Колли вообще давно не встречала, как и сенбернаров, ньюфаундлендов, догов, ризеншнауцеров... Конечно, это объяснимо их размерами)) Только корги, шпицев и сиба-ину и такс по району выгуливают. Эрделька, правда, ещё один есть, радует взгляд)
Сможете ли вы определить породу собак, которых постоянно все путают
Животные
1 день назад
Всем давно известно, что собака - это друг человека. Но так ли хорошо мы разбираемся в их разновидностях и сможем ли по одной фотографии не ошибиться и определить верную породу четвероногого. Так что, предлагаем вам проверить себя.
1. Акита-ину или сиба-ину?
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2. Английский бульдог или французский бульдог?
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3. Хаски или лайка?
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4. Английский фоксхаунд или бигль?
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5. Бостон-терьер или карликовый пинчер?
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6. Стаффорд или питбуль?
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7. Мальтийская болонка или бишон?
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8. Веймаранер или венгерская выжла?
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9. Левретка или уиппет?
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10. Пули и комондор?
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11. Большой швейцарский зенненхунд или бернский зенненхунд?
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12. Норвич-терьер или норфолк-терьер?
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13. Самоед или японский шпиц?
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14. Шелти или колли?
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Некоторые люди делятся на собачников и кошатников. Так вот, если вы примыкаете ко второму лагерю, то обратите внимание нашу статью с более, чем 20 фотографий котиков, которые определенно знают толк в новогодних праздниках.
Фото на превью miyukisalsa / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, 76boardman / Wikimedia Commons
Комментарии
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Что такое "стаффорд"? Есть американский стаффордширский терьер, есть английский стаффордширский бультерьер, а стаффорд- что за порода?
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Жила в Риге. Там практически нет бездомных собак. Но видела, как многие выгуливают беспородных пёселей, то бишь просто дворняг. Красивых таких и ухоженных.
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