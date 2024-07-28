10 бесполезных уходовых средств, вместо которых лучше купить ведро черешни — и то пользы больше будет

Сейчас люди используют больше косметических средств, чем когда-либо, а проблемы с кожей, тем не менее, никуда не исчезли. Некоторые дерматологи считают, что когда речь заходит об уходе за кожей, меньше — это значит лучше. Ведь многие крема и сыворотки не только не приносят пользы, но еще и порой делают только хуже.

1. Кремы в банках

Есть мнение, что крема в банках могут стать настоящим рассадником бактерий, ведь, чтобы взять немного средства, приходится лезть в банку пальцами. Конечно, в продукт добавляют консерванты, которые предотвращают развитие бактерий, но все же средство в тюбике или с помпой куда лучше застраховано от таких рисков. К тому же при открывании крышки крем подвергается воздействию воздуха и света. А это, в свою очередь, может разрушить витамин С, который содержится в некоторых продуктах.

2. Очищающие салфетки

По мнению дерматологов, очищающие салфетки не такие уж и эффективные. Более того, даже самые деликатные из них могут разрушить кожный барьер, вызвать покраснению и шелушение. И что уж говорить о том, какой вред они наносят окружающей среде.

3. Маски для ног с сульфатами

Маски и отшелушивающие носки для ног сейчас очень популярны. Но с ними стоит быть осторожными, ведь некоторые ингредиенты в их составе могут сильно навредить. К примеру, маски с сульфатами способны вызвать сухость и раздражение кожи, а в некоторых случаях и экзему. Также лучше избегать продуктов со спиртом, минеральными маслами и парабенами.

4. Зубная паста с содой

Нас с детства учат ухаживать за зубами и чистить их дважды в день. Но очень важно еще и уметь выбирать зубную пасту. Часто в ней содержатся ингредиенты, которые могут не только не принесли пользы, но и навредить. К примеру, пищевая сода или бикарбонат натрия, которая есть во многих отбеливающих пастах, способна повредить эмаль и вызвать раздражение десен.

5. Полоски от черных точек

Ощущение чистоты после использования полоски для носа может быть приятным, но часто они приносят больше вреда, чем пользы. Доктор Блер Мерфи-Роуз, дерматолог из Нью-Йорка, объясняет это тем, что клей не просто прилипает к грязи в порах, но и к коже вокруг пор. Поэтому при снятии полоски может возникнуть раздражение кожи. А вещества, которые добавляют в клеевой слой, сушат кожу. Вместо такого механического очищения рекомендуется использовать средства с кислотами и ретиноиды.

6. Спиртовые тоники с вяжущим эффектом

Подобные тоники используются для удаления излишков кожного сала. Часто они содержат спирт для борьбы с прыщами и черными точками, поэтому дерматологи не рекомендуют использовать этот продукт. Спирт обезвоживает кожу, приводит к ее раздражению и, как следствие, еще большему вырабатыванию жира и появлению акне. Если вы намерены пользоваться вяжущими тониками, лучше выбирать те, что вместо спирта имеют в составе, к примеру, молочную или гликолевую кислоты: они способны уменьшить жирность кожи и отшелушить ее.

7. Раскрученные средства для губ

Хотя в модных масках для губ могут содержаться полезные компоненты, многие люди просто не замечают эффекта от них. Такие средства можно заменить обычной гигиенической помадой. Но и тут нужно быть начеку. Дерматологи советуют избегать бальзамов с ароматизаторами из-за их подсушивающих свойств. Хотя такую помаду приятно использовать, она может вызывать еще большую сухость и раздражение.

8. Солнцезащитный крем с непроверенным составом

Солнцезащитный крем — вещь важная, его советуют использовать не только в солнечные дни, но и в пасмурную погоду. Но об идеальном составе этого средства споров много. Исследования показали, что варианты с оксибензоном небезопасны, поэтому лучше подыскать крем без этого ингредиента. Минеральные солнцезащитные кремы оцениваются экспертами лучше, чем химические солнцезащитные кремы, но многое зависит от качества составляющих. Смывать солнцезащитный крем рекомендуется специальным очищающим маслом. В некоторых местах, например на Гавайях, запрещены солнцезащитные кремы, содержащие не только оксибензон, но и октокрилен. Дело в том, что, согласно исследованию 2021 года, при расщеплении этого вещества вырабатывается канцероген, который может повлиять на здоровье.

9. Маски с коллагеном

О том, что коллаген нужен нашей коже, чтобы она как можно дольше оставалась молодой и здоровой, слышали уже все. Именно поэтому этот ингредиент стали добавлять во всевозможные уходовые средства. Вот только косметологии утверждают, что они не эффективны. Молекула коллагена не способна проникнуть в кожу и оказать действие, она для этого слишком велика. Так что лучше выбирать продукты, которые не содержат коллаген, а увеличивают его естественную выработку. Например, те, что в составе имеют ретинол или пептиды.

10. Масла для кожи