку со словами: «Вот. Беспроводные. Как ты и просила!» © Палата № 6 / VK
- Работаю в другом городе. Уже сложилась традиция каждый вечер разговаривать с родителями. Так как вижу их почти каждый день, времени скучать по ним нет. Да и выражать свои чувства я особо не умею. Вчера пришла на работу, погода за окном скверная, дождь льет, как из ведра. Начальница зашла в кабинет и поет: «Полгода плохая погода, полгода совсем никуда...» И тут я вспомнила, как папа в детстве постоянно играл на гитаре и пел эту песню. Прослезилась. Иногда такие моменты возвращают к жизни! © Подслушано / Ideer
Эти истории действительно способны вдохновить на создание собственных семейных легенд, которые будут согревать сердца вас и ваших близких долгие годы. И наши папы всегда останутся их неотъемлемой частью:
Комментарии
Уведомления
Похожее
17 звезд, чьи настоящие имена и фамилии могут стать для вас сюрпризом
Музыка
4 года назад
18 историй работников, чьи клиенты выкидывали такие номера, что на сборник рассказов хватит
Народное творчество
1 год назад
15+ историй, в конце которых восторжествовала справедливость
Истории
3 дня назад
14 честных историй о мужчинах, жизнь с которыми — сплошная карусель
Истории
4 месяца назад
20+ человек показали, как они изменились. Некоторых даже сложно узнать
Фотографы
5 месяцев назад
18 человек, которые завели роман на работе, а потом обалдели от того, что из этого вышло
Народное творчество
2 года назад
16 человек, которые ставят нахалов на место одним движением пальца
Истории
6 месяцев назад
15 историй, в которых не было бы ничего этакого, если бы не внезапный твист в конце
Народное творчество
2 года назад
16 человек, которые на свой возраст не выглядят, и поэтому вечно попадают в переплет
Народное творчество
1 год назад
20 смелых девушек, которые одеваются не для того, чтобы оправдывать чьи-то ожидания
Фотоподборки
3 месяца назад
17 человек, которым так повезло с родней, что нам аж немножко завидно
Истории
6 месяцев назад
18 крутых женщин, которым многое по плечу, а остальное — по барабану
Истории
4 месяца назад