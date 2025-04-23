15+ доказательств того, что чудо происходит, когда его совсем не ждешь

Иногда кажется, что мир стал черствее, а люди — равнодушнее. Но жизнь доказывает обратное: даже в самых неожиданных ситуациях мы встречаем доброту, поддержку и искреннюю заботу. Маленькие, но значимые поступки делают наш день лучше и возвращают веру в человечество. Эти истории — напоминание, что добро живет рядом, нужно только заметить его.