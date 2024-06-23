17 человек, которые не успели даже отметить новую работу, как их выставили за дверь. И не просто так

Народное творчество
1 час назад

Когда соискатель слышит заветную фразу "Вы приняты", он думает, что может наконец-то выдохнуть. Ведь изнуряющие поиски подходящих вакансий и многочасовые интервью уже позади, остается лишь усердно трудиться. Но не тут-то было. Некоторые люди даже к обязанностям своим толком не приступили, а им уже указали на дверь. И не напрасно.

  • Работал в служебном лифте в доме для богатых людей. Мы сказали новенькому молчать, пока к нему не обратятся, потому что богачи бывают себе на уме. И что же он сделал? Сразу завел разговор и спросил одного из жильцов: "Сколько вы зарабатываете?" © giancarlox21 / Reddit
  • Мой знакомый устроился на подработку в пиццерию. Первый же человек, которому он доставил пиццу, потребовал его увольнения. Что и было сделано. Потому что клиент увидел на подбородке курьера след от соуса. Тот думал, что никто не заметит пропажу одного кусочка колбасы. © Jonbazookaboz / Reddit
  • В первый день работы этот парень сказал "Что ты творишь, придурок?" тому, кто припарковался рядом с его новым автомобилем. Оказалось, что это был генеральный директор нашей компании. Буквально через 10 минут парень подписывал документы на увольнение. © NinthReever / Reddit
  • Работаю в магазине морепродуктов. У нас 19-летний парень как-то раз выходил из магазина после окончания смены, и на выходе у него из штанов вывалилось 2 кг крабовых ножек. Прямо перед менеджером. © wanderin_fool / Reddit
  • Коллега бросил отличную работу с хорошей зарплатой и устроился в радиомонтажный отдел. Его уволили в тот же день за кражу деталей для собственного радиоприемника. Прошло чуть больше года, и он вернулся. Удивительно, что его снова взяли. Примерно через год он был уволен за угрозу безопасности. © PresidentStone / Reddit
  • Работал в юридической фирме. В офис пришел новый сотрудник, о чем мы с коллегами узнали из приветственной рассылки. Но буквально через минуту я вдруг слышу дикий рев начальника, а затем и вижу его: несется сломя голову в отдел кадров. А потом новичка с охраной выводят из офиса. А все потому, что он ответил на сообщение, и в его письме был текст обо всех юридических поражениях нашей фирмы. А также утверждение, что нанять его самого было единственным правильным решением начальства за последнее время. 45 минут продержался на должности. © Left_Apparently / Reddit
  • Я работал в заведении общепита, и пришла новая сотрудница. По отношению к клиентам она была грубовата. Однажды после смены она заказала в баре лимонад со льдом. Пришел ее парень. Они громко выясняли отношения перед нашим менеджером и несколькими клиентами, и новенькая вылила содержимое бокала на своего бойфренда и драматично удалилась. © lejolipamplemousse / Reddit
  • Раньше я работал на буровой установке. Нового инженера направили на объект и назначили в ночную смену. Через 5 ночей он звонит в офис и говорит, что хочет уехать домой, потому что ему холодно и плохо. Я так и не выяснил, уволился он или нет, но было понятно, что эта работа не для него. Спросил бурильщиков, чем занимается этот парень. Оказалось, что у них был обогреватель в задней части фургона, но, несмотря на неоднократные приглашения сесть туда, парень просто сидел в своем грузовике всю ночь и дрожал. В середине февраля. © Red_AtNight / Reddit
  • Я работаю в строительной сфере. В один день у нас появилось 2 новых сотрудника, которые дружили между собой. Босс попросил одного из них сходить за кофе и вернуться. Тот собрал со всех деньги и сказал, что ему нужно, чтобы с ним пошел его друг, потому что заказ был большим. Больше они не вернулись. © Dendad1218 / Reddit
  • Мой босс был настоящим ловеласом, который мог взять на работу любую красивую женщину независимо от уровня подготовки и того, что написано в ее резюме. Однажды он нанял на временную работу девушку 16–17 лет. Я попросил ее переставить коробки в алфавитном порядке и увидел, как она изменилась в лице, глядя в стену, и, судя по бормотанию, пыталась вспомнить детскую песенку про алфавит. © MastaMind599 / Reddit
  • Мой новый сотрудник опоздал на 25 минут. Я спросил, знает ли он, во сколько начинается рабочий день. Ответил, что знает. Тогда я задал вопрос, почему он опоздал. А он такой: "Это не имеет значения, я вам не раб!" Я сказал ему уйти и не возвращаться. © J.P. Baas / Quora
  • В нашем офисе работала невероятно странная девушка, которая каждый день приходила с мокрыми волосами, в пижаме и тапочках. Продержалась около недели. © astrokade / Reddit
  • Мой специалист по работе с документацией собирался жениться и уезжать в медовый месяц, так что я нанял временного сотрудника. Когда я сказал "Дайте мне знать, если что-нибудь понадобится", он ответил "Эта мышка давит мне на запястье". © pienoceros / Reddit
  • Пришла новая бухгалтер, и наш офис-менеджер (он у нас очень милый и активный) предложил сделать ей кофе в знак приветствия. Когда даме принесли напиток, она начала возмущаться, что вкус ужасен, а потом довольно грубо потребовала приготовить новый кофе. На следующий день ее испытательный срок закончился. © Unknown author / Reddit
  • Первый день на новой работе. Я и еще один новичок утрамбовываем товары в коробки, заклеиваем их скотчем и складываем на поддон. Он едва успевает за мной. В итоге говорит, что ему необходим перерыв, и идет перекусить. Минут через 15 после его возвращения приходит босс и спрашивает, кто здесь настолько обнаглел, что съел его обед. Мой напарник все отрицает, но пятно от барбекю на его рубашке говорит само за себя. © BigNotG***** / Reddit
  • Я знаю человека, который и одного дня не отработал, а его уже уволили. Итак, девушка пришла устраиваться в пиццерию, ее наняли и назначили дату выхода. А она пишет в Twitter: «Я вынуждена работать в вонючей пиццерии». И грустный смайлик. Менеджер, который ее утвердил на должность, тут же написал комментарий: «Не приходите. Вы нам не нужны». Ее следующий пост: «Меня уволили из-за твита...» © Andy Christian / Quora
  • Друг работал в большой фирме и как-то раз нанял одного товарища. А он в первый же день написал пост в соцсети: «Моя наставница по работе такая горячая!» Кто-то из работников увидел это, донес моему другу, и тот связался с новичком. Сказал, что это неуместно, и попросил удалить публикацию. А позже зашел на его страничку снова, чтобы убедиться, что дело сделано. А этот парень поставил в качестве аватарки изображение с неприличным жестом и написал что-то о свободе слова. В тот же день его уволили. © goodvibesandsunshine / Reddit

Бонус: не всегда в быстром увольнении виноваты сами сотрудники

  • Работала в лизинговой компании. Начальник часто нанимал неопытных, но красивых девушек, которые только косячили и вскоре уходили. Но вот мне поручили обучить новую сотрудницу, и она оказалась далеко не дурочкой. Все утро я не могла нарадоваться ее способностям. А потом прихожу с обеда, а ее уже нет. Я в ярости: первого нормального человека уволили! Иду к рекрутеру за объяснениями. Оказалось, уволили ее непонятно за что: "Поверьте, вам не нужна вам такая коллега!" Конкретики я так и не добилась. Не удивлюсь, если ее выставили за дверь неправомерно. © Dana Weiszman / Quora

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