10+ знаменитых женщин, которые отправили миру послание, не говоря ни слова

Некоторые звезды очень любят загадки и не стесняются посылать приветы близким, фанатам или кому-либо еще при помощи деталей своего образа. Мы решили рассказать как раз о таких случаях, когда знаменитости не просто вышли в свет, но и выбрали наряды, имеющие для них особый смысл.

Элизабет Дебики

LFI/Photoshot/REPORTER/East News , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

На выходе в честь премьеры 6 сезона сериала «Корона» Элизабет Дебики появилась в платье очень похожем на знаменитое «платье мести» принцессы Дианы. Таким образом актриса отдала дань уважения своей героине и повторила один из самых ярких и известных ее образов.

Брайс Даллас Ховард

USA TODAY Network/Sipa USA/East News Lilit1313 3 часа назад Э,нет. Разумное потребление -это не первую же б/у шмотку брать и в люди. Это брать шмотку, которая хорошо сидит. - - Ответить

Платье, в котором актриса появилась на церемонии «Золотой глобус» в 2021 году, долго обсуждали в сети. И не только в положительном ключе. Оказалось, выбор женщины был неслучайным. С помощью платья, которое, как оказалось, было подержанным, актриса хотела привлечь внимание к концепции разумного потребления и призвать людей подходить к покупкам более осознанно.

Натали Портман

Invision / Invision / East News

Скромный и в то же время роскошный наряд выбрала Натали Портман для 92-й церемонии вручения премии «Оскар». Она появилась в платье с золотыми кружевами и в длинной черной накидке, по краям которой были вышиты имена женщин-режиссеров, которых в том году не номинировали. Так оказалось, что эта категория оказалась полностью мужской. Позднее актриса пояснила: «Таким тонким способом я хотела отметить женщин, которые не были номинированы в этом году за свою невероятную работу».

Тиффани Хэддиш

Anthony Behar / Sipa USA / East News Lilit1313 3 часа назад Какой интересный силуэт. Очень неординарно и отлично сидит - - Ответить

В 2018 году актриса и комик Тиффани Хэддиш появилась на красной ковровой дорожке «Оскара» в платье, которое имело особое значение для нее. Нарядившись как африканская принцесса, девушка почтила память отца, который ушел из жизни в том же году. Он был родом из государства Эритрея в Восточной Африке.

Селена Гомес

Evan Agostini / Invision / AP / East News

Селена Гомес любит необычные сумки и нередко использует их, чтобы отправить тайное послание. Так в 2017 году, когда девушка вышла на красную дорожку Met Gala, на ее сумке красовалась надпись «Сначала полюби себя». А в 2018 на том же мероприятии в ее руках была сумочка с фразой, выведенной рукой самой певицы.

Эмма Уотсон

0000554/Reporter/ East News Lilit1313 2 часа назад Не важно,бутылки там или не бутылки. Выглядит мисс Уотсон прекрасно - - Ответить

Практически невозможно догадаться о том, что великолепный черно-белый наряд Эммы Уотсон на Met Gala в 2016 году был сделан из переработанных пластиковых бутылок. Актриса выбрала этот наряд, чтобы показать, что можно выглядеть сногсшибательно и без вреда для окружающей среды.

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон

VALERIE MACON / AFP / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

На мировой премьере фильма «Мстители: Финал» Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон использовали непростые украшения. Обе девушки появились на красной дорожке с аксессуарами, тонко отсылающими к перчатке бесконечности — той самой, что в «Мстителях» играет не последнюю роль.

Блейк Лайвли

Jack Shea/Starshots/Broadimage/EAST NEWS , Brent N. Clarke / Invision / AP / East News

На премьере фильма «Дэдпул 2», в котором Райан Рейнольдс играл главную роль, актриса появилась с клатчем в форме кассеты, отсылающем нас к киноленте. А также выбрала для своего наряда цвета, черный и бордовый, чтобы «быть в тон» к костюму главного героя. Таким образом Лайвли попыталась выразить поддержку мужу через свое платье.

Милли Бобби Браун

Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS , Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS Марта 1 час назад Никогда не видела ее в подчеркивающей достоинства одежде. Почему-то всегда нескладуха какая-то. И прически тоже как-то так... - - Ответить

На «Золотом глобусе» в 2018 году Милли Бобби Браун появилась с оригинальной прической. Сзади у нее были 3 косички, заплетенные параллельно друг другу. Самые внимательным поклонники заметили, что благодаря плетению на голове девушки образуются две ровные линии, то есть цифра 11. Фанаты считают, что таким образом актриса сделала отсылку к своему персонажу. Правда, официальных подтверждений этой информации нет.

Аманда Сейфрид

AFP/EAST NEWS

На премьере сериала «Твин Пикс» в 2017 году Аманда Сейфрид появилась в скромном черном платье, выделяющемся очень заметной деталью. На его подоле было вышито слово «Равенство». Считается, что таким образом девушка хотела привлечь внимание к проблеме разницы гонораров актеров и актрис. На своей страничке в соцсетях она выложила фото с премьеры и подписала его так: «Твин Пикс, равенство и бриллианты для всех».

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.