17 историй о добре, которые словно лучик солнца в пасмурный день

Ой, маленький, жалеют все его, подкармливают. Интересно, а как он до женитьбы жил - голодал? Или из маминых рук был передан в руки жены - как эстафетная палочка.
-
-
Ответить
В повседневной суете мы нередко перестаем замечать маленькие жесты человеческой доброты. Тем ценнее, что рядом находятся и те, кто совершает такие поступки, и те, кто делится ими с другими. Ведь иногда, чтобы поверить в лучшее, достаточно одной маленькой истории. А если их несколько — мир уже не кажется таким мрачным.
Ой, маленький, жалеют все его, подкармливают. Интересно, а как он до женитьбы жил - голодал? Или из маминых рук был передан в руки жены - как эстафетная палочка.
Добро не требует громких слов и подвигов — оно рождается в мелочах. И если каждый из нас подарит немного тепла окружающим, даже самые серые дни станут светлее.