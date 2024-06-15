20+ звезд, которые хотели блеснуть на публике во всей красе, но малость перестарались

Знаменитости
39 минут назад

Знаменитости зачастую привлекают внимание публики не творчеством, а своими необычными нарядами. Но порой некоторые из них переусердствуют в своем желании удивить искушенных поклонников.

Виктория Боня выглядела словно волшебная птица в платье, обсыпанном розовыми перьями

Лаконичное платье Севиль Велиевой могло остатья без внимания, если бы не кокетливый каплевидный вырез на торсе

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Шуршилла
3 дня назад

Я так понимаю, что мадам в образе шахматной фигуры "Слон", потому что с этой тряпкой под ногами ходить может только по диагонали.

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Платье Ольги Бузовой дополняла эффектная деталь из причудливо плиссированной ткани

Певицу Валю Карнавал как будто опелели цветочные лианы

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Создавалось впечатление, что платье Люси Чеботиной держится только на одном золотом кольце

Lomohov Anatoly/East News

Блогер Карина Нигай примерила наряд, в котором каким-то непонятным образом сочетается множество затейливых элементов

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Шуршилла
3 дня назад

Вытащила ком черной одежды из стиральной машины и просто намотала ее на себя?

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Певица Тося Чайкина словно надела сразу два разных наряда

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Стилист и художник по гриму Эстель Семенчук примерила сказочный образ

Автор / Комсомольская правда / East News
Шуршилла
3 дня назад

Снежная королева вынуждена продолжать работать из-за повышения пенсионного возраста

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Головной убор певицы Юлии Зиверт неожиданно напоминал банное полотенце

Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Шуршилла
3 дня назад

А белые бусинки на носу нанизаны на ту самую веревочку в голове, которая натянута между ушами, чтобы не отваливались?

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Похоже черное платье Елены Николаевой так и норовило соскользнуть со своей хозяйки

Tarakanov Vadim/East News
Шуршилла
3 дня назад

А сапоги на ногах держались очень крепко, их даже снять в гардеробе не удалось

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В образе Нюши все внимание перетянул на себя необычный декор в виде кристаллов

Komsomolskaya Pravda / East News

Кружевное платье Анастасии Волочковой оставляло слишком мало места воображению

Автор / Комсомольская правда / East News

Главной изюминкой наряда Кристины Асмус были гигантские воланы в районе бедер

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Шуршилла
3 дня назад

Там установлен вентилятор, направленный вверх? Вообще народная мудрость рекомендует мыть, а не проветривать

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Наталья Подольская сделал ставку на кружево: его в наряде было более чем достаточно

Автор / Комсомольская правда / East News
Шуршилла
3 дня назад

Какой загадочный Наталья в кружевах и с чайником. Миниатюра "утро в коммуналке"?

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Виктория Дайнеко приковала внимание публики пышной юбкой с необычным принтом

Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News

Наряд Кати IOWA будто сплела стая пауков

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Шуршилла
3 дня назад

"... Тогда король и говорит:

— Приходи ко мне не одетая и не голая, не верхом и не в повозке, не путем, а всё же дорогою, если ты сможешь это выполнить, то я на тебе женюсь.

Вот пошла она, разделась совсем догола — и стала она неодетая; и взяла большую рыбачью сеть, стала в нее и укуталась ею — вот и не была она голая; наняла она себе за деньги осла и привязала ту сеть к ослиному хвосту, чтоб тащил он ее, — вот и не ехала она ни верхом, ни в повозке; а осел должен был тащить ее по колее, и касалась она земли одним только большим пальцем ноги — и вот шла она ни путём, ни без дороги. Вот явилась она, и король сказал, что задачу она решила и все выполнила как следует. Велел он тогда выпустить ее отца из темницы, взял он ее себе в жены и отдал в ее распоряжение всю королевскую казну..."

...И продвинул ее творчество в музыкальных чартах. Теперь мы знаем, как Катя стала "звездой".

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Настасья Самбурская выглядела просто потрясающе в платье, состоящем из бархатного корсета и прозрачной юбки. Остается только гадать, как оно смотрелось сзади

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Елена Подкаминская удивила необычным выбором, появившись на красной дорожке в ассиметричной лоскутной юбке и куртке-кожанке

AA/ABACA/Abaca/East News

Платье Клавы Коки больше открывало, чем скрывало

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Наряд Софьи Присс мог бы показаться старомодным, если бы не материал и лиф

Kashaev Pavel/East News
Шуршилла
3 дня назад

Во времена "старой моды" с такой осанкой было просто немыслимо выйти на улицу.

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В платье Юлианны Карауловой было слишком много острых углов и строгих линий

Автор / Комсомольская правда / East News

Черное мини-платье Валерии вполне сошло бы за старую добрую классику, если бы не декор в виде бантиков на юбке

Шуршилла
3 дня назад

Платье сошло бы за старую добрую комбинацию, если бы его не надели для публичного мероприятия...

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Кстати, зачастую наряды знаменитостей являются не просто данью моде, а несут в себе особый смысл. Подробнее об таких образах можно прочитать в этих статьях:

Фото на превью Автор / Комсомольская правда / East News

Комментарии

Уведомления
Svetlana Svetlana
3 дня назад

Блин, что за капец творится! Всякие бони, нюши, коки, люси-тоси...
Валя карнавал - дочка Соньки золотая ручка?

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