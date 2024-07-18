11 вещей, которые умные люди давно купили и теперь в ус не дуют

К сожалению, многие вещи, которые призваны сделать нашу жизнь проще и комфортнее, не оправдывают возложенных надежд. Но при этом есть куча замечательных штук, помогающих сэкономить время, деньги и нервы. Увы, мы не всегда о них знаем. Давайте это исправлять.

Статья содержит материалы, созданные искусственным интеллектом.

Шарики для очистки сумок

Липкие шарики, которые собирают всю пыль и грязь в сумке, быстро завоевали любовь женщин. Стоят такие штуки не очень дорого, а в использовании максимально просты. Нужно положить шарики в сумку - свободно перекатываясь, они будут сами ее чистить. Когда шарик полностью покрывается грязью, его просто моют под проточной водой.

Паровая щетка для вычесывания шерсти

CatKate 17 минут назад Люди, кто пробовал?? реально работает?? У меня дочь жертва рекламы, требует такую фигню купить для кошки, а мне сомнительно - - Ответить

Каждый владелец пушистого домашнего питомца знает, что если животное во время линьки не вычесать, то дом будет буквально утопать в барханах шерсти. К сожалению, многие четвероногие не любят эту процедуру. Хозяевам часто приходится бегать за котом или собакой с щеткой наперевес. Настоящим спасением может стать специальная паровая щетка, в которую заливается вода. Силиконовые "иголочки" действуют мягче, а шерсть в процессе обрабатывается паром, поэтому вычесывается значительно легче. Собаки и кошки спокойно относятся к процессу (по крайней мере животные сотрудников ADME, которые уже протестировали паровую "чесалку"), а после процедуры пушистик еще и немного помыт. Просто находка для всех хозяев четвероногих.

Добротный шеф-нож

CatKate 14 минут назад у меня муж любит готовить. И один раз разорились на хороший профессиональный нож. Это песня!!! теперь все остальные ножи только раздражают. - - Ответить

В магазинах можно найти огромное количество таких ножей: от бюджетных до тех, которые стоят как крыло самолета. Оптимально выбрать что-то среднее, потому что слишком дешевые ножи часто плохо сбалансированы, их нужно постоянно затачивать, да и просто неудобно держать в руке. В результате при использовании легко можно порезать пальцы. А вот дорогущие модели, предназначенные для профессиональных поваров, требуют особого ухода, а для их заточки нужны специальные аппараты. Лучше приобрести хороший и не слишком дорогой шеф-нож. Он прослужит годами, а его использование не требует особого мастерства. Если вы готовите хотя бы раз в неделю, хороший нож будет стоить каждой потраченной копеечки. © MammaDriVer / Reddit

Все эти наборы ножей - просто пустая трата денег. Я постоянно готовлю, и мне вполне хватает 3 ножей. © FunnyBunny1313 / Reddit

Скребок для чистки ковров

Ку-ку 58 минут назад У меня года три уже пылесос керхер, отлично справляется. Раз в год вызываю профессионалов: приехали, ковры увезли, привезли уже чистыми. Цены вполне демократичные. Ещё не хватало ползать со скребком. - - Ответить

Далеко не все пылесосы могут эффективно вычистить шерсть, частички пыли, грязь и волосы из ковровых покрытий. Да и хвататься за прибор каждый раз, когда ковер выглядит грязным, особо не хочется. К счастью, с этой задачей отлично справляется специальный скребок. С помощью него можно быстро и без лишних усилий вернуть первозданный вид не только ковру, но и мебели.

У меня 4 кота-спиногрыза, поэтому в моем доме шерсть - это не только приправа, но и дополнительный слой на коврах и мягкой мебели. Пылесос с шерстью не справляется, постоянно проходиться по всему влажной шваброй с отжимом (вычитала такой лайфхак) - ну такое. По приколу купила специальный скребок, и - о чудо - он работает! Раз в неделю прохожусь по коврам и собираю тонну шерсти, которую не увидел ни обычный пылесос, ни робот. Диваны тоже получается отчистить, но там важно работать стороной с меньшими зубчиками. Еще и плотное пальто, кстати, можно быстро почистить от шерсти и катышков.

Чугунная сковородка

Lala_Luna 24 минуты назад На счет сковороды не согласна - с антипригарным покрытием нравятся больше.

А вот чугунный казанок - вот это дело! - - Ответить

Чугунные сковородки любого производителя служат даже не годами, а десятилетиями. При должном уходе эту утварь легко можно спокойно передавать по наследству. А вот сковородки с антипригарным покрытием могут оказаться не лучшим выбором. Во-первых, они значительно быстрее выходят из строя. Во-вторых, они просто не подходят для приготовления некоторых блюд. Например, добиться образования по-настоящему хрустящей и прожаренной корочки на куриной грудке или другом куске мяса практически невозможно. Наша чугунная сковородка верой и правдой служит уже 24 года. Как-то купили другую, с антипригарным покрытием, но быстро поняли свою ошибку и выбросили ее. © mojones18 / Reddit

Грузики для платья

Под порывами ветра подолы легких юбок и платьев моментально приподнимаются. Можно, конечно, придерживать ткань руками, но это не самый удобный вариант. Некоторые женщины советуют вшить в подол тонкую металлическую цепочку. Если же иголкой и ниткой вы владеете плохо, можно просто купить утяжелители для ткани. Небольшие грузики приклеиваются к изнанке подола в нескольких местах.

Вместительная кастрюля

Кажется, что большая кастрюля нужна далеко не каждой хозяйке, и утварь будет только зря занимать место на кухне. Но некоторые пользователи утверждают, что готовить в таких кастрюлях значительно удобнее, чем в маленьких ковшиках. Главное - выбрать вариант, который прослужит достаточно долго. Например, кастрюлю из меди или эмалированного чугуна. Купил себе 11-литровую кастрюлю, и это просто праздник какой-то. Наконец-то вода не убегает, когда я варю картошку или еще что-то. И заляпанную плиту не приходится отскребать. © sonicduckman / Reddit

Металлические контейнеры для еды

В отличие от пластиковых и стеклянных изделий металлические контейнеры могут служить годами. Они достаточно легкие и их невозможно разбить, если случайно уронить на пол. Кроме того, они не впитывают запахи и легко моются. Единственный нюанс — их нельзя использовать в микроволновке.

Деревянная скалка

У силиконовых, металлических и мраморных скалок есть свои плюсы, но именно деревянные по праву считаются золотым стандартом. При должном уходе такая скалка никогда не отправится на помойку. Кроме того, правильно подобранное изделие будет достаточно легким, не прилипнет к тесту, с его помощью можно будет быстро раскатать идеальный круг. Сдуру купила себе скалку с силиконовым покрытием. Она хоть и не липнет к тесту, но жутко тяжелая. А при мытье внутрь скалки попадает вода, вылить ее обратно полностью не получается. Представляю, какие там внутри заросли плесени образовались после года использования.

Беспроводной пылесос

Если еще несколько лет назад такие модели уступали классическим вариантам, то сейчас многие пользователи искренне радуются, что купили именно беспроводной пылесос. Эти приборы более легкие и маневренные, их удобнее хранить, а человек не привязан к розетке во время уборки. Некоторые модели можно даже использовать для очистки салона авто. Мы купили беспроводной пылесос с лазером - с помощью этой штуки можно разглядеть буквально каждую пылинку. © NBNebuchadnezzar / Reddit

Он просто великолепно вычищает шерсть из мебели. У меня был миллион пылесосов, ни один из них не работал так эффективно! © Ya_Whatever / Reddit

Железная сетка для мытья посуды

Lala_Luna 14 минут назад У свекрови была железная. Вся ржавая. Ну такое - - Ответить

Обычные губки неплохо отмывают посуду, но влажная среда может стать отличным местом для размножения бактерий, поэтому такие изделия приходится регулярно менять. А вот железной сеткой можно пользоваться хоть всю жизнь, да и дезинфицировать ее достаточно просто. Это изделие отлично очищает чугунную и стальную посуду, керамику, стекло. Главное - не мыть "железкой" сковородки и кастрюли с тефлоновым покрытием. Чем бы вы не мыли посуду, лучше заменить эту штуку на железную сетку. Справляется с любой грязью, легко моется, прослужит вечность. © Yellowbug2001 / Reddit