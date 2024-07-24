На счёт помады соглашусь. Редко кому идут фиолетовые, тёмно коричневые или бордовые губы.
10 нюансов в макияже и прическах, которые безбожно накидывают нам лет
Правильно подобранные макияж и прическа — это то, к чему стремятся многие женщины. В этой статье мы решили разобрать ошибки, которые мы порой совершаем, когда прихорашиваемся у зеркала или идем в салон красоты.
Окрашивание в холодных и темных оттенках
Такие окрашивания на первый взгляд выглядят стильно и экстравагантно, но могут сыграть злую шутку. Дело в том, что темные и холодные тона волос подчеркнут все нюансы кожи. Например, обладательницы оливкового тона кожи с таким цветом волос выглядят бледнее и превращаются в серых мышек.
Стилисты рекомендуют делать окрашивания в теплых тонах. Например, можно присмотреться к карамельным оттенкам. Если хочется чего-то яркого, то подойдут обрамляющие блики на прядях. Да, холодные цвета подходят обладательницам холодного тона кожи, но все равно стоит учитывать указанные рекомендации.
Слишком темные губы
Экспериментировать с разными оттенками помады — прекрасная идея для тех, кто хочет внести в свой имидж что-то новенькое. В этом деле главное — не впадать в крайности, ведь очень велик риск из модной красотки превратиться в «тетеньку». Помады слишком темных оттенков могут испортить внешность, а не подчеркнуть все ее достоинства.
Если вы хотите визуально увеличить объем, то лучше всего выбирать помады светлых оттенков. А тона, приближенные к натуральному цвету губ, сделают образ элегантным и стильным.
Румяна-яблочки
У девушки на фото не яблочки, а синяки, как будто ей кулаком под глаз зарядили.
Такие румяна еще недавно были трендом, о них трубили из каждого утюга. Но с данным приемом в макияже нужно быть очень осторожными. В некоторых случаях неправильная растушевка румян может сделать образ нелепым.
Модные эксперты советуют выбирать румяна более близкие к натуральному тону кожи и тщательно растушевывать их. Кстати, продукты кремовой текстуры будут более выгодно смотреться на зрелой коже.
Жирная подводка
Густая черная подводка может выглядеть стильно, а может, наоборот, сделать образ нелепым. Толстая линия подводки создает эффект «засыпающего взгляда», визуально уменьшая глаза. В то время как тонкие черные линии сделают взгляд открытым и сверкающим.
Эксперты советуют использовать карандаши темно-коричневых и серых оттенков. Они помогут создать лаконичный и изысканный макияж.
На правом фото в коллаже выше красавица Сальма Хайек накрасилась согласно всем рекомендациям и выглядит так, будто молодильных яблок поела. Слева она, конечно, тоже хороша, но мы решили наглядно показать 2 ошибки — жирную подводку и темную помаду.
Тонкие брови
Тонкие и очень темные брови делают черты лица более грубыми. И могут даже девчушку превратить в слишком серьезную и грозную даму.
Визажисты советуют не злоупотреблять пинцетом, а также не игнорировать брови при нанесении макияжа. Их тоже нужно красить, ведь иначе образ не будет выглядеть полноценным. Лучше всего использовать карандаши и другие декоративные средства светлее естественного цвета бровей.
«Безумный» контуринг
Сделать удачный контуринг на лице — не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. С ним очень легко переборщить. Визажисты предупреждают: слишком яркий контуринг может сделать макияж вульгарным. А еще он может визуально прибавить возраста.
Лучше обходить стороной скульпторы и бронзеры оранжевых оттенков, ведь контуринг должен выглядеть естественно, а не вычурно.
Хайлайтер с крупными и ярко выраженными блестками
Не зря говорят: «Не все то золото, что блестит». Вот и с блестками на лице лучше не злоупотреблять, если вы, конечно, не собираетесь пойти на новогоднюю вечеринку. Обилие мерцающего хайлатера на лице может подчеркнуть морщины и неровности кожи.
Лучше использовать этот продукт в небольшом количестве либо наносить его под тональную основу.
Слишком прямые волосы и тупые кончики
При выборе стрижек и укладок трудно не попасть впросак. По мнению бьюти-экспертов, педантично прямые пряди с тупыми кончиками могут отяжелить черты лица. А кожа будет выглядеть обвислой.
Чтобы не накидывать себе лишних годков, лучше выбирать прически с мягким объемом и многослойностью. Волосы «в движении» смягчат резкие линии лица и подчеркнут его достоинства.
Неудачное окрашивание или стрижка могут испортить образ даже самой привлекательной женщины. Неправильно подобранный макияж тоже может сыграть злую шутку.