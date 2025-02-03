1 пост - его телефон за окно просто бы у меня летел при таких словах..
А при дальнейших его стуках и выебонах в мой адрес - этот понт бродячий ехал бы в отдел полиции.
17 историй о незнакомцах, после встречи с которыми и трава показалась зеленее, и солнце ярче
Наверняка у каждого бывало такое, что совершенно незнакомые нам люди делали наш день. Мы можем, ни о чем не подозревая идти по улице или ехать в автобусе в плохом настроении, а уже через несколько минут какой-то человек возьмет и поднимет его.
- Живу на первом этаже. Под окнами всякое бывало: заглядывали, стучали и убегали, но вчерашний случай что-то из ряда вон. Сижу спокойно, стук в окно. Я не встала. Через 5 секунд опять стук, но уже настырный. Смотрю, стоит парень. Открыла окно, а он протягивает мне свой телефон и говорит: "Ну сколько можно ждать?! У меня важный разговор, а телефон садится. Поставьте, пожалуйста, на зарядку, я по наушникам говорю". Я, конечно, офигела, но на зарядку поставила. © Палата №6 / VK
- Зима, на улице - 20 ℃. Сижу дома, слышу непонятные звуки со стороны балкона. Выглянула в окно, но ничего не заметила. Решила, что провода и ветер. Минут через 10 раздался звонок в дверь. Открыла, а там девушка из дома напротив. Говорит, что на моем балконе голубь в веревках запутался. Она его из своего окна заметила, минут 10 наблюдала и когда поняла, что сам он не выпутается, побежала ко мне, чтобы спасти птицу. Освободили таки голубя. Стало так радостно за птицу и за неравнодушие девушки. Теперь мы с ней дружим. © Подслушано / Ideer
1 пост - его телефон за окно просто бы у меня летел при таких словах..
- Решила закупиться впрок. Набрала два тяжеленных пакета продуктов и пошла к выходу из магазина. Внезапно ворвались несколько мужчин и ни один из них даже не удосужился придержать дверь. В раздражении пробурчала себе под нос, мол, как же так можно, и вывалилась на улицу со своими баулами. Один из них догнал меня, вырвал из рук пакеты и сказал: «Пошли!» Я обалдевшая, засеменила за ним, чтобы понять, куда он тащит мои продукты. Мужик забросил их в машину, усадил меня, а я уже мысленно со всеми попрощалась. Спросил адрес, куда вести. Довез до дома, проводил до лифта, передал пакеты и на прощание сказал: «Я не такой, как они». Ушел. Что это вообще было? © Карамель / VK
- Еду в электричке, народу немного. Сижу, читаю книгу, никого не трогаю. На следующей остановке заходит компания подростков. Они галдят, смеются. Один из них заметил меня, шикнул на остальных и сказал друзьям: «Давайте не будем мешать, а то у дамы книга». Очень мило! © Палата № 6 / VK
- Муж отправил нас на дачу, сам работал. Шел как-то домой и увидел, что упала бабушка. Подбежали к ней он и девушка. Бабулька поблагодарила за помощь и лукаво сказала: «Ну вы бы познакомились? Хорошие оба такие!» Супруг ответил, что женат, жену отвез на дачу. Бабка выдала: «Так, срочно бери номер у этой девушки! Жена далеко, а эта под боком!» © Подслушано / Ideer
- Долгое время после переезда на новую квартиру мучилась от шума за стенкой — сосед постоянно что-то строгал, пилил, сверлил. Терпела, думала, может это все скоро прекратится. В итоге мне надоело это все, пошла разбираться. Постучала, дверь открыл пожилой мужчина. Он был немного смущен, а я ему как давай предъявы кидать, мол, хватит уже круглосуточно шуметь, имейте совесть. Он попросил меня войти и посмотреть из-за чего шум. Я зашла в комнату и увидела огромное количество деревянных игрушек. Он рассказал, что делает их для детских домов. На носу Новый год и нужно постараться, чтобы игрушки достались всем деткам. Поэтому работает сутками и до самой ночи. Так стыдно мне еще не было никогда. После этого я каждый день приносила ему еду, а то он даже поесть толком не успевал. © Палата №6 / VK
- Одно время работала водителем такси. Ушла от мужа, осталась с долгами. Ни жилья, ни нормальной одежды, но зато свободная. Пахала как проклятая! Сначала, чтобы долги закрыть, потом на жилье накопить, ведь жить было негде. Работала ночами.
Как-то у меня была особенно тухлая смена, а уже утром надо было платить кредит. Увидела как парень на обочине машину ловит, подъехала, предложила подвезти за 700 рублей. Он сел, начал задавать стандартные вопросы, типа: "Не страшно ли ночью работать?" и так далее. Я его привезла, он вышел и спросил сколько я за ночь обычно зарабатываю. Я ответила, что по-разному бывает, в выходные всегда побольше. Он протянул мне крупную купюру и сказал: "Пообещай, что сейчас поедешь домой и поспишь". Я была в шоке, но поехала домой. Прошло 6 лет. Я выбралась из долгов, купила квартиру, родила дочь. Этого парня помню до сих пор. © Не все поймут / VK
- Сломалась машина за несколько остановок от дома. На починку денег нет. Езжу на автобусе, а по пути ищу ее глазами, надеясь на то, что с авто еще не сняли колеса. Спустя несколько дней ко мне подсела тетка и выдала: "Чью машину ты каждое утро ищешь глазами? Мужа? Так если он непутевый - разводись!" Честно говоря, я опешила, то ли я с таким страхом выискиваю машину, то ли тетке просто заняться нечем. © Подслушано / Ideer
- Ехала на работу, настроение было как у усталой картошки. Автобус битком, все стояли, молчали, в общем, атмосфера так себе. На одной из остановок зашел парень с колонкой, и врубил музыку. Все на него покосились, кто-то прошептал: «Опять эта странная молодежь». А он, как ни в чем не бывало, начал петь. А голос-то какой! Все замерли. Через пару минут весь автобус хлопал, кто-то даже подпевал. Под конец парень собрал кучу аплодисментов, поклонился, поблагодарил и вышел. Ехала дальше, а на душе было так тепло, будто в отпуске побывала. © Палата № 6 / VK
- Шел снег. Вернулась домой, поставила машину у дома, и тут бац — она забуксовала прямо в сугробе. Достала лопату, начала откапывать колеса, а неподалеку стояло авто, в котором сидели два парня. Зло взяло, подумала, ну хоть бы помощь предложили, сидят там как зрители. Я от ветра быстро замерзла, решила пойти домой, согреться, а потом вернуться. Выпила чаю, вернулась через полчаса с новыми силами. И что вы думаете? Машина уже откопана. Те самые парни молча сделали свое дело и уехали. Ребята, спасибо вам огромное! © Не все поймут / VK
- Еду в лифте на работе с каким-то мужиком. Он смотрел в телефон. Секунд через 10 сказал: «Аня, у вас милая пижамка с хрюшками». Я поняла, что он реально обо мне. Меня зовут Аня и у меня есть такая пижама. Но ему-то откуда знать? Тут он поворачивается и выдает: «Да не бойтесь, просто ваш рилс попался только что». Бывает же такое! © Палата № 6 / VK
Некоторые соцсети выдают рекомендации по геолокации. Часть блогеров даже целенаправленно пользуется этим, ведя трансляции из дорогих ТЦ или из холлов элитных ЖК, чтобы появиться в ленте у материально обеспеченных людей
- Как-то летним вечером шла в легком сарафане, загорелая. Внезапно мне перегородила дорогу машина. Водитель опустил стекло, я поняла, что сейчас начнется: красотка, давай прокатимся. На несколько секунд повисла тишина и мужик выдал: «Девушка, вы такая красивая! У меня тут перфоратор лишний есть, вам не нужен? Дешево!» Я естественно отказалась, а когда вернулась домой даже не знала, смеяться мне или плакать от подобного внимания. © Подслушано / Ideer
- Недавно возвращалась домой поздно вечером. Вокруг темно, холодно, автобусы уже почти не ходят. Вдалеке увидела маршрутку и со всех ног побежала к ней, размахивая руками, чтобы водитель меня заметил. Но он проехал мимо. Расстроенная, собралась плести до остановки, вдруг рядом остановилась машина. Водитель предложил подвезти, но я отказалась, ведь страшновато садиться к незнакомому человеку. Через пару минут та же самая маршрутка как вкопанная остановилась посреди дороги. Я успела сесть. Зашла внутрь и увидела ту самую машину, водитель которой предлагал подвезти. Он перегородил дорогу маршрутке, чтобы та меня подождала. Я зашла и машина спокойно поехала дальше. Стояла в салоне, пораженная этим поступком. © Не все поймут / VK
- Как-то возвращалась домой поздним вечером. За мной увязался мужик. От самого автобуса шел за мной. Я быстрее и он быстрее, в итоге побежала. Он рванул за мной и заорал: «Девушка, стой! Стой, говорю!» Таки догнал меня. Я стою, дрожу, а мужик говорит: «Ты пакет в автобусе оставила». А в нем были дорогие мне вещи. В общем, мы с ним познакомились и он даже пригласил меня на свидание. © Подслушано / Ideer
НЕ все поймут. Да, точно, не все. Маршрутка проехала мимо, дамочка пообщалась с водителем тачки, а потом спустя ПАРУ МИНУТ маршрутка встала посреди дороги и дамочка "успела сесть". Блин, у нас в деревне за пару минут она уже трижды из глаз скроется. А пока дамочка покроет расстояние, что маршрутка проехала за эти пару минут, водитель тачки получит от маршрутчика и пассажиров по сусалам, и все немирно разъедутся, так, что мадам даже рысью не успеет "сесть".
- Пришла на прием к неврологу. Только зашла в кабинет и тут же слышу вопрос от врача: «А у вас недавно не брали интервью в районную газету?» Я мысленно прокрутила последние из своей жизни события и отрицательно помотала головой. Последовал следующий вопрос: «А зимой?». И тут я вспоминаю, что было такое на Татьянин день. Врач радостно произнес: «А-а-а, значит зимой. У меня ремонт делают, стелют газеты на пол, я вас сразу узнал!» Даже не знала как на это реагировать. © Подслушано / Ideer
- Ехали как-то с семьей на автобусе за границу. Шесть часов утра, все сонные, злые. Только сели, в салон зашла стюардесса и монотонно с серьезным выражением лица выдала:
— Здравствуйте! Меня зовут Жанна. Сегодня я буду вашей стюардессой. Заранее отвечаю на интересующие вас вопросы, — все замолчали, а она продолжила, — Да, как в песне. Нет, не специально. Приятной поездки!
Кажется, смеялись все. © Подслушано / Ideer
- Как-то мой брат поехал на юг по горам на велосипеде кататься. Обратно решил полететь на самолете. Так как в багаж все его вещи не поместились, он надел на себя три футболки и прочее барахло. Венцом всему этому был велосипедный шлем. Практически каждый пассажир спрашивал, зачем ему шлем. На это он с невозмутимым лицом отвечал: «А вам что, не выдали?» © Подслушано / Ideer
Иногда люди могут поднять настроение и животным. Вот как, например, это сделала Канис, которая подарила дом особенной кошке с четырьмя ушками.
Комментарии
В автобусах бывают стюардессы?
В прошлой версии история с Жанной все-таки была про утренний полет)