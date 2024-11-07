Насчет запаха не помню, а вот пенилось нерафинированное растительное масло, как протитвопожарная пена.
19 неожиданных приемов, благодаря которым привычные блюда заиграют новыми красками
И начинающие кулинары, и опытные домашние повара знают, что секреты многих блюд кроются в самых незначительных деталях — в специях, необычных добавках или способе приготовления. Зачастую именно такие «секреты» имеют решающее значение и превращают просто хорошие блюда в гастрономические шедевры.
Вторые блюда
Если нужно что-то пожарить, то многие из нас, скорее всего, возьмут обычное подсолнечное масло. Во многих европейских странах для этой цели будут использовать оливковое масло. А вот в Мексике многие блюда готовятся на свином жире.
Я в пюре добавляю кусочек сливочного масла. Просто бомбяо получается
А в омлет как раз ложку сметаны вместо молока - нежнятина взбивается
Секретов для вторых блюд существует великое множество:
- Картофельное пюре необязательно готовить с молоком. Чтобы получилось еще вкуснее — смешайте в равных частях сметану и куриный бульон, и полученную смесь используйте вместо молока. © yougotyolks / Reddit
- Зачастую азиатские блюда имеют довольно специфический вкус. Добиться его в домашних условиях довольно трудно, потому что фишка в оборудовании. Но есть один секрет — прежде чем начинать жарить основные ингредиенты, прогрейте на сковородке перья зеленого лука. Затем уберите их и приступайте к готовке. Вы будете удивлены насколько лучше станет вкус. © ClementineCoda / Reddit
- Когда вы готовите киш — намажьте нижний корж тонким слоем горчицы, которую вы любите, прежде чем выкладывать начинку. Получится намного вкуснее. © Short_Cream_2370 / Reddit
- Если хотите приготовить вкуснейший омлет — добавьте ледяную воду к взбиваемым яйцам. Вам может показаться, что структура получилось слишком жидкой, но это только на первый взгляд. На деле же это отлично работает. © readwiteandblu / Reddit
Соусы
интересно, а если у меня нет любимой горчицы? ну прям все-все нелюбимые... видно, киш - тоже не моё...
Трудно представить более универсальный и простой соус, чем томатный. Его, пожалуй, можно смело добавить почти в любое блюдо и не потерять во вкусе. Однако в разных странах мира у этого соуса свои особенности. Например, один из секретов итальянской кухни — добавлять в соус анчоусы. Те, кто опробовал этот секрет на себе, говорят, что благодаря этому ингредиенту удается достичь того самого вкуса «умами».
- Самое главное, что вам нужны для приготовления любой подливы, это ру — смесь масла и муки. Все остальные ингредиенты вроде специй или бульона всегда можно дополнительно сбалансировать. Но без этой самой ру у вас не получится ничего толкового. © Ph11p / Reddit
- Раньше, чтобы получить томатное пюре, я тратил уйму времени: сначала чистил помидоры от кожуры, удалял семена и разминал. Теперь же я попросту натираю томаты на терке — получается намного быстрее. Спасибо испанской кухне за этот секрет. © Abject-Feedback5991 / Reddit
- В юго-восточной Азии в супы зачастую добавляют рыбный соус. Он придает блюдам небольшую пикантность и кислоту. Так вот этот самый соус улучшает даже неазиатские супы. Просто попробуйте. © Flahdagal / Reddit
Специи и приправы
Никогда не чищу помидоры для соуса, в блендер - и никакой кожуры не будет чувствоваться.
Зачастую во время готовки многие специи мы добавляем в самую последнюю очередь. Однако так делают далеко не во всех странах. Например, в Индии большинство приправ сначала жарят в масле, и только потом начинают готовку. Такой прием сильнее раскрывает вкус специй и придает блюду больше ярких граней.
На самом деле специи — удивительная вещь. С их помощью можно до неузнаваемости менять давно привычные и любимые блюда. Главное — уметь с ними работать.
- Я перемалываю сушеные грибы в порошок и добавляю их почти во все блюда. Некоторые люди думают, что не любят грибы. На деле же им просто не нравится их структура. Перемолотые в порошок грибы меняют правила игры и улучшают вкус многих блюд. © BronxBelle / Reddit
- Я как-то нашел рецепт, в котором рекомендовалось добавлять порошок карри в томатный суп. Я попробовал и теперь это моя любимая фишка. Я добавляю всего чайную ложку или две, и получаю идеальное сочетание всех вкусов. © FishGoBlubb / Reddit
- Если вы терпеть не можете чистить имбирь — заморозьте его. В следующий раз, когда он вам понадобится, просто воспользуйтесь теркой. Благодаря этому совету я перестал чистить имбирь в принципе. Плюс в морозилке он еще и дольше хранится. © EggsandCoffeeDream / Reddit
Закуски
вот для людей что думают там себе чего то по поводу грибов у меня отдельный котел. Я их люблю, но организм не переносит. И лучше рядом со мной не быть в момент срабатывания бомбы. Там как КвК переводили обтриводномился
- Гуакамоле заиграет новыми красками, если вы добавите в него небольшой кусочек мелко нарезанного ананаса, а также ананасовый сок. За счет небольшого количества — вы совершенно не почувствуете его вкус в этой закуске, но он придаст ему просто восхитительную сладость. © skodes21 / Reddit
- Идеальный рецепт маринованного лука мне рассказал шеф-повар из Мексики. Секрет в том, чтобы посыпать тонко нарезанный лук солью, и оставить его так на 15 минут. После этого его нужно промыть, слить воду и замочить в соке лайма. Еще через 15 минут у вас будет самый вкусный маринованный лук на свете. © MysteriousReserve762 / Reddit
Выпечка
Блинчики — универсальное блюдо. Они вкусны как сами по себе, так и с различными сладкими и солеными добавками. Мы привыкли готовить тонкие блинчики среднего размера. Однако и американским вариантом в виде панкейков сегодня тоже мало кого можно удивить. А вот вьетнамский вариант блинчиков может стать интересным гастрономическим экспериментом. В этой стране их готовят на минеральной воде, чтобы они получились максимально хрустящими. А еще в воду добавляют кокосовое молоко.
Еще больше секретов о выпечке можно узнать и у домашних поваров:
- Люди, кто любят печь, знают, что натереть лимонную цедру — та еще задачка. Она рассыпается по всей тарелке и за ее пределами. И вот однажды на уроке выпечки учитель показал нам, как за секунду решить эту проблему. Нужно всего лишь перевернуть терку и тереть лимон под ней. Таки м образом сверху на терке у вас образуется аккуратная горка цедры. © KnittyNurse2004 / Reddit
- При приготовлении брауни замените воду на кофе. Кофе усилит вкус шоколада. Подходит Если в рецепте используется молоко, то все равно следует добавить в него немного молотого кофе. © Unknown author / Reddit
- Если вам нужно отмерить что-то липкое, вроде патоки или меда, используйте кондитерскую кисть, чтобы сначала покрыть внутреннюю часть мерного стакана небольшим количеством растительного масла. И только после этого отмеряйте нужное количества ингредиента. Этот трюк не даст продукту прилипнуть к стенкам. © Unknown author / Reddit
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