14 вещей, которые подняли настроение всем в аэропорту

Фотоподборки
1 час назад

В аэропортах каждый день происходят тысячи историй. Кто-то провожает или встречает любимых, для кого-то это начало большого путешествия, а для сотрудников — просто обычный рабочий день. Но даже в привычной суете здесь можно увидеть нечто классное. Вот несколько фотографий, которые доказывают: в аэропортах бывает место настоящим чудесам.

"Дружелюбный работник на Крите"

"Полиция объятий бдит"

"Максимальное время объятий - 3 минуты. Для более теплого прощания пройдите на парковку"

"Японцы кладут на багажную ленту такую штуковину. Зато сразу понятно, что прошел целый круг"

"Ничего необычного, просто матрас"

"Сеточка в раковине в виде самолета"

"Поразило то, какие на Мальте классные туристы. Вот что они забабахали на входе в аэропорт"

"Они оставляют транспортные карты на входе, чтобы ими могли воспользоваться другие люди".

"Ого, какое сидение размера XL в аэропорту"

"Знаки, которые продаются в Австралии"

"Я летаю со своей птицей. Вот как папа нас встречает"

"В Калифорнии в аэропорту есть открытая зона"

"В Сингапуре идеальный туалет"

"В Солт-Лейк-Сити так много лыжников, что у них есть отдельная лента для оборудования"

"Порадовал выбор литературы в аэропорту Лондона"

"В этом туалете сразу видно, какие кабинки заняты, а какие свободны. Умно"

А вот еще 20 человек, которые научились искать счастье в маленьких житейских радостях.

Фото на превью father_of_twitch / Reddit

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