14 вещей, которые подняли настроение всем в аэропорту
Фотоподборки
1 час назад
В аэропортах каждый день происходят тысячи историй. Кто-то провожает или встречает любимых, для кого-то это начало большого путешествия, а для сотрудников — просто обычный рабочий день. Но даже в привычной суете здесь можно увидеть нечто классное. Вот несколько фотографий, которые доказывают: в аэропортах бывает место настоящим чудесам.
"Дружелюбный работник на Крите"
"Полиция объятий бдит"
"Максимальное время объятий - 3 минуты. Для более теплого прощания пройдите на парковку"
"Японцы кладут на багажную ленту такую штуковину. Зато сразу понятно, что прошел целый круг"
- Офигеть, это просто фотошоп! © evlgns / Reddit
"Ничего необычного, просто матрас"
"Сеточка в раковине в виде самолета"
"Поразило то, какие на Мальте классные туристы. Вот что они забабахали на входе в аэропорт"
"Они оставляют транспортные карты на входе, чтобы ими могли воспользоваться другие люди".
"Ого, какое сидение размера XL в аэропорту"
"Знаки, которые продаются в Австралии"
"Я летаю со своей птицей. Вот как папа нас встречает"
"В Калифорнии в аэропорту есть открытая зона"
"В Сингапуре идеальный туалет"
"В Солт-Лейк-Сити так много лыжников, что у них есть отдельная лента для оборудования"
"Порадовал выбор литературы в аэропорту Лондона"
"В этом туалете сразу видно, какие кабинки заняты, а какие свободны. Умно"
А вот еще 20 человек, которые научились искать счастье в маленьких житейских радостях.
Фото на превью father_of_twitch / Reddit
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