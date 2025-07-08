17 человек, которые могут найти приключения где угодно
В нашем и так непредсказуемом мире есть люди, которые все равно способны удивлять и находить приключения там, где их быть не может. Бывает и так, что приключения сами их находят. Такие ребята могут встретить енота в метро, получить прямо в руки летающий торт и победить всех бабулек в очереди к врачу. Мы собрали для вас нетривиальные истории о тех, кому известно о приключениях не понаслышке.
- Ехала я как-то в метро, час пик, вагон забит битком — не протолкнуться. Стою, уткнувшись в телефон, и вдруг чувствую, что мне что-то мягкое и пушистое щекочет шею. Сначала подумала, чьи-то волосы. Оборачиваюсь, а там хвост! Я вскрикнула и стою в ступоре, глаза на лоб лезут, пытаюсь понять, что происходит, а парень обернулся, улыбнулся и говорит: «Ой, а это Семен!» И тут из его рюкзака выглядывает мордашка хитрого енота. Я только выдавила: «Ну, привет, Семен!» Потом подружились, конечно, но испугалась я тогда знатно. © Vinny Mizan / VK
- Иду я однажды с языковых курсов вся такая нарядная, красивая, улыбчивая, с озоринкой и лукавинкой в глазах. В общем, все поняли, что сама себе нравилась, умереть не встать. Прохожу мимо студенческой компании, они аж притихли, меня рассматривая. А я плыву дальше, как облачко, воздушно-волшебная фея, вся такая загадочная. Дошла до машины, сажусь, открыла зеркальце, чтобы еще раз полюбоваться собой, а на моем лице тоненький, уже подсыхающий потек белого птичьего помета. Так громко и долго я еще не смеялась! © Подслушано / Ideer
- Стою в магазине, тут мне что-то грохается с верхней полки на голову. Я аж подпрыгнула на месте! Я ожидала увидеть что угодно: колбасу, консерву, коробку с порошком, молоко — да все, что угодно! Но это была кошка! Кошка упала мне на голову в магазине, после чего беззвучно улеглась на полу рядом с лужицей сливок из пакета, который я с испугу раздавила. После чего посмотрела на меня взглядом: «Спасибо, смертная, за ужин», — и зевнула. © Подслушано / Ideer
- Учился со мной в колледже в группе паренек. Почти ничего не учил, на парах часто спал, подпирая лоб рукой. На письменных было ему тяжко: помогать ему было сложно, шпаргалками он пользоваться не умел. И решил он перед тестом написать себе шпору на ладони, а пока препода не было, как всегда, уснул. Заходит препод, видит, что паренек спит, тормошим его, он просыпается, убирает руку со лба, а там четкий оттиск его шпоры. Мы ржем, препод в шоке, чувак не поймет, в чем дело. 15 лет прошло, а я все еще угораю над той ситуацией. © Подслушано / Ideer
- На уроке труда классе в седьмом попали в глаз киянкой — синяк. Играл в хоккей — упал, сломал большой палец правой руки, наложили гипс. Все это с разницей в пару дней. Из школы после постановки номера по художественной самодеятельности вез домой балалайку. Зашел в автобус, стою. Синяк, гипс и балалайка. Мужик рядом смотрел-смотрел на меня и говорит: «Ну что, пацан, доигрался?» Не смеялся только ленивый. © Подслушано / Ideer
- Много лет назад на день рождения друзья мне подарили набор витаминок. Делали сами, подписывали: «Для вдохновения», «Для смелости» и т. д. Самыми действенными оказались витаминки «Для приключений». После первой я сломала нос в маршрутке и потеряла перчатки, после второй потеряла телефон в лесу. Остальные от греха подальше отдала доедать друзьям. © Подслушано / Ideer
- Друг боится всякой мистической фигни. То занавеска колыхнулась, то скрип какой-то, то свет моргнул. Но апогеем стал случай, когда он сидел в уборной, и из держателя выпал ершик — видимо, криво поставили. Он пулей вылетел оттуда! Сказал, что больше в туалет не зайдет. На день рождения вырезала ему орден из картона «Самому смелому». Ржу над ним до слез! © Подслушано / Ideer
- Моя подруга пошла в солярий первый раз. И вместо того, чтобы стикини приклеить на соски, приклеила на глаза. После этого звала меня, чтобы я помогла их снять. Очень уж крепко приклеились к ее ресницам. © Подслушано / Ideer
- Прошлое лето я все выходные работала как проклятая. И вот выдались одни свободные, на которые я помчалась к друзьям на дачу. Поехали мы на озеро, а там тарзанка. И вот мы (всем в среднем по 25 лет, половина с семьями и детьми) прыгали, как дети. Три раза мне удалось: брызги, смех, радость, чудо! Купальный сезон открыт! Но вот четвертый... Немного не долетев до воды, я отпустила руки. Итог: сотрясение мозга, зашитая губа, забинтованные локти, больничный, веселые фото. Отличное было лето! © Подслушано / Ideer
- Часто пользуюсь доставкой, всегда оплачиваю онлайн, чтобы сразу забрать заказ и распрощаться с курьером. Ждала посылку, звонок в дверь, а я на телефоне по работе. Вижу в глазок мужика с пакетом, открываю дверь, беру пакет, показывая на телефон, и запираюсь. Курьер звонит опять, лицо недовольное, говорит: «Девушка, вы ничего не хотите мне отдать?» Я шикаю, что не могу оторваться от телефона, бросаю «Все оплачено», а он такой, на весь этаж: «Рыбу мою отдай, дура, я ее продаю!» Коллега ржал долго. © Подслушано / Ideer
- Еду как-то из отпуска на верхней полке поезда. Жара на улице, а в вагоне еще жарче. Я длинного роста, еле помещаюсь на полке. Полный вагон детворы, которые целый день, как мартышки, бегают и орут. И тут — утро, прохлада, тишина. Я прям весь прибалдел и каааак вытянусь... Короче, заехал в рот большим пальцем ноги мимо проходящей женщине. © Подслушано / Ideer
- Лето, жара, маршрутка, на переднем сиденье у открытого окна настоящая красавица: толстая коса, шикарный наряд, в руках торт здоровенный. Напротив мамочка с малышом на коленях. Он с восторгом тычет пальцем, мол, смотри, что на тете! А на груди, как брошка, сидит волосогрызка. Визг, торт летит через голову на заднее сиденье! Дама снимает футболку, пытаясь стряхнуть живность, и маршрутка останавливается. Дама также, не замолкая, выскакивает на улицу. Парень, на котором оказался торт, жрет его руками и ржет. © Подслушано / Ideer
- Я как-то раз отправился в путешествие на машине с другом. Мы остановились на заправке посреди глуши, когда зазвонил таксофон. Я поднял трубку, и это была какая-то девушка, которая звонила по случайным номерам из соседнего города. Мы поговорили некоторое время, и мы с другом решили поехать туда, чтобы встретиться с ней. Это была веселая поездка, но мы так ее и не нашли. Ну да ладно. © funky_grandma / Reddit
- Укусил меня как-то клещ в ногу. Я лежала на шезлонге и думала, что уколола ногу, и это капля крови. Приготовилась писать завещание после того, как друзья его пытались достать и крутили пинцетом. Пошла к хирургу, а там живой забор из бабушек. На двери табличка — укушенным без очереди. Я нагло пру и на весь коридор: «Я укушенная, так что имею право!» Бабки офигели и отшатнулись. Оказалось, укушенным собаками, хирург объяснил мне это после 5 минут смеха, слыша мое выступление в коридоре. Ну а что... укушенная же. © Подслушано / Ideer
- Задержавшись на любимой работке аж до 3-х часов ночи, вызвала такси. Машину подали очень быстро, мчим. Мы за несколько минут доехали до проспекта, где нас остановили гаишники, и на этом приключение только началось. Водитель пошел разбираться, в чем дело — я смирно сижу на пассажирском сидении. Спустя минут 5 ко мне подходит один из гаишников и очень вежливо, с грустью в голосе сообщает, что мой водитель застрял здесь надолго, и мне придется вызвать новое такси. Я выхожу из машины, на улице адский холод, пытаюсь заказать новое такси. В это время все те же гаишники останавливают еще одного нарушителя и зовут меня — подхожу. «Сейчас мой товарищ вас подвезет! (показывает на водителя остановленной машины) Запишите мой номер и сообщите мне, когда доедете», — говорит мне сотрудник ДПС по имени Павел. Я сначала мешкаю, потом соглашаюсь. В общем, я доехала домой абсолютно безвозмездно, по дороге разговаривая по телефону с тем гаишником. Бывают и милые сотрудники ДПС, особенно если их зовут Павлами. © Подслушано / Ideer
- Это было наше первое свидание. Гололед, ледяной дождь, накат на дороге. Все было хорошо, пока я его не рассмешила. Поскользнулся и упал, сломал ногу. Вызвала ему скорую, сидим, я шучу, он ржет. Так и ехали на скорой в травму: я байки травлю, он гогочет. Он дома, в гипсе, я ему вожу сладости и веселю, мы дружим. Все хорошо, только вот через месяц пришел на костылях с предложением, заржал, уронил кольцо... поскользнулся и сломал вторую ногу. © Подслушано / Ideer
- Зима, сдаю на права, город, очень волнуюсь. Катаемся мы с инспектором уже минут 10, нужно сделать разворот. Загорается красный, идут пешеходы, и тут открывается дверь сзади, и в машину прыгает мужик! Я в шоке, инспектор в шоке, мужик спрашивает, сколько до такой-то улицы. И тут мы с инспектором истерично ржем и объясняем, что мы не попутка, а я сдаю экзамен. Причем инспектор в форме, вся машина обклеена знаками! Этот товарищ извинился и вышел, а мы еще минут пять смеялись и не могли никуда уехать. © Подслушано / Ideer
Получается, чтобы жизнь заиграла новыми красками, не всегда нужны крупные суммы или билеты на Бали. Иногда достаточно просто выйти из дома, а невероятное приключение может поджидать прямо за углом. Каждая из этих историй — яркое подтверждение тому, что жизнь иногда подкидывает сюжеты — нарочно не придумаешь. И пока одни люди тщательно планируют каждый свой шаг, другие просто живут — и приключения сами находят их, иногда в самых неожиданных местах.
Какие еще случаются повороты судьбы, когда мы их вовсе не ждем, можно почитать тут:
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