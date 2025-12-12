«Это вообще нормально?» 18 фото, где жизнь в аэропортах и самолетах кипит по своим законам
Незнакомцы, которые словно задались целью поднять окружающим настроение, потрясающие виды из самолета и аэропорта и неожиданные развлечения — вот такие сюрпризы ожидали пассажиров в ожидании своего рейса. В этой статье мы собрали подборку фото из аэропортов и самолетов, в которых заскучать пассажирам было просто невозможно.
«Летел из Катара в Дубай. И прямо обалдел, увидев этого удивительного персонажа на стойке регистрации — у него с собой было 12 чемоданов»
В тропическом аэропорту есть несколько раздевалок для гостей, прибывших из более холодных стран
Вот это забота о людях, я понимаю! Когда мы приехали на Мёртвое море, там была такая жара. Пока ждали номер в гостинице пришлось раздеваться в туалете. Очень неудобно.
«Аэропорт Бангалора (Индия) — один из красивейших из тех, что я видел»
Аэропорт должен быть, в первую очередь удобный. Ну и красивый тоже.
Вот такой гигантский водопад в аэропорте Сингапура
Класс! Полюбовался водопадом "Дождевой вихрь" в аэропорту и в заповедник Букит Тимах можно не ехать
«Этот парень притащил в аэропорт надувной матрас»
- Если бы я это увидел, я бы разозлился. Но не на него, а на себя, так как не додумался до этого первый. © pie0flords / Reddit
«Летел в Европу на 3 недели, и только в аэропорту понял, что обут так»
«Только что поучаствовал в открытии своей скульптуры в аэропорту Денвера»
Вот такой слив был у раковин в аэропорту
На взлетно-посадочной полосе этого аэропорта есть баскетбольная площадка
«Заметил этого ребенка в аэропорту. Кажется, он чересчур переволновался»
В этом аэропорту любой пассажир может занять себя собиранием пазлов
Авиакомпания сказала заполнить форму «неправильно отправленный багаж». А я смотрю на то, что мне вернули и почти уверен, что нужна форма «багаж попал под самолет»
«Я — бортпроводник. Сегодня у меня был рейс с 13-ю пассажирами»
«Обожаю эту собаку-терапевта в аэропорту»
Вот как украсили стены туалетной кабинки в аэропорту
В аэропорту была туалетная бумага, на которой была изображена взлетно-посадочная полоса
В парижском аэропорту Шарль-де-Голль есть бесплатные игровые автоматы, которые помогут скоротать время ожидания своего рейса
Это не для любителей игровых автоматов. Так можно заиграться и пропустить свой рейс.
«В полете купил у бортпроводника колу. Попробовал ее — а ее вкус какой-то неприятный. Я посмотрел на дно банки и увидел срок годности: 24 марта 2025 года»
А я всегда думала, что если указана только одна дата, то это дата производства. А срок хранения указан где-то после состава. Ну как на консервах например - срок годности 3 года от даты выпуска.
Кстати читала, что на высоте вкус некоторых продуктов может восприниматься иначе. Может и тут так?
«Я подозвал бортпроводника и сказал, что срок годности истек. А он посмотрел на банку около минуты... а потом сказал: „Срок годности не истек. Здесь написано 2425 — то есть он заканчивается в 2425 году“. Я даже не злюсь, мне просто смешно, что кто-то считает, что газировка может храниться в течение следующих четырех столетий».
