17 историй о добре, которые словно лучик солнца в пасмурный день

3 часа назад

В повседневной суете мы нередко перестаем замечать маленькие жесты человеческой доброты. Тем ценнее, что рядом находятся и те, кто совершает такие поступки, и те, кто делится ими с другими. Ведь иногда, чтобы поверить в лучшее, достаточно одной маленькой истории. А если их несколько — мир уже не кажется таким мрачным.

  • Мой знакомый любит на неизвестные номера отвечать визгливым голосом: «Приемная секретаря райкома!» Обычно абоненты теряются и вешают трубку. А тут звонит какая-то бабулька. Обрадовалась и давай ему про свои проблемы втирать. Знакомый послушал ее и такой: «Заявка принята к рассмотрению. Ожидайте». И трубку положил. А потом поговорил с местной организацией, где школьники помогают пенсионерам, и организовал ей помощь. Но, номер, на всякий случай, сменил. © ШКогвартс / VK
  • В школу мне ехать долго, поэтому в маршрутке обычно веду неравную борьбу со сном. В этот раз я села у окна, рядом примостилась какая-то бабушка. Пока ехали, я не заметила, как задремала. Проснулась резко от того, что я облокотилась головой на плечо этой бабули, а она меня еще по голове поглаживает. Попыталась отодвинуться, а она говорит: «Ты скажи, где тебе выходить, я разбужу». А когда я выходила из маршрутки, еще и пирожки дала с собой, она их внукам везла, но решила со мной чуть-чуть поделиться. Это было самое лучшее утро. © ШКогвартс / VK
  • У нас на руках пятеро детей, денег — впритык, но решили побаловать всех походом в кафе. Сидим, дети что-то жуют. Вижу, рядом парочка, иногда так краем глаза на нас поглядывают. И вот, когда они уже собрались уходить, женщина внезапно подошла к нам, наклонилась и сказала: «Мы оплатили ваш счет. Ваши ребятишки так хорошо себя ведут». © Bro-KV / Reddit
  • На заре семейной жизни отдыхали во Франции. Зашли в парфюмерный, вдруг муж хлопает себя по лбу — кошелек в отеле забыл. Мне говорит, мол, ты пока выбирай, я мигом. Полчаса прошло — мужа нет. Час — я уже на грани срыва. И тут ко мне подходит охранник и выдает: «Мадам, будьте аккуратны, здесь орудуют карманники. Если хотите, я могу постоять рядом, пока ваш муж не вернется». И тепло так мне улыбнулся, хотя в магазине было достаточно покупателей. Мы постояли, поговорили (я немного владею французским), а потом наконец-то подошел мой муж, которому пришлось возвращаться в отель дважды: сначала за кошельком, а потом за очками, которые он забыл на стойке портье.
  • Ребенок открыл дверь машины. Подул ветер, и сын не удержал дверь и задел соседний Porsche. Не помял — там остался небольшой след, похожий на потертость. Ну, я думаю, все, попал на деньги. Попробовал постучать по колесам — не сработала сигнализация, оставил записку. Человек перезвонил и сказал: «Не парься, у меня пленка, все окей». Но ему тоже было приятно, что я не просто сбежал. © Unknown author / Pikabu
  • Жена уехала на два месяца в командировку. Соседи, узнав, что живу на даче один, начали подкармливать меня огурчиками, помидорчиками, пирожками, пирогами. Вчера заехал к другу на работу, а он говорит: «Пойдем, колбаски тебе отрежу. Пока жена в отъезде, сам себе все равно не купишь». © papazov1 / Pikabu
Ольга Курпякова
1 день назад

Ой, маленький, жалеют все его, подкармливают. Интересно, а как он до женитьбы жил - голодал? Или из маминых рук был передан в руки жены - как эстафетная палочка.

-
-
Ответить
  • Папа доживал свой век в больнице последние две недели. Я почти ничего не ела и сильно похудела. По дороге в отделение меня остановила медсестра. Отвела меня в кабинет, приготовила чай с бутербродом и просто посидела со мной. Дала мне поплакать. Это было много лет назад. Недавно я получила должность медсестры. Этот чай с бутербродом изменил мою жизнь. © GingerbreadMary / Reddit
  • Спускалась в метро вечером. Около эскалатора заметила грустную леди, которая выкинула в мусорку слетевший с пятки пластырь и медленно поковыляла дальше по маршруту. Ждать поезда пришлось долго, с грустной леди мы оказались в одном вагоне. Откопала в запасах пластырь и вручила страдалице. Возможно, ничем он и не поможет. Но она хотя бы улыбнулась.© Aichka / Pikabu
  • Бежал на маршрутку и по ходу выронил телефон, заметил это только внутри такси. Вышел на следующей остановке, но когда добежал, телефон не нашел. Дома позвонил на свой номер с телефона супруги. Ответила женщина и пообещала вернуть. Так вот, она не просто вернула, а приехала к супруге на работу и отдала телефон. © romzes.fire / Pikabu
  • Была в отпуске во Франции. Поднимались на лифте. Зашел маленький мальчик с мамой, в руке у него был маленький цветок. Он очень стеснялся и прятался за мамой, шепча ей что-то. Прямо перед тем, как я вышла, он остановил меня, протянул цветок, сказал:
    «Ты самая красивая девушка, которую я когда-либо видел!» — и слегка обнял меня. Наверное, это самое милое и приятное, что когда-либо со мной случалось. © Unknown author / Reddit
  • Стояла на остановке, автобус ждала. Куча людей, среди них два парня разговаривают на незнакомом мне языке. Ну, думаю, грязь всякую обсуждают. И тут подходит ко мне женщина и говорит: «Девушка, я понимаю их язык. Они хотят у вас телефон украсть, закройте сумку». Спасибо, женщина! © Подслушано / Ideer
  • Однажды ехали с мужем в автобусе. Стоим в давке, в духоте, уставшие после работы. Замечаю, что на меня поглядывает молодой человек. Мне стало неловко, я спряталась за мужа. И тут этот парень одергивает моего супруга и выдает: «Ребята, возьмите вот два билета в кино. У меня сегодня не сложилось, а вам пусть приятно будет». Мы опешили, поблагодарили, предлагали и деньги за билеты — он не взял. Сказал, что хочет, чтобы мы просто время хорошо провели. © Подслушано / Ideer
  • Была в магазине с маленькой дочкой, она начала просить купить ей куклу. А денег у меня не было. Какая-то женщина услышала наш разговор и дала мне купюру. Дочь до сих пор об этом помнит, хотя прошло 30 лет. Недавно я был в том же магазине и маленькая девочка попросила у мамы игрушку, а мама сказала, что у нее нет денег. Я рассказал ей о своей дочери и дал денег на игрушку. © eeyorex / Reddit
  • Я шел на одно из своих первых собеседований, одетый в пиджак и галстук, которые на мне, длинноволосом ботанике, скорее всего, выглядели странно. Встретился с одной женщиной в вестибюле здания. Она посмотрела на меня и сказала: «Ты отлично выглядишь!» Удивленный, я ответил: «Спасибо! Я иду на собеседование». Она кивнула и сказала: «Ты обязательно получишь эту работу». Больше никогда ее не видел. А сам я поднялся наверх, прошел собеседование и действительно получил это место. © ratbastid / Reddit
  • Последние пару дней мимо нас постоянно мотается экскаватор. И каждый раз, когда он едет, он набирает старый асфальт, который лежит у дороги в городе, в ковш и засыпает у нас большие ямы. Мы и сами их засыпали, где могли, но в багажнике пару ведер всего помещается, а он за пару дней засыпал уже кучу больших ям. © Zampo / Pikabu
  • Когда оканчивала школу, мою маму вызвали к директору. В панике думала, что же я натворила. А он дал ей 3 тыс. рублей на мое выпускное платье и сказал: «Мне жаль, что я не могу дать больше!» А позже я узнала, что директор помог всем девочкам из малообеспеченных семей. © Подслушано / Ideer
  • Ехала сегодня в трамвае на максимальной скорости. Вдруг он резко тормозит — люди чуть не высыпались вперед. Водитель вышла из трамвая и через несколько секунд зашла. Все начали расспрашивать, мол, что случилось. А она отвечает: «Котенок сидел на рельсах, убрала». Ни у кого возражений не было. © Подслушано / Ideer

Добро не требует громких слов и подвигов — оно рождается в мелочах. И если каждый из нас подарит немного тепла окружающим, даже самые серые дни станут светлее.

