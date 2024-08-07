8 бьюти-привычек из прошлого, после которых хочется сказать: «Красота — страшная сила»

В любую эпоху женщины стремились быть модными. Взглянув на бьюти-тренды прошлого, иногда даже трудно поверить в то, что красавицам приходилось идти на подобные ухищрения, чтобы получить одобрение окружающих. Может быть, спустя десятки лет наши праправнуки будут с таким же удивлением читать про инъекции красоты или маникюр с покрытием и не понимать, зачем мы это делали.

Сросшиеся брови

В Древней Греции не пришлось бы расстраиваться из-за того, что вы не успели записаться к бровисту в этом месяце. Красавицами тех времен считались женщины со сросшимися бровями. Модницы не только не выщипывали брови, но и использовали окрашенную козью шерсть, чтобы создать эффект моноброви. Она символизировала чистоту и интеллект.

Черные зубы

Женщины в древней Японии специально окрашивали свои зубы в черный цвет с помощью смеси из железных опилок, уксуса, чая и рисового напитка. Говорят, что эффект этого средства был временным, а пахло оно просто отвратительно. Особенно популярна эта процедура была среди замужних дам, ведь черные зубы считались символом красоты и супружеской верности. Этот тренд был актуален аж до XIX века.

Отсутствие ресниц и бровей

Европейские женщины в Средние века избавлялись от всей растительности на лице. Помимо того, что они полностью убирали брови, местные модницы выщипывали еще и ресницы. Дело в том, что в ту пору широкий лоб был эталоном красоты. А вот наличие ресниц считалось вульгарными. Идеальная девушка в те времена должна была выглядеть невинной и чистой, как младенец.

Крем для лица из пота

Женщины Древнего Рима были теми еще экспериментаторами. Обеспеченные дамы покупали пузырьки с потом именитых гладиаторов и использовали их вместо крема. По их мнению, волшебный «крем» улучшал цвет лица. А еще пот гладиаторов считался сильным афродизиаком. Видимо, в Древнем Риме жили гениальные маркетологи.

Румяна и рисунки на ногах

В 20-е годы среди американок стало популярно наносить румяна на колени, чтобы подчеркнуть красоту своих ножек. Их считали бунтарками того времени. Позже мода на нанесение румян переросла в настоящий боди-арт. Красотки начали разрисовывать ноги с помощью акварели и масляных красок. Рисунки были разными: от милых бабочек до полноценных портретов людей. Школьницы наносили на кожу инициалы своих парней, а женщины рисовали портреты своих мужчин.

Сало для красоты и фиксации волос

В Европе и Северной Англии долгое время свиной жир использовался для создания объемных причесок. Считалось, что сало укрепляет волосы, избавляет от секущихся кончиков и увлажняет кожу головы. С помощью этого универсального средства знатные модницы закрепляли свои сложные прически. Именно запах жира привлекал крыс, которые и поселялись в париках. А еще это средство легко воспламенялось, поэтому дамы могли легко попасть в опасную ситуацию.

Брови разного цвета и формы

Древние китаянки красили брови в синий, черный и зеленый цвета. Формы бровей тоже рисовались совершенно разные. Например, в эпоху династии Хань было модно ходить с заостренными бровями. Одним из писков моды были «грустные бровки». Девушки рисовали себе брови, изогнутые вверх посередине, изображая печальное выражение лица. Ох, уж эти модницы Древнего Китая! Умели удивить.



Припудренная грудь