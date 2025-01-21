Этот кот стал звездой соцсетей. Посмотрев его фото, вы и сами поймете, почему

Мидас — довольно необычная кошка. Все дело в том, что она является обладательницей 4 ушей. Эта милая особенность покорила тысячи людей по всему миру.

Кто знает, возможно эта красотка так и продолжила бы жить на улице, если бы не Канис, которая приютила ее. Мать Мидас была бездомной кошкой, родившей 6 котят на заднем дворе друга Канис. Женщина заприметила необычную малышку и без раздумий подарила ей дом.

У Мидас 2 пары ушей. Одна из них расположена на привычном для всех месте, а вторая — находится внутри другой. По словам ветеринара, кошка отлично слышит, так что эта особенность никоим образом не влияет на ее обладательницу. Предполагается, что у котейки такое количество ушей из-за генной мутации от родителей. 4 уха кошки связаны со слуховой трубой.

Также у Мидас есть еще одна милая особенность. На груди у животного можно увидеть белое пятнышко в форме сердечка.

Вообще, кошка будто бы и сама вся наполнена любовью. Еще на первой встрече Канис с Мидас, животное сразу же начало мурлыкать и тереться о будущую хозяйку, показывая свое расположение к ней. «Это была любовь с первого взгляда!», — заключила женщина.

К моменту прибытия Мидас в дом к Канис у семьи уже было двое золотистых ретриверов. С ними кошка сразу же подружилась.

Хозяйка рассказывает, что Мидас очень игривая и дружелюбная. Она обожает играть с пряжей. Иногда крадет ее и так надежно прячет, что пряжу долго не могут найти. Кошка предпочитает спать на груди или плечах хозяйки. Дремлет Мидас днем, а ночью бодрствует.

Мидас завели собственный аккаунт в соцсети, в котором насчитывается уже более 330000 подписчиков со всего мира. Многие люди восхищаются необычайной внешностью кошки и говорят, что ей очень повезло с хозяевами. Так что редкая генетическая мутация этого котика сделала его интернет-знаменитостью.

Канис рассказала: «Мы никогда не задумывались о покупке кошки, мы всегда хотели взять котенка с улицы и подарить ему жизнь в семье». Также она добавила, что мечтает о том, чтобы ее поступок помог большему числу людей пересмотреть свои взгляды на обретение домашних питомцев. Ведь так много животных разных форм и размеров, которые ищут свой дом, а мы в силах им его подарить.