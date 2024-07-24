10 нюансов в макияже и прическах, которые безбожно накидывают нам лет

Правильно подобранные макияж и прическа — это то, к чему стремятся многие женщины. В этой статье мы решили разобрать ошибки, которые мы порой совершаем, когда прихорашиваемся у зеркала или идем в салон красоты.



Окрашивание в холодных и темных оттенках

Такие окрашивания на первый взгляд выглядят стильно и экстравагантно, но могут сыграть злую шутку. Дело в том, что темные и холодные тона волос подчеркнут все нюансы кожи. Например, обладательницы оливкового тона кожи с таким цветом волос выглядят бледнее и превращаются в серых мышек. Стилисты рекомендуют делать окрашивания в теплых тонах. Например, можно присмотреться к карамельным оттенкам. Если хочется чего-то яркого, то подойдут обрамляющие блики на прядях. Да, холодные цвета подходят обладательницам холодного тона кожи, но все равно стоит учитывать указанные рекомендации.

Слишком темные губы

Анастасия Чухарева 10 минут назад На счёт помады соглашусь. Редко кому идут фиолетовые, тёмно коричневые или бордовые губы. - - Ответить

Экспериментировать с разными оттенками помады — прекрасная идея для тех, кто хочет внести в свой имидж что-то новенькое. В этом деле главное — не впадать в крайности, ведь очень велик риск из модной красотки превратиться в «тетеньку». Помады слишком темных оттенков могут испортить внешность, а не подчеркнуть все ее достоинства. Если вы хотите визуально увеличить объем, то лучше всего выбирать помады светлых оттенков. А тона, приближенные к натуральному цвету губ, сделают образ элегантным и стильным.

Румяна-яблочки

Анастасия Чухарева 9 минут назад У девушки на фото не яблочки, а синяки, как будто ей кулаком под глаз зарядили. - - Ответить

Такие румяна еще недавно были трендом, о них трубили из каждого утюга. Но с данным приемом в макияже нужно быть очень осторожными. В некоторых случаях неправильная растушевка румян может сделать образ нелепым. Модные эксперты советуют выбирать румяна более близкие к натуральному тону кожи и тщательно растушевывать их. Кстати, продукты кремовой текстуры будут более выгодно смотреться на зрелой коже.

Жирная подводка

Evan Agostini / Invision / East News Каргусик 5 дней назад Во всех ты, душенька, нарядах хороша. Это про Сальму. - - Ответить

Густая черная подводка может выглядеть стильно, а может, наоборот, сделать образ нелепым. Толстая линия подводки создает эффект «засыпающего взгляда», визуально уменьшая глаза. В то время как тонкие черные линии сделают взгляд открытым и сверкающим. Эксперты советуют использовать карандаши темно-коричневых и серых оттенков. Они помогут создать лаконичный и изысканный макияж. На правом фото в коллаже выше красавица Сальма Хайек накрасилась согласно всем рекомендациям и выглядит так, будто молодильных яблок поела. Слева она, конечно, тоже хороша, но мы решили наглядно показать 2 ошибки — жирную подводку и темную помаду.

Тонкие брови

Тонкие и очень темные брови делают черты лица более грубыми. И могут даже девчушку превратить в слишком серьезную и грозную даму. Визажисты советуют не злоупотреблять пинцетом, а также не игнорировать брови при нанесении макияжа. Их тоже нужно красить, ведь иначе образ не будет выглядеть полноценным. Лучше всего использовать карандаши и другие декоративные средства светлее естественного цвета бровей.

«Безумный» контуринг

Сделать удачный контуринг на лице — не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. С ним очень легко переборщить. Визажисты предупреждают: слишком яркий контуринг может сделать макияж вульгарным. А еще он может визуально прибавить возраста. Лучше обходить стороной скульпторы и бронзеры оранжевых оттенков, ведь контуринг должен выглядеть естественно, а не вычурно.

Хайлайтер с крупными и ярко выраженными блестками

Каргусик 5 дней назад Это больше на скатавшийся/осевший в порах мейк походит. - - Ответить

Не зря говорят: «Не все то золото, что блестит». Вот и с блестками на лице лучше не злоупотреблять, если вы, конечно, не собираетесь пойти на новогоднюю вечеринку. Обилие мерцающего хайлатера на лице может подчеркнуть морщины и неровности кожи. Лучше использовать этот продукт в небольшом количестве либо наносить его под тональную основу.

Слишком прямые волосы и тупые кончики

При выборе стрижек и укладок трудно не попасть впросак. По мнению бьюти-экспертов, педантично прямые пряди с тупыми кончиками могут отяжелить черты лица. А кожа будет выглядеть обвислой. Чтобы не накидывать себе лишних годков, лучше выбирать прически с мягким объемом и многослойностью. Волосы «в движении» смягчат резкие линии лица и подчеркнут его достоинства.

Неудачное окрашивание или стрижка могут испортить образ даже самой привлекательной женщины. Неправильно подобранный макияж тоже может сыграть злую шутку.

Фото на превью Evan Agostini / Invision / East News