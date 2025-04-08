20 человек, которые научились искать счастье в маленьких житейских радостях

У каждого человека есть свой ответ на вопрос "Что же такое счастье?" Кому-то обязательно подавай кучу денег, регулярные поездки на острова и шопинг в бутиках. А кто-то найдет свое счастье в приятных мелочах - таких, как поваляться в гамаке или ванне, разрисовать мелом асфальт или дождливым днем приготовить пирог. Тут важно помнить, что неправильного ответа на этот вопрос не существует. Главное - найти свой "рецепт".

«Каждое утро мы с другом ходим по лесу и собираем мусор. Оказалось, это весьма терапевтично»

«Просто напоминаю, что поход в цветочный совершенно бесплатный. Мы присмотрели себе парочку растений, но в основном просто рассматривали цветы»

«Испекла свой первый яблочный пирог»

«Соседский ребенок оставил мел, а я почему-то решила попробовать порисовать. А дальше я уже покупаю себе коробку с мелками и каждый день выхожу порисовать»

«Я живу в автодоме и во время готовки люблю использовать свежие травы. Поэтому я объединила это и теперь у меня свой мини-сад прямо внутри машины»

«Я сама испекла эти рогалики и они получились невероятно вкусными. Я даже заморозила несколько на будущее»

«Влияет ли на ваш образ жизни место, где вы живете? Раньше моя жизнь была довольно экстравагантной, но я переехала и теперь мне хочется более простой жизни»

"Я обнаружила, что после длительного пребывания в многолюдных городах я испытываю настоящую клаустрофобию. Теперь я хочу только природы и тишины. Мой распорядок дня стал медленнее и проще. Не думала, что мне это понравится, но так и есть. Я стала потреблять меньше продуктов и уж точно не слежу за какими-то модными трендами".

«Я перепробовала кучу дорогих приблуд для расслабления в ванной, но это работает лучше всего»

"Обычные подушки для ванной достаточно дорогие, а еще плесневеют со временем. И обнаружила, что частично надутый пляжный мяч - именно то, что нужно. Его даже можно надуть или спустить в зависимости от ваших пожеланий в эту минуту. Налить воду, добавить соль или масло, зажечь свечу - и получится настоящая спа-процедура дома".

Вау! Ты только что сэкономила мне 20 баксов! © Uhm_NoThankYou / Reddit

«Некоторые дни полный отстой. Некоторые великолепны. Ну и есть простые дни. Вкусный суп, человеческая доброта — вот и все, что нужно»

«Сегодняшний день начинался ужасно. К тому же я зашла в кафе за супом, но оказалось, что там принимают только наличные. Я уже собралась бежать к банкомату, как вышла хозяйка и сказала, что не нужно никуда идти, там слишком холодно. И просто принесла мне суп. Я целый час сидела в кафе и просто наслаждалась книгой и закатом из окна»

«Нашла кое-что для сегодняшнего барбекю»

«Решила сделать шаг назад и вернуться к основам, теперь стараюсь жить проще. Сейчас вон побродила по лесу, собрала шишки. Вечером разожгу с ними огонь, приготовлю еду и просто расслаблюсь»

«Раз в неделю я иду к другу и мы просто вместе рисуем и печем печенье. Наслаждаемся тишиной и отпускаем все»

"Я художница и так обустроила свой "домашний офис". Да, я не зарабатываю кучи денег, но я счастлива, а жизнь моя проста и спокойна"

«Эта тропа не очень популярна, тут много ферм и, честно говоря, плохо пахнет из-за коров. Но мне тут нравится. Никаких людей, только природа»

«В этот момент жизнь прекрасна. Я качаюсь в гамаке, дует легкий ветерок, солнце садится»

«Я обожаю просто сидеть тут по утрам и наслаждаться чашкой кофе»

"Нашла у себя во дворе дикие цветы. Обычно их принимают за сорняки. Неудивительно, что многие люди так несчастны, ведь они даже не могут разглядеть красоты"

«Этим утром я буду просто сидеть на скамейке в парке и есть клубнику»

«Сегодня ветрено и дождливо, рядом собака дремлет. А в моем доме пахнет как в пекарне, потому что я делаю яблочный крамбл»

"Прошлым летом я сделала этот снимок и до сих пор не могу поверить в его реальность"

«Я, конечно, не психолог, но вы пробовали когда-нибудь готовить пирог и слушать аудиокнигу?»