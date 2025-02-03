17 историй о незнакомцах, после встречи с которыми и трава показалась зеленее, и солнце ярче

НЕ все поймут. Да, точно, не все. Маршрутка проехала мимо, дамочка пообщалась с водителем тачки, а потом спустя ПАРУ МИНУТ маршрутка встала посреди дороги и дамочка "успела сесть". Блин, у нас в деревне за пару минут она уже трижды из глаз скроется. А пока дамочка покроет расстояние, что маршрутка проехала за эти пару минут, водитель тачки получит от маршрутчика и пассажиров по сусалам, и все немирно разъедутся, так, что мадам даже рысью не успеет "сесть".