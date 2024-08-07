Точно так же бы расстраивались, только шли бы не выщипать, а дорисовать. Те же яйца, только в профиль.
8 бьюти-привычек из прошлого, после которых хочется сказать: «Красота — страшная сила»
В любую эпоху женщины стремились быть модными. Взглянув на бьюти-тренды прошлого, иногда даже трудно поверить в то, что красавицам приходилось идти на подобные ухищрения, чтобы получить одобрение окружающих. Может быть, спустя десятки лет наши праправнуки будут с таким же удивлением читать про инъекции красоты или маникюр с покрытием и не понимать, зачем мы это делали.
Сросшиеся брови
В Древней Греции не пришлось бы расстраиваться из-за того, что вы не успели записаться к бровисту в этом месяце. Красавицами тех времен считались женщины со сросшимися бровями.
Модницы не только не выщипывали брови, но и использовали окрашенную козью шерсть, чтобы создать эффект моноброви. Она символизировала чистоту и интеллект.
Черные зубы
Женщины в древней Японии специально окрашивали свои зубы в черный цвет с помощью смеси из железных опилок, уксуса, чая и рисового напитка. Говорят, что эффект этого средства был временным, а пахло оно просто отвратительно.
Особенно популярна эта процедура была среди замужних дам, ведь черные зубы считались символом красоты и супружеской верности. Этот тренд был актуален аж до XIX века.
Отсутствие ресниц и бровей
Все банально: жившие в те времена благородные дамы часто страдали нехваткой витамина Д и как следствие - рахитом, симптомами которого являются высокий лоб, выпадение волос, особенно из бровей и ресниц. Поэтому те, кто хотел казаться "знатным" и проделывали это с собой.
Европейские женщины в Средние века избавлялись от всей растительности на лице. Помимо того, что они полностью убирали брови, местные модницы выщипывали еще и ресницы.
Дело в том, что в ту пору широкий лоб был эталоном красоты. А вот наличие ресниц считалось вульгарными. Идеальная девушка в те времена должна была выглядеть невинной и чистой, как младенец.
Крем для лица из пота
Не потом. А маслом, оливковым, которым гладиаторы "мылись" в термах. Однофигственно, конечно, но "пузырьки с потом" всё же неправильно.
Женщины Древнего Рима были теми еще экспериментаторами. Обеспеченные дамы покупали пузырьки с потом именитых гладиаторов и использовали их вместо крема.
По их мнению, волшебный «крем» улучшал цвет лица. А еще пот гладиаторов считался сильным афродизиаком. Видимо, в Древнем Риме жили гениальные маркетологи.
Румяна и рисунки на ногах
В 20-е годы среди американок стало популярно наносить румяна на колени, чтобы подчеркнуть красоту своих ножек. Их считали бунтарками того времени.
Позже мода на нанесение румян переросла в настоящий боди-арт. Красотки начали разрисовывать ноги с помощью акварели и масляных красок. Рисунки были разными: от милых бабочек до полноценных портретов людей. Школьницы наносили на кожу инициалы своих парней, а женщины рисовали портреты своих мужчин.
Сало для красоты и фиксации волос
В Европе и Северной Англии долгое время свиной жир использовался для создания объемных причесок. Считалось, что сало укрепляет волосы, избавляет от секущихся кончиков и увлажняет кожу головы. С помощью этого универсального средства знатные модницы закрепляли свои сложные прически.
Именно запах жира привлекал крыс, которые и поселялись в париках. А еще это средство легко воспламенялось, поэтому дамы могли легко попасть в опасную ситуацию.
Брови разного цвета и формы
Древние китаянки красили брови в синий, черный и зеленый цвета. Формы бровей тоже рисовались совершенно разные. Например, в эпоху династии Хань было модно ходить с заостренными бровями.
Одним из писков моды были «грустные бровки». Девушки рисовали себе брови, изогнутые вверх посередине, изображая печальное выражение лица. Ох, уж эти модницы Древнего Китая! Умели удивить.
Припудренная грудь
Женщины XVII не стеснялись носить платья с глубоким декольте. Это было трендом среди аристократок. А поскольку в то время в моде была бледная кожа, дамы пудрили не только щеки, но и зону декольте. Некоторые из них даже рисовали синие вены на груди, чтобы создать имитацию полупрозрачной кожи.
Бледность тогда считалась признаком богатства, ведь простые люди чаще всего работали на солнце, а значит, непроизвольно загорали.
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Комментарии
Неплохо подобраны иллюстрации - и Кунисада, и Вермеер , интересная китайская миниатюра. Плюс в кои веки удачные кадры с красотками Мишель Мерсье и Конни Нильсен. Честный ➕
"Жeнщины XVII нe cтecнялиcь нocить плaтья c глубoким дeкoльтe" (c). Мoжнo пoдумaть, чтo ceйчac, в oтличиe oт прoшлoгo, жeнщины cтecняютcя :) A уж ceлeбы пoрoй кaк oдeнутcя, чтo cкoрeй рaздeнутcя. A cрocшиecя брoви и ceйчac нe дрaмa, и ecть тe, ктo в нaши дни этo дeлaeт cвoeй фишкoй, нaпримeр, мeгa-уcпeшнaя в Бoлливудe aктриca Кaджoл
P.S. Мерсье - бoгиня. И фoто oтличные
"а боярыня красотою лепа, червлена губами, бровьми союзна" Выходит что сросшиеся брови ценились и у нас тоже ))