11 странных бьюти-обычаев из прошлого, которые проигнорировали в исторических сериалах

В эпоху Средневековья пышная дамская грудь не была в почете. Знатные женщины обычно нанимали кормилиц для своих отпрысков, поэтому внушительные формы казались вульгарными. Исправить ситуацию могло плотное полотенце, поэтому барышням рекомендовали бинтовать грудь, чтобы не выглядеть как простолюдинки. Другие женщины носили нижнее белье, напоминающее современные бюстгальтеры.

Прятали грудь в мешочках, пришитых к нижней рубашке. Их можно было регулировать с помощью лямок. Барышни надевали такую рубашку поутру, затем укладывали грудь в мешочки и затягивали лямки. Некоторые дамы умудрялись приподнять бюст, чтобы привлечь к нему внимание противоположного пола, что считалось совершеннейшей непристойностью. Обладательницы пышного бюста, напротив, кроили слишком тесные мешочки, чтобы скрыть большую грудь.