Э,нет. Разумное потребление -это не первую же б/у шмотку брать и в люди. Это брать шмотку, которая хорошо сидит.
10+ знаменитых женщин, которые отправили миру послание, не говоря ни слова
Некоторые звезды очень любят загадки и не стесняются посылать приветы близким, фанатам или кому-либо еще при помощи деталей своего образа. Мы решили рассказать как раз о таких случаях, когда знаменитости не просто вышли в свет, но и выбрали наряды, имеющие для них особый смысл.
Элизабет Дебики
На выходе в честь премьеры 6 сезона сериала «Корона» Элизабет Дебики появилась в платье очень похожем на знаменитое «платье мести» принцессы Дианы. Таким образом актриса отдала дань уважения своей героине и повторила один из самых ярких и известных ее образов.
Брайс Даллас Ховард
Платье, в котором актриса появилась на церемонии «Золотой глобус» в 2021 году, долго обсуждали в сети. И не только в положительном ключе. Оказалось, выбор женщины был неслучайным. С помощью платья, которое, как оказалось, было подержанным, актриса хотела привлечь внимание к концепции разумного потребления и призвать людей подходить к покупкам более осознанно.
Натали Портман
Скромный и в то же время роскошный наряд выбрала Натали Портман для 92-й церемонии вручения премии «Оскар». Она появилась в платье с золотыми кружевами и в длинной черной накидке, по краям которой были вышиты имена женщин-режиссеров, которых в том году не номинировали. Так оказалось, что эта категория оказалась полностью мужской. Позднее актриса пояснила: «Таким тонким способом я хотела отметить женщин, которые не были номинированы в этом году за свою невероятную работу».
Тиффани Хэддиш
В 2018 году актриса и комик Тиффани Хэддиш появилась на красной ковровой дорожке «Оскара» в платье, которое имело особое значение для нее. Нарядившись как африканская принцесса, девушка почтила память отца, который ушел из жизни в том же году. Он был родом из государства Эритрея в Восточной Африке.
Селена Гомес
Селена Гомес любит необычные сумки и нередко использует их, чтобы отправить тайное послание. Так в 2017 году, когда девушка вышла на красную дорожку Met Gala, на ее сумке красовалась надпись «Сначала полюби себя». А в 2018 на том же мероприятии в ее руках была сумочка с фразой, выведенной рукой самой певицы.
Эмма Уотсон
Практически невозможно догадаться о том, что великолепный черно-белый наряд Эммы Уотсон на Met Gala в 2016 году был сделан из переработанных пластиковых бутылок. Актриса выбрала этот наряд, чтобы показать, что можно выглядеть сногсшибательно и без вреда для окружающей среды.
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон
На мировой премьере фильма «Мстители: Финал» Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон использовали непростые украшения. Обе девушки появились на красной дорожке с аксессуарами, тонко отсылающими к перчатке бесконечности — той самой, что в «Мстителях» играет не последнюю роль.
Блейк Лайвли
На премьере фильма «Дэдпул 2», в котором Райан Рейнольдс играл главную роль, актриса появилась с клатчем в форме кассеты, отсылающем нас к киноленте. А также выбрала для своего наряда цвета, черный и бордовый, чтобы «быть в тон» к костюму главного героя. Таким образом Лайвли попыталась выразить поддержку мужу через свое платье.
Милли Бобби Браун
Никогда не видела ее в подчеркивающей достоинства одежде. Почему-то всегда нескладуха какая-то. И прически тоже как-то так...
На «Золотом глобусе» в 2018 году Милли Бобби Браун появилась с оригинальной прической. Сзади у нее были 3 косички, заплетенные параллельно друг другу. Самые внимательным поклонники заметили, что благодаря плетению на голове девушки образуются две ровные линии, то есть цифра 11. Фанаты считают, что таким образом актриса сделала отсылку к своему персонажу. Правда, официальных подтверждений этой информации нет.
Аманда Сейфрид
На премьере сериала «Твин Пикс» в 2017 году Аманда Сейфрид появилась в скромном черном платье, выделяющемся очень заметной деталью. На его подоле было вышито слово «Равенство». Считается, что таким образом девушка хотела привлечь внимание к проблеме разницы гонораров актеров и актрис. На своей страничке в соцсетях она выложила фото с премьеры и подписала его так: «Твин Пикс, равенство и бриллианты для всех».
Если вы любите присматриваться к деталям, обратите внимание на эти наши статьи:
Комментарии
Интересные очень детальки, спасибо за подборку :)
Уточнение по "Рассказу служанки", если вдруг кто еще не знаком с этой крутой историей. "Off" и "red" образуют "Offred", то есть "Of Fred", в переводе на русский "Фредова". Когда в новообразованном государстве главную героиню, как и многих других женщин, насильно сделали служанкой, инкубатором на ножках, ее лишили даже имени и стали называть Offred, поскольку ее непосредственного хозяина звали Фредом. Это очень важная деталь, неверно говорить, что надпись на туфлях отсылает к фамилии героини Мосс - фамилию у нее тоже отняли. Но это так, для информации, а в контексте статьи это значения не имеет, и подборка сама по себе отличная, еще раз спасибо за нее *и салют всем, кого порадовала финалочка 4-го сезона "Рассказа служанки".
оу, аж послание...аж всему миру! какие-то крошечные вышивки, колечки, на сумочке что-то нацарапано...
напоминает всякие микротатуировки где-то за ухом: тоже архиважное послание миру, до коего миру вообще дела нет даже от большой скуки:-) но да, всяк себя хочет видеть в главной роли нонстоп, и чтобы каждую мелочёвку на них весь мир разглядывал, гадал о посланиях...скукотень:-)