20+ звезд, которые хотели блеснуть на публике во всей красе, но малость перестарались
Знаменитости зачастую привлекают внимание публики не творчеством, а своими необычными нарядами. Но порой некоторые из них переусердствуют в своем желании удивить искушенных поклонников.
Виктория Боня выглядела словно волшебная птица в платье, обсыпанном розовыми перьями
Лаконичное платье Севиль Велиевой могло остатья без внимания, если бы не кокетливый каплевидный вырез на торсе
Я так понимаю, что мадам в образе шахматной фигуры "Слон", потому что с этой тряпкой под ногами ходить может только по диагонали.
Платье Ольги Бузовой дополняла эффектная деталь из причудливо плиссированной ткани
Певицу Валю Карнавал как будто опелели цветочные лианы
Создавалось впечатление, что платье Люси Чеботиной держится только на одном золотом кольце
Блогер Карина Нигай примерила наряд, в котором каким-то непонятным образом сочетается множество затейливых элементов
Вытащила ком черной одежды из стиральной машины и просто намотала ее на себя?
Певица Тося Чайкина словно надела сразу два разных наряда
Стилист и художник по гриму Эстель Семенчук примерила сказочный образ
Снежная королева вынуждена продолжать работать из-за повышения пенсионного возраста
Головной убор певицы Юлии Зиверт неожиданно напоминал банное полотенце
А белые бусинки на носу нанизаны на ту самую веревочку в голове, которая натянута между ушами, чтобы не отваливались?
Похоже черное платье Елены Николаевой так и норовило соскользнуть со своей хозяйки
А сапоги на ногах держались очень крепко, их даже снять в гардеробе не удалось
В образе Нюши все внимание перетянул на себя необычный декор в виде кристаллов
Кружевное платье Анастасии Волочковой оставляло слишком мало места воображению
Главной изюминкой наряда Кристины Асмус были гигантские воланы в районе бедер
Там установлен вентилятор, направленный вверх? Вообще народная мудрость рекомендует мыть, а не проветривать
Наталья Подольская сделал ставку на кружево: его в наряде было более чем достаточно
Какой загадочный Наталья в кружевах и с чайником. Миниатюра "утро в коммуналке"?
Виктория Дайнеко приковала внимание публики пышной юбкой с необычным принтом
Наряд Кати IOWA будто сплела стая пауков
"... Тогда король и говорит:
— Приходи ко мне не одетая и не голая, не верхом и не в повозке, не путем, а всё же дорогою, если ты сможешь это выполнить, то я на тебе женюсь.
Вот пошла она, разделась совсем догола — и стала она неодетая; и взяла большую рыбачью сеть, стала в нее и укуталась ею — вот и не была она голая; наняла она себе за деньги осла и привязала ту сеть к ослиному хвосту, чтоб тащил он ее, — вот и не ехала она ни верхом, ни в повозке; а осел должен был тащить ее по колее, и касалась она земли одним только большим пальцем ноги — и вот шла она ни путём, ни без дороги. Вот явилась она, и король сказал, что задачу она решила и все выполнила как следует. Велел он тогда выпустить ее отца из темницы, взял он ее себе в жены и отдал в ее распоряжение всю королевскую казну..."
...И продвинул ее творчество в музыкальных чартах. Теперь мы знаем, как Катя стала "звездой".
Настасья Самбурская выглядела просто потрясающе в платье, состоящем из бархатного корсета и прозрачной юбки. Остается только гадать, как оно смотрелось сзади
Елена Подкаминская удивила необычным выбором, появившись на красной дорожке в ассиметричной лоскутной юбке и куртке-кожанке
Платье Клавы Коки больше открывало, чем скрывало
Наряд Софьи Присс мог бы показаться старомодным, если бы не материал и лиф
Во времена "старой моды" с такой осанкой было просто немыслимо выйти на улицу.
В платье Юлианны Карауловой было слишком много острых углов и строгих линий
Черное мини-платье Валерии вполне сошло бы за старую добрую классику, если бы не декор в виде бантиков на юбке
Платье сошло бы за старую добрую комбинацию, если бы его не надели для публичного мероприятия...
Кстати, зачастую наряды знаменитостей являются не просто данью моде, а несут в себе особый смысл. Подробнее об таких образах можно прочитать в этих статьях:
Комментарии
Блин, что за капец творится! Всякие бони, нюши, коки, люси-тоси...
Валя карнавал - дочка Соньки золотая ручка?