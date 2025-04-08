12 людей, которые точно найдут выход из любой ситуации, но с непредсказуемым результатом

Зубы начинают выпадать у детей примерно в 6-7 лет. Мои знали, что никакой феи нет, но клали зуб под подушку. А перед этим говорили мне, какой подарок они ждут "от Зубной Феи". Всё зависило от финансового состояния "Феи" нна тот момент.