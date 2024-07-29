15 устаревших бьюти-средств, которые нужны нам как козе баян

Говорят, что красота требует жертв. И бьюти-процедуры это доказывают. Одни доставляют дискомфорт, другие — стоят больших денег. Мы решили разобраться в эффективности популярных методов поддержания молодости и красоты. Как оказалось, многие из них не приносят никакого результата. Чтобы узнать, чем заменить бесполезные примочки и салонные манипуляции, читайте наш материал.

Кремы и масла для защиты и роста ногтей

Ногти состоят из множества слоев, однако клетки в их составе уже мертвы и не требуют дополнительного питания. Чтобы сохранить красоту ногтей, нужно защитить кератин в ногтевой пластине от попадания туда воды. Самый простой способ в этом случае — покрыть ногти лаком для ногтей. Дополнительные кремы и масла не будут иметь никакого смысла. Единственное исключение — масло жожоба. Оно имеет тот же молекулярный состав, что и кожное сало тела человека. Такое масло защитит и увлажнит нежную кожу рук и кутикулу. А ведь именно кутикула защищает ноготь в матрице — месте, где начинается рост ногтей. Увлажнение этой зоны стимулирует рост ногтей.

Наращивание ресниц

Наращенные ресницы — та еще головная боль. За ними нужен специальный уход, их нельзя мочить, а во время сна с такими ресницами приходится выбирать подходящие позы. Из-за всех этих правил процедура умывания век часто игнорируется, а без должной гигиены глаз могут развиться неприятные инфекции. Ко всему прочему наращенные ресницы повышают риск потери родных волосков. Чем длиннее и гуще наращенные ресницы, тем больший стресс испытывают свои: под тяжестью они начинают ломаться и выпадать.

Крем от темных кругов под глазами

Если с пигментацией на лице можно справиться при помощи средств с витамином С, то темные круги под глазами вывести волшебным кремом не выйдет. Дело в том, что кожа в этой области очень тонкая. С возрастом многие отмечают усиление синеватого оттенка. Эксперты говорят, что подобное явление может быть вызвано банальной аллергией или обезвоживанием.

Восковая эпиляция

Восковая эпиляция эффективна, но болезненна. Неприятные ощущения по своей интенсивности варьируются в зависимости от части тела. А еще такая процедура способствует повреждению верхних слоев кожи. Проводить ее без должной подготовки может быть опасно. Высокие температуры раствора способны привести к ожогам.

Я удаляла волосы на ногах воском с 13 лет. Но перестала, потому что было чертовски больно. Да и бритье в разы дешевле. © mahayana / Reddit

Я делала профессиональную восковую эпиляцию ног и подмышек. Каждый раз они оставляли заметные участки волос. Мне это совсем не нравилось, ведь я плачу деньги. Поэтому я прекратила ходить на эпиляцию и вернулась к бритью. © Repulsia / Reddit

Массаж лица

Криптозоолог мамкин 1 день назад Массаж лица прекрасная штука при должной регулярности. Мне помогает выглядеть моложе своих лет - - Ответить

Процедура выводит из организма лишнюю жидкость, благодаря чему лицо будет выглядеть подтянутым. Но этот эффект держится, пока вы делаете массаж регулярно. А если на коже есть заметные возрастные изменения (глубокие морщины, поплывший овал лица), то массаж уже не поможет. Массаж лица усиливает эффект воздействия средств по уходу за кожей и уменьшает отечность. Сама же кожа подобна ткани: после определенного момента, несмотря на осторожное использование, она просто теряет цвет и форму. И исправить ситуацию могут только кардинальные меры, например пластическая операция. Генетика и ответственное отношение к пребыванию на солнце — наиболее важные факторы, от которых зависит качество кожи. © Susan Blake / Quora

Безинъекционная мезотерапия и биоревитализация

Биоревитализации и мезотерапия предусматривают инъекционное введение омолаживающих препаратов в кожу. Недавно в салонах появились аналоги этих процедур без уколов. Смесь компонентов наносят на лицо, после этого мастер работает по коже лазером или ультразвуком. Таким образом активные вещества должны впитаться в кожу. Однако кожа — это барьерный орган. Она не пропускает внуть дермы даже мельчайшие молекулы. Увы и ах, но самыми эффективными в борьбе за красоту и молодость кожи процедурами все еще остаются инъекционные техники.

LPG-массаж

Изначально прибор был придуман как средство для избавления от шрамов. Но вскоре пациенты заметили, что машина отлично справляется и с массажем. Однако с помощью технологии избавиться от целлюлита полностью не удастся, можно только уменьшить его внешние проявления.

Маски для сужения пор

Гладкая кожа без видимых пор — мечта многих женщин. В погоне за ее осуществлением дамы часто прибегают к маскам из глины. После такой процедуры кожа действительно выглядит лучше, но эффект держится не так долго, как хотелось бы. Дело в том, что размер пор зависит от типа кожи и по сути определяется генетикой. Сократить поры можно только временно, спустя какое-то время они вернутся к своему обычному размеру.

Тканевые маски

Криптозоолог мамкин 1 день назад Крем для кожи вокруг глаз трата денег, а патчи это вау.

Я их использую, но чисто как плацебо, ахаха - - Ответить

Тканевые маски — спорный продукт домашней косметологии. С одной стороны, их удобно брать в дорогу, а после их использования такое чувство, что ты позаботился о себе. С другой стороны, зачастую в составе таких масок можно найти токсичные ингредиенты. А еще такие маски содержат высокие концентрации активных веществ. Это значит, что их опасно передерживать на коже дольше рекомендованного срока. Если вам все же удалось найти тканевую маску с безопасным составом, улучшить эффект от ее использования можно патчами под глаза. Кожа в этой области требует особого внимания, а большинство тканевых масок не покрывают эту область. Еще один лайфхак — перевернуть тканевую маску в середине процедуры.

«Ботокс» для волос

Волосы моют, наносят состав, сушат и выпаривают «ботокс» нагретым утюжком для волос. Структура волос сильно повреждается, но клиент не замечает подвоха, так как видимый результат после процедуры действительно есть: локоны гладкие, блестящие и выглядят здоровыми. Со временем, когда состав вымывается из волос, они становятся сухими и обезвоженными. Мастера отмечают также, что во время процедуры в салоне повисает густой дым, от которого никуда не спрячешься. Повторную процедуру можно делать только через 3 месяца. Но девушки часто хотят вернуться к гладким волосам гораздо раньше. При частом повторении процедуры происходит перегруз структуры волос, что может привести к их выпадению.

Антицеллюлитные обертывания

Бороться с целлюлитом поверхностными способами бесполезно. Полностью избавиться от апельсиновой коркой невозможно, но правильное питание и физическая нагрузка помогут уменьшить слой жира под кожей, делая целлюлит менее заметным. А обертывания обычно используют в качестве расслабляющих спа-процедур. Смеси для обертывания не проникают в глубокие слои кожи и не помогают избавиться от жировых клеток. Работала я в салоне коррекции фигуры. В том числе были у нас в перечне услуг и различные обертывания. Так вот. Когда приходите в салон красоты, никогда не выбирайте обертывание цельными водорослями. После вас их высушат, а потом снова размочат для нового клиента. Пока водоросли склизкие, их можно повторно использовать. Клиентов на 15–20 точно хватит. © Ko3aDepe3a92 / Pikabu

Массаж сухой щеткой

Домашний массаж сухой щеткой советуют сегодня чуть ли не из каждого утюга. Такая процедура обещает избавить от целлюлита, но на деле подобный массаж разве что отшелушит кожу. В любом случае слишком усердствовать с таким агрегатом не стоит, иначе можно получить раздражение и пересушить нежную кожу.

Татуаж и перманентный макияж

«Как выглядит удаление татуировок солевым раствором»

Перманентный макияж казался универсальным решением на заре своей популярности. Спустя какое-то время стало понятно, что с этой процедурой не все так просто, как казалось. Мода на форму бровей меняется чуть ли не каждый год, а с перманентом за последними тенденциями точно не угнаться. А еще у татуажа есть привычка вымываться. После нескольких лет носки на лице могут внезапно появиться брови красных, синих или серых оттенков.

Boost up — процедура для создания прикорневого объема волос

Во время процедуры волосы у корней накручивают и наносят химический раствор. Когда бигуди снимают, на волосах остается эффект гофре, который и придает объем прическе. В дальнейшем из-за применения химического состава волосы могут стать ломкими и пористыми. А когда локоны отрастают, получается весьма странный эффект: отросшая макушка становится приплюснутой, зато оставшийся объем присутствует по бокам. Единственный способ это исправить — сделать повторную процедуру или, напротив, кератиновое выпрямление волос. Тот объем, который дает boost up, применим разве что для какой-то тематической вечерней укладки. Носить такое на волосах каждый день мне кажется нелепым. Волосы приобретают какую-то графичную форму, что, кстати, уже давно не в тренде. Я сомневаюсь, что этот невообразимый объем кому-то действительно так уж необходим регулярно. Мне кажется, boost up добавляет возраста. «Объемный объем» — самый частый запрос именно зрелых дам. Но даже взрослые женщины выглядят лучше без 3-этажного начеса на волосах. © Девочка с розовыми волосами / Dzen

Очищающие полоски от черных точек