«Это вообще нормально?» 18 фото, где жизнь в аэропортах и самолетах кипит по своим законам

Незнакомцы, которые словно задались целью поднять окружающим настроение, потрясающие виды из самолета и аэропорта и неожиданные развлечения — вот такие сюрпризы ожидали пассажиров в ожидании своего рейса. В этой статье мы собрали подборку фото из аэропортов и самолетов, в которых заскучать пассажирам было просто невозможно.

«Летел из Катара в Дубай. И прямо обалдел, увидев этого удивительного персонажа на стойке регистрации — у него с собой было 12 чемоданов»

В тропическом аэропорту есть несколько раздевалок для гостей, прибывших из более холодных стран

«Аэропорт Бангалора (Индия) — один из красивейших из тех, что я видел»

Вот такой гигантский водопад в аэропорте Сингапура

«Этот парень притащил в аэропорт надувной матрас»

Если бы я это увидел, я бы разозлился. Но не на него, а на себя, так как не додумался до этого первый. © pie0flords / Reddit

«Летел в Европу на 3 недели, и только в аэропорту понял, что обут так»

«Только что поучаствовал в открытии своей скульптуры в аэропорту Денвера»

Вот такой слив был у раковин в аэропорту

На взлетно-посадочной полосе этого аэропорта есть баскетбольная площадка

«Заметил этого ребенка в аэропорту. Кажется, он чересчур переволновался»

В этом аэропорту любой пассажир может занять себя собиранием пазлов

Авиакомпания сказала заполнить форму «неправильно отправленный багаж». А я смотрю на то, что мне вернули и почти уверен, что нужна форма «багаж попал под самолет»

«Я — бортпроводник. Сегодня у меня был рейс с 13-ю пассажирами»

«Обожаю эту собаку-терапевта в аэропорту»

Вот как украсили стены туалетной кабинки в аэропорту

В аэропорту была туалетная бумага, на которой была изображена взлетно-посадочная полоса

В парижском аэропорту Шарль-де-Голль есть бесплатные игровые автоматы, которые помогут скоротать время ожидания своего рейса

«В полете купил у бортпроводника колу. Попробовал ее — а ее вкус какой-то неприятный. Я посмотрел на дно банки и увидел срок годности: 24 марта 2025 года»

«Я подозвал бортпроводника и сказал, что срок годности истек. А он посмотрел на банку около минуты... а потом сказал: „Срок годности не истек. Здесь написано 2425 — то есть он заканчивается в 2425 году“. Я даже не злюсь, мне просто смешно, что кто-то считает, что газировка может храниться в течение следующих четырех столетий».