12 ошибок в образе, которые состарят любую, даже если она ест молодильные яблочки сутки напролет

Макияж, прическа и детали одежды способны как украсить и освежить образ, так и накинуть несколько лет. Как избежать распространенных ошибок при создании своего образа, разберем в этой статье.

Помада слишком темного оттенка

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Помада темного оттенка способна сыграть с вами злую шутку — сделать мейк более тяжелым и накинуть несколько лет. Чтобы не превратиться из девушки в тетушку, эксперты советуют использовать средства более нейтральных и натуральных цветов. А если хочется ярких красок, стоит сделать акцент на чем-то одном: в макияже подчеркнуть или губы, или глаза.

Джинсы стретч

PacificCoastNews / East News , DDNY / Broadimage / East News Катерина 6 минут назад так вопрос не в том, как сидит, а насколько старит - - Ответить

Слишком облегающие джинсы способны подчеркивать несовершенства фигуры и при ходьбе образовывать на ногах неэстетичные складки.



Грамотно подобранные джинсы должны повторять естественные формы тела, и ходить в них должно быть удобно. Оптимальный состав ткани для джинсов — деним с 2%-м содержанием стретчевых волокон или лайкры, спандекса, эластана.

Тональное средство светлее оттенка кожи

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К сожалению, основа светлее естественного тона кожи способна подчеркнуть даже минимальные возрастные изменения и морщины. Стоит выбирать тон на 1 или 2 оттенка темнее натурального цвета лица. Даже женщинам с бледной кожей холодного оттенка с возрастом стоит начать использовать более теплый тон.

Обилие деталей

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Многочисленные украшения, рюши, банты, воланы и прочие броские элементы воспринимаются многими как неотъемлемые атрибуты «возрастного стиля». Лучше выбирать лаконичные, классические фасоны: они смотрятся стильно, современно и актуально.

Длинные волосы

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Как бы вы ни старались ухаживать за волосами, с возрастом их структура всегда меняется. Нередко они становятся более тусклыми и сухими, редеют и неизбежно начинают седеть. Поэтому зачастую нет смысла отращивать длинные локоны: короткая стрижка или длина до плеч очень омолаживают внешность. Также стоит учитывать, что однородное окрашивание волос всегда выглядит неестественно. Натуральный цвет имеет переливы и разные оттенки, поэтому и при окрашивании стоит использовать различные подтоны одного цвета.

Шляпы с декором

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Чтобы не превратиться в тетушку в шляпке, важно учитывать последние модные тенденции. Выбирать головные уборы без слишком широких полей, обилия перьев, цветов и других громоздких элементов. Современные модели можно сочетать с джинсами, пиджаками, футболками. А вот строгие костюмы и четко структурированные платья в сочетании с неактуальной шляпкой способны лишь накинуть пару лет своей обладательнице.

Четкая форма бровей

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Сверхидея сделать абсолютно ровный и четкий контур бровей обычно не оборачивается для девушек ничем хорошим. Такие брови делают взгляд более злым, отчего лицо начинает выглядеть старше. Сегодня в тренде естественные брови прямой формы.

Одежда землистых оттенков

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Вещи коричневого, оливкового и болотного цветов стоит носить с осторожностью, ведь они мало кому идут и нередко придают лицу землистый оттенок, прибавляя возраст. Как вариант, можно ввести в образ аксессуар другого цвета, например бежевый или персиковый шарф.

Густая челка

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News , Steven Ferdman / Everett Collection / East News

Доказано, что густая челка утяжеляет лицо, подчеркивает морщины и визуально уменьшает глаза. А подкрученная челка еще и выглядит весьма старомодно. В противовес ей прореженная длинная челка идет почти всем. Впрочем, как и ее отсутствие.

Мешковатая одежда

Can Nguyen / Capital Pictures / East News , AFP / East News

Как бы ни был популярен оверсайз, бесформенная одежда зачастую делает женщину визуально старше и полнее. Чтобы этого не происходило, важно продумывать свой силуэт в одежде, умело подчеркивать формы и скрывать несовершенства. Вместо бесформенных балахонов лучше отдавать предпочтение одежде с лаконичным кроем.

Помада с перламутровым блеском

Zenon Zyburtowicz/East News , ALFRED/SIPA/EAST NEWS

Перламутровая помада способна подчеркнуть все возрастные изменения, а зачастую еще и удешевить образ. Чтобы лицо выглядело более благородным, лучше использовать в макияже полуматовую текстуру помады.

Неправильно подобранный бюстгальтер

Coleman-Rayner / East News , Miguel Aguilar, PacificCoastNews / East News

Слишком тесный бюстгальтер способен передавить кожу, сформировать некрасивые складки в области подмышек и декольте. А слишком свободный или потерявший эластичность — навредить силуэту и добавить женщине возраста, не обеспечивая должной поддержки.