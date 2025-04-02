12 историй о том, как люди неожиданно попали в неловкую ситуацию

Обычно, когда попадаешь в ситуацию, от которой краснеешь от пяток до ушей, хочется просто сбежать поскорее или провалиться сквозь землю. Зато потом это может превратиться в историю, которую можно вспомнить с улыбкой и поделиться с окружающими.