Пылесосом высушила волосы, утюгом пожарила яичницу, в стиралке сварила лапшу и развесила нна уши всем, кто читал историю.
12 людей, которые точно найдут выход из любой ситуации, но с непредсказуемым результатом
Умение выходит из сложных или неловких ситуаций — настоящее искусство. Остроумный ответ и удачное решение приходят не сразу, но иногда это случается так же, как у героев наших историй. Их находчивости можно только позавидовать.
- Знакомый развелся. На вопрос: «Когда?» — отвечает, что за месяц до свадьбы. Все в недоумении: «Как такое возможно?» Оказывается, они решили просто не отменять все, что было забронировано и оплачено, хотя расстались они за месяц до свадьбы. Отгуляли торжество, даже какие-то деньги отбили, а потом сразу развелись. © Подслушано / VK
- У меня на безымянном пальце есть татуировка, которая напоминает колечко. Уже привыкла, что о ней часто спрашивают, а я каждый раз выдумываю новый ответ: то она закрывает шрам от укуса собаки, то служит оберегом. А одному назойливому мужчине я сказала, что у нас с парнем не было денег на настоящее кольцо, поэтому мы набили дешевые татуировки. Он посочувствовал нам и в истоге оставил мне чаевых, которых хватило бы на нормальное кольцо, но я предпочла потратить деньги на что-нибудь более адекватное. © Карамель / VK
- Я обладательница очень густых, длинных, непослушных волос. Недавно, кстати, утром чудесного дня понедельника, опаздывая на работу, помыла голову и начала быстро сушить. И тут фен выключился. Просто отошел в мир иной. Живу на севере, на улице −20 °С, с волос капает. Но не зря я по профессии инженер. Взяла пылесос, поставила на стол и повернула задним обдувом воздуха на себя. Что вы знаете о находчивости и объемных прическах? Только мешок-пылесборник вынуть не забудьте. © Подслушано / Ideer
- В ТЦ за мной увязался подозрительный чувак. Спешно ушла вперед. И тут увидела незнакомца, симпатягу. Да как кинулась в объятия со словами: «Дорогой, тут меня один нахал преследует». Тот сразу свалил. Поблагодарила своего псевдопарня за помощь, как вдруг его жена вышла из магазина со словами: «Это что такое? Она твоя любовница?!» © Карамель / VK
- В детстве родители купили мандарины, и чтобы мы их не съели раньше времени, спрятали в чемодан. Я с соседским мальчиком чемодан обнаружила, и мы сели трескать лакомство, а чтобы родители не нашли кожуру от них, мы ели немытые мандарины вместе с кожурой. Последствия страшно вспоминать. Мандарины не ем до сих пор. © Подслушано / VK
- У моей дочки недавно выпал первый зуб, и она очень ждала зубную фею. Мы с мужем положили ей под подушку подарок, а зуб убрали. Утром она проснулась, взяла подарок и спросила: «А где фея?» Мы объяснили, что она прилетает ночью, оставляет подарки и улетает. А дочь в ответ: «Но я всю ночь только делала вид, что сплю, на самом деле подсматривала. И видела только вас, вы мою подушку трогали. Фея не смогла прилететь?» Мы тут же подхватили и придумали легенду, что у феи много дел, поэтому она передала подарок через нас. Ох уж эти детки! © Мамдаринка / VK
Зубы начинают выпадать у детей примерно в 6-7 лет. Мои знали, что никакой феи нет, но клали зуб под подушку. А перед этим говорили мне, какой подарок они ждут "от Зубной Феи". Всё зависило от финансового состояния "Феи" нна тот момент.
- Работал я как-то в ресторане, а там придумали ноу-хау со съедобным меню. Ну я и себе несколько листов съедобной бумаги домой стащил. Решил дома девушку разыграть. Разложил бумагу, один лист сам начал есть, она заходит на кухню, а я ей кричу: «Давай, помогай есть, а то нас всех скоро в полицию заберут!» Она без лишних слов начала помогать и есть со мной листы. Вот за такую верность и смелость я и женился на этой женщине! © Палата № 6 / VK
- Большую часть времени с трех до 11 лет проводила с мамой в больницах. Часто неделями не пускали гулять: вдруг зараза пристанет, а иммунитет никакой. Естественно впечатлений в стенах больницы было очень мало. И вот мама придумала мне сказку, которую мы создавали вместе. Каждый день мы с ней делились новостями из двух разных сказочных королевств. Замки из бисквита, фонтаны с лимонадом, леденцовые деревья.. И этого всего, как оказалось, мне хватило, чтобы выпустить детскую фантазию из четырех стен на волю и не стать замкнутой букой. © Подслушано / Ideer
Грустная история про больную девочку. Но фантазии не рождаются нна пустом месте. Наверное мама читала дочке много сказок. А чтобы не стать замкнутой букой одной фантазии мало. Надо больше общения с людьми. И вообще, это больше зависит от темперамента человека.
- Прикатила ко мне родственница. Я накупила вкусностей, билеты в оперу взяла. А она внезапно приехала с внучкой лет 16. По дороге с вокзала сообщила, мол, та хочет поступать в наш универ, хорошо бы ей у меня жить: «Все равно ты одна живешь!» Ну я и прикололась: взяла и выставила в прихожей предусмотрительно купленные мужские тапки 47 размера и повесила в ванной огромный мужской халат. Надо было видеть их глаза. А живу я и вправду одна. © Подслушано / Ideer
- Еще в детстве придумала, как себя успокоить, если сильно волнуюсь. Закрываю глаза и представляю, что держу губами шарик. А затем глубоко вдыхаю носом, воображая, что воздух смешивается с той «чернотой», что у меня внутри (беспокойством). Выдыхаю потом мысленно в шарик эту черноту. Проделываю так пару раз, пока не почувствую, что «чернота» закончилась. Завязываю в фантазиях шарик и отпускаю его. Открываю глаза, и все проходит. Работает до сих пор, хоть уже и знаю суть. © Подслушано / Ideer
Хороший метод caмоуспокоения. Но не всем подходит. Есть люди у которых от сильного волнения, живот скручивает. Если пользоваться такой медитацией, то и обо*р**ься можно.
- Наученный горьким опытом на предыдущих местах работы, придумал лайфхак. Когда в очередной раз уволился, купил новый телефон с новой симкой специально для работы. На собеседованиях тоже оставлял его. Устроился на работу и всем давал этот номер. Включал его утром, когда из дома выходил на работу, а выключал, когда вставал с рабочего кресла. И никаких звонков с просьбой выйти в выходные или вернуться, когда уже доехал до дома. © Подслушано / Ideer
- Недавно купили черепаху сыну, а аквариум еще не заказали: слишком дорогой. Поэтому черепаха просто гуляет по квартире, где ей захочется. Мы уже устали искать ее под диванами, креслами, столами. Поэтому муж придумал гениальное решение — поставил на нее сигнализацию. И теперь, когда нужно найти черепаху, мы берем брелок, как от машины, и делаем «пик-пик», а потом ищем по звуку. © Палата № 6 / VK
Бывает так, что смекалки оказалось недостаточно и тогда остается только с улыбкой вспоминать, что было. Прочитать 12 историй о том, как люди неожиданно попали в неловкую ситуацию можно в этой статье.
Комментарии
Какой папа догадливый. Поставил сигнализацию нна черепаху. А посадить её в коробку не догадался, пока нет аквариума?