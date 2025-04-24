15+ невест, чье свадебное платье стало изюминкой всего вечера
Фотоподборки
51 минута назад
У людей разные мнение о свадебных платьях. Кто-то считает, что нелепо на один день покупать дорогое и пышное платье. Кто-то, наоборот, считает, что в самый важный день в жизни можно постараться. Кто-то с детства мечтает о конкретной модели платья, а кто-то находит подходящее случайно. Но никто не будет спорить, что день свадьбы очень важен. И порой невесты могут много любопытного рассказать о своем платье.
"Представляете, она вышла замуж аж в 1944 году, но без свадебного платья. Специально для нее решили повторить церемонию"
«Я вдохновлялась творчеством Оскара де ла Рента. В процессе изготовления платья пришлось кое-что упрощать, но мне так даже больше нравится»
«Я потратила 435 часов на вышивку своего свадебного платья и туфель»
- Платье потрясающее, но туфли... Туфли просто отвал башки! © duckieleo / Reddit
«Моя свекровь и ее мать подгоняют платье буквально в последнюю минуту»
«Я долго искала платье, но все мимо. Пришлось объединить разные выкройки, и вот мое платье готово»
- Сзади оно выглядит просто космос. © Same-Farm8624 / Reddit
«О таком платье я мечтала еще до того, как встретила своего любимого. Нашла его всего за $100»
«Мы оба студенты медики, поэтому бюджет на свадьбу был минимальным. Но нам очень повезло и все было чудесно. А самое главное — он любовь всей моей жизни»
«На свадьбе моих бабушки с дедушкой не было гостей, только свидетели. Поэтому бабуля решила, что покупать пышное белое платье нелепо. И надела повседневное»
«Мое платье было экстремально дешевым, и я до самого последнего момента не была в нем уверена. Но сейчас получила фотографии и рада, что надела его»
«Я точно знала, что не надену белое. У меня был готовый образ платья моей мечты, но я нигде не могла найти его. Я вдохновилась цветами космоса и сделала его сама»
"Целых 9 месяцев я шила свое платье из кружевных вязаных салфеток. Я заранее собирала их, некоторые даже просила у родственников"
«Не могу поверить, что мое платье стоит всего $ 200! Я из любопытства купила 4 разных платья на AliExpress. Остальные три продам, потому что это — настоящий успех»
«Нашла свое свадебное платье всего за $ 11.50. Так и вижу, как все будут спрашивать: „Ты имела в виду $ 1150?“ Просто находка всей жизни»
«Моя бабушка, а спустя 40 лет и моя мама выходили замуж в одном и том же платье»
«Тема моей свадьбы — „Старый Голливуд“. Я вдохновилась образом Мэрилин Монро, к тому же у меня нестандартный размер. И вот я сделала себе платье сама»
«Моя бабушка индианка, и для свадьбы мне захотелось объединить культуры. Поэтому платье я шила сама»
"Это свадебное платье досталось мне бесплатно. Пришлось постараться, чтобы привезти его домой, ведь оно очень тяжелое"
А для тех, кто может бесконечно смотреть на три вещи — как горит огонь, как течет вода, и как выглядят невесты в свадебных платьях, мы предлагаем заглянуть в другие наши статьи:
Фото на превью sparkling_bitterness / Reddit
Комментарии
Уведомления
Я тоже сама шила себе свадебное платье и рубашку в том же стиле жениху.
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