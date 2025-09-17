17 историй о добре, которые словно лучик солнца в пасмурный день

В повседневной суете мы нередко перестаем замечать маленькие жесты человеческой доброты. Тем ценнее, что рядом находятся и те, кто совершает такие поступки, и те, кто делится ими с другими. Ведь иногда, чтобы поверить в лучшее, достаточно одной маленькой истории. А если их несколько — мир уже не кажется таким мрачным.