19 неожиданных приемов, благодаря которым привычные блюда заиграют новыми красками

И начинающие кулинары, и опытные домашние повара знают, что секреты многих блюд кроются в самых незначительных деталях — в специях, необычных добавках или способе приготовления. Зачастую именно такие «секреты» имеют решающее значение и превращают просто хорошие блюда в гастрономические шедевры.

Вторые блюда

Если нужно что-то пожарить, то многие из нас, скорее всего, возьмут обычное подсолнечное масло. Во многих европейских странах для этой цели будут использовать оливковое масло. А вот в Мексике многие блюда готовятся на свином жире.

Ардна Скела 2 часа назад Я в пюре добавляю кусочек сливочного масла. Просто бомбяо получается



А в омлет как раз ложку сметаны вместо молока - нежнятина взбивается - - Ответить

Секретов для вторых блюд существует великое множество: Картофельное пюре необязательно готовить с молоком. Чтобы получилось еще вкуснее — смешайте в равных частях сметану и куриный бульон, и полученную смесь используйте вместо молока. © yougotyolks / Reddit

Зачастую азиатские блюда имеют довольно специфический вкус. Добиться его в домашних условиях довольно трудно, потому что фишка в оборудовании. Но есть один секрет — прежде чем начинать жарить основные ингредиенты, прогрейте на сковородке перья зеленого лука. Затем уберите их и приступайте к готовке. Вы будете удивлены насколько лучше станет вкус. © ClementineCoda / Reddit

Когда вы готовите киш — намажьте нижний корж тонким слоем горчицы, которую вы любите, прежде чем выкладывать начинку. Получится намного вкуснее. © Short_Cream_2370 / Reddit

Если хотите приготовить вкуснейший омлет — добавьте ледяную воду к взбиваемым яйцам. Вам может показаться, что структура получилось слишком жидкой, но это только на первый взгляд. На деле же это отлично работает. © readwiteandblu / Reddit

Соусы

Трудно представить более универсальный и простой соус, чем томатный. Его, пожалуй, можно смело добавить почти в любое блюдо и не потерять во вкусе. Однако в разных странах мира у этого соуса свои особенности. Например, один из секретов итальянской кухни — добавлять в соус анчоусы. Те, кто опробовал этот секрет на себе, говорят, что благодаря этому ингредиенту удается достичь того самого вкуса «умами».

Самое главное, что вам нужны для приготовления любой подливы, это ру — смесь масла и муки. Все остальные ингредиенты вроде специй или бульона всегда можно дополнительно сбалансировать. Но без этой самой ру у вас не получится ничего толкового. © Ph11p / Reddit

Раньше, чтобы получить томатное пюре, я тратил уйму времени: сначала чистил помидоры от кожуры, удалял семена и разминал. Теперь же я попросту натираю томаты на терке — получается намного быстрее. Спасибо испанской кухне за этот секрет. © Abject-Feedback5991 / Reddit

В юго-восточной Азии в супы зачастую добавляют рыбный соус. Он придает блюдам небольшую пикантность и кислоту. Так вот этот самый соус улучшает даже неазиатские супы. Просто попробуйте. © Flahdagal / Reddit

Специи и приправы

Жабка в шляпке 2 часа назад Никогда не чищу помидоры для соуса, в блендер - и никакой кожуры не будет чувствоваться. - - Ответить

Зачастую во время готовки многие специи мы добавляем в самую последнюю очередь. Однако так делают далеко не во всех странах. Например, в Индии большинство приправ сначала жарят в масле, и только потом начинают готовку. Такой прием сильнее раскрывает вкус специй и придает блюду больше ярких граней.

На самом деле специи — удивительная вещь. С их помощью можно до неузнаваемости менять давно привычные и любимые блюда. Главное — уметь с ними работать. Я перемалываю сушеные грибы в порошок и добавляю их почти во все блюда. Некоторые люди думают, что не любят грибы. На деле же им просто не нравится их структура. Перемолотые в порошок грибы меняют правила игры и улучшают вкус многих блюд. © BronxBelle / Reddit

Я как-то нашел рецепт, в котором рекомендовалось добавлять порошок карри в томатный суп. Я попробовал и теперь это моя любимая фишка. Я добавляю всего чайную ложку или две, и получаю идеальное сочетание всех вкусов. © FishGoBlubb / Reddit

Если вы терпеть не можете чистить имбирь — заморозьте его. В следующий раз, когда он вам понадобится, просто воспользуйтесь теркой. Благодаря этому совету я перестал чистить имбирь в принципе. Плюс в морозилке он еще и дольше хранится. © EggsandCoffeeDream / Reddit

Закуски

Гуакамоле заиграет новыми красками, если вы добавите в него небольшой кусочек мелко нарезанного ананаса, а также ананасовый сок. За счет небольшого количества — вы совершенно не почувствуете его вкус в этой закуске, но он придаст ему просто восхитительную сладость. © skodes21 / Reddit

Идеальный рецепт маринованного лука мне рассказал шеф-повар из Мексики. Секрет в том, чтобы посыпать тонко нарезанный лук солью, и оставить его так на 15 минут. После этого его нужно промыть, слить воду и замочить в соке лайма. Еще через 15 минут у вас будет самый вкусный маринованный лук на свете. © MysteriousReserve762 / Reddit

Выпечка

Блинчики — универсальное блюдо. Они вкусны как сами по себе, так и с различными сладкими и солеными добавками. Мы привыкли готовить тонкие блинчики среднего размера. Однако и американским вариантом в виде панкейков сегодня тоже мало кого можно удивить. А вот вьетнамский вариант блинчиков может стать интересным гастрономическим экспериментом. В этой стране их готовят на минеральной воде, чтобы они получились максимально хрустящими. А еще в воду добавляют кокосовое молоко.

Еще больше секретов о выпечке можно узнать и у домашних поваров: Люди, кто любят печь, знают, что натереть лимонную цедру — та еще задачка. Она рассыпается по всей тарелке и за ее пределами. И вот однажды на уроке выпечки учитель показал нам, как за секунду решить эту проблему. Нужно всего лишь перевернуть терку и тереть лимон под ней. Таки м образом сверху на терке у вас образуется аккуратная горка цедры. © KnittyNurse2004 / Reddit

При приготовлении брауни замените воду на кофе. Кофе усилит вкус шоколада. Подходит Если в рецепте используется молоко, то все равно следует добавить в него немного молотого кофе. © Unknown author / Reddit

Если вам нужно отмерить что-то липкое, вроде патоки или меда, используйте кондитерскую кисть, чтобы сначала покрыть внутреннюю часть мерного стакана небольшим количеством растительного масла. И только после этого отмеряйте нужное количества ингредиента. Этот трюк не даст продукту прилипнуть к стенкам. © Unknown author / Reddit