15+ невест, чье свадебное платье стало изюминкой всего вечера

У людей разные мнение о свадебных платьях. Кто-то считает, что нелепо на один день покупать дорогое и пышное платье. Кто-то, наоборот, считает, что в самый важный день в жизни можно постараться. Кто-то с детства мечтает о конкретной модели платья, а кто-то находит подходящее случайно. Но никто не будет спорить, что день свадьбы очень важен. И порой невесты могут много любопытного рассказать о своем платье.

"Представляете, она вышла замуж аж в 1944 году, но без свадебного платья. Специально для нее решили повторить церемонию"

«Я вдохновлялась творчеством Оскара де ла Рента. В процессе изготовления платья пришлось кое-что упрощать, но мне так даже больше нравится»

«Я потратила 435 часов на вышивку своего свадебного платья и туфель»

«Моя свекровь и ее мать подгоняют платье буквально в последнюю минуту»

«Я долго искала платье, но все мимо. Пришлось объединить разные выкройки, и вот мое платье готово»

Сзади оно выглядит просто космос. © Same-Farm8624 / Reddit

«О таком платье я мечтала еще до того, как встретила своего любимого. Нашла его всего за $100»

«Мы оба студенты медики, поэтому бюджет на свадьбу был минимальным. Но нам очень повезло и все было чудесно. А самое главное — он любовь всей моей жизни»

«На свадьбе моих бабушки с дедушкой не было гостей, только свидетели. Поэтому бабуля решила, что покупать пышное белое платье нелепо. И надела повседневное»

«Мое платье было экстремально дешевым, и я до самого последнего момента не была в нем уверена. Но сейчас получила фотографии и рада, что надела его»

«Я точно знала, что не надену белое. У меня был готовый образ платья моей мечты, но я нигде не могла найти его. Я вдохновилась цветами космоса и сделала его сама»

"Целых 9 месяцев я шила свое платье из кружевных вязаных салфеток. Я заранее собирала их, некоторые даже просила у родственников"

«Не могу поверить, что мое платье стоит всего $ 200! Я из любопытства купила 4 разных платья на AliExpress. Остальные три продам, потому что это — настоящий успех»

«Нашла свое свадебное платье всего за ​​$ 11.50. Так и вижу, как все будут спрашивать: „Ты имела в виду $ 1150?“ Просто находка всей жизни»

«Моя бабушка, а спустя 40 лет и моя мама выходили замуж в одном и том же платье»

«Тема моей свадьбы — „Старый Голливуд“. Я вдохновилась образом Мэрилин Монро, к тому же у меня нестандартный размер. И вот я сделала себе платье сама»

«Моя бабушка индианка, и для свадьбы мне захотелось объединить культуры. Поэтому платье я шила сама»