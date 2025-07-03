16 историй о сюрпризах, которые подкинули пользователям выпускные вечера

Выпускной — вроде бы торжественный вечер, но иногда все идет совсем не по сценарию. Эти истории и фотографии доказывают, что праздник легко может превратиться в комедию, драму или что-то совсем из ряда вон выходящее.

«А я на своем выпускном выглядела как 45-летняя тетя»

«Вот так мои друзья вырядились на выпускной. Все бы ничего, но эти костюмы сделаны из изоленты»

Добро всегда возвращается

Встречала внуков-двойняшек из школы. Заметила, что мальчик из третьего класса обижает и дразнит первоклашку, не дает ему прохода. Наругала задиру, так он еще и обзывать меня стал. Я промолчала, но каждый день провожала первоклассника после школы. Прошло десять лет, выпускной, в огромном зале родителям дарят цветы, а я, бабушка, сижу так. Под конец мероприятия один из выпускников пробрался ко мне на последний ряд и подарил цветы. Хочется верить, что это был тот повзрослевший первоклассник. © Подслушано / Ideer

«Вот так мой братик пригласил свою девушку на выпускной»

Перевод: Пошли на выпускной?

Неожиданное предложение

Поспорили с одноклассницами, кто раньше всех выйдет замуж: самая последняя устроит всем праздник за свой счет, а первой организуют шикарный девичник. На меня, естественно, даже не рассчитывали. И вот выпускной, ночь, все загадывают желания, отпускают шарики... И тут приезжает мой любимый и делает мне предложение. © Подслушано / Ideer

Выпускной мечты

Так сложилось, что родителям было не до меня во время выпускного — так что денег мне не дали. Я пришла в старом платье тети. Пока все веселились в кафе до утра, я сидела на лавочке, ругалась с парнем, а под утро просто ушла спать. Прошло четыре года. У меня теперь другой парень. Недавно прихожу домой — горят свечи, накрыт стол, играет музыка с той самой выпускной темой. Любимый надевает на меня ленту выпускника и приглашает на танец. Я разрыдалась. Это был мой настоящий выпускной. Спустя четыре года. © Подслушано / Ideer

«Фото моего дяди с выпускного — одно из самых смешных, что я когда-либо видел»

© crankybword / Reddit Леди Мондегрин 10 минут назад Не поняла суть истории про то, что последняя, кто выйдет замуж, организует первой шикарный девичник. А если это случится через много лет, или последняя так замуж и не выйдет? - - Ответить

Интересно, что такого она ему сказала?! © rajalove09 / Reddit

Настоящее чудо

Мне было 17, до выпускного оставалось две недели. Как и любая девушка, я мечтала быть самой красивой. Но оказалось, что у родителей денег хватает только на скромный сарафан. Мы с мамой решили просто пройтись по свадебным салонам — так, посмотреть. Цены там, конечно, кусались. Но в одном салоне мне принесли потрясающее платье — с чуть сломанной молнией, что даже не бросалось в глаза. И вот я его надела... увидев, как оно на мне сидит, продавцы мне его бесплатно отдали. Для меня это было настоящее чудо. Эти люди подарили сказку обычной девчонке из небогатой семьи. На выпускном я чувствовала себя самой красивой, прям как Золушка. © Подслушано / Ideer

«Мама и я в одном и том же платье, с разницей в 25 лет, в 1988 и 2013 году»

Любовь сильнее времени

В шестом классе я влюбилась в своего лучшего друга. Сказать ему не могла — знала, кто ему нравится. Тогда я написала письмо, в котором призналась во всем, что чувствую. Долго хранила его. А на выпускном отдала ему это письмо — и ушла. Год назад мы увиделись на встрече выпускников. Он рассказал, что все это время хранил то письмо, читал его, когда было тяжело. И прямо там, на встрече, достал его из кармана и начал читать. Мы общались весь следующий год — а теперь вот женимся. © Подслушано / Ideer

«Меня бросили за неделю до выпускного, но мама уговорила пойти на фотосессию, которую оплатила. Взял носок вместо девушки — и ни капли не жалею»

Неожиданная новость

Вчера снимал выпускной в балетном училище. И вот одна девушка, сделав красивый пируэт, торжественно положила красный диплом перед счастливыми родителями — и сообщила им, что беременна. © Подслушано / Ideer

«Я и моя лучшая подружка в той самой эре готов и эмо»

Когда любовь действительно настоящая

Лучшая подруга нашла себе будущего мужа еще в школе. И вот у нас в 11 классе был выпускной, а парень подруги заболел. Думаете, катастрофа? Только не для нее! В тот вечер она додумалась прийти на выпускной с картонной копией своего парня, во весь рост! Так и проходила с ним весь вечер, ни на секунду не расстраиваясь. Пять лет с выпуска прошло, а лучшая подруга все еще вместе с этим парнем. Все также целуются, обнимаются, миленькие вдвоем. Только он теперь ее муж. Гляжу на них и понимаю, что любовь все же может быть настоящей. © Карамель / VK

«Выпускной 2012. Да, я любитель рока и группы Sum 41»

«Платье на выпускной из изоленты — и почему я вообще думала, что это классно?»