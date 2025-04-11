14 вещей, которые подняли настроение всем в аэропорту

В аэропортах каждый день происходят тысячи историй. Кто-то провожает или встречает любимых, для кого-то это начало большого путешествия, а для сотрудников — просто обычный рабочий день. Но даже в привычной суете здесь можно увидеть нечто классное. Вот несколько фотографий, которые доказывают: в аэропортах бывает место настоящим чудесам.