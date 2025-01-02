Сможете ли вы определить породу собак, которых постоянно все путают

Животные
1 день назад

Всем давно известно, что собака - это друг человека. Но так ли хорошо мы разбираемся в их разновидностях и сможем ли по одной фотографии не ошибиться и определить верную породу четвероногого. Так что, предлагаем вам проверить себя.

1. Акита-ину или сиба-ину?

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© miyukisalsa / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 4.0

2. Английский бульдог или французский бульдог?

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© Lua Bittencourt / Wikimedia Commons, © CC BY 2.0

3. Хаски или лайка?

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© Sue and Marty / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 3.0

4. Английский фоксхаунд или бигль?

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5. Бостон-терьер или карликовый пинчер?

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© Svenska Mässan / Wikimedia Commons, © CC BY 2.0

6. Стаффорд или питбуль?

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© Germiona S / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 4.0

7. Мальтийская болонка или бишон?

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© Ann / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 2.0

8. Веймаранер или венгерская выжла?

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© 500px / Wikimedia Commons, © CC BY 3.0

9. Левретка или уиппет?

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© christina / Wikimedia Commons, © CC BY 2.0

10. Пули и комондор?

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© Nikki68 / Wikimedia Commons, © CC BY 2.5

11. Большой швейцарский зенненхунд или бернский зенненхунд?

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© Pavel Antonoff / Wikimedia Commons

12. Норвич-терьер или норфолк-терьер?

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© Gamma Corvi / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 4.0

13. Самоед или японский шпиц?

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© Yukisnowflakeprincess / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 4.0

14. Шелти или колли?

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© 76boardman / Wikimedia Commons

Некоторые люди делятся на собачников и кошатников. Так вот, если вы примыкаете ко второму лагерю, то обратите внимание нашу статью с более, чем 20 фотографий котиков, которые определенно знают толк в новогодних праздниках.

Фото на превью miyukisalsa / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, 76boardman / Wikimedia Commons

Комментарии

Уведомления
Мария
1 день назад

Колли вообще давно не встречала, как и сенбернаров, ньюфаундлендов, догов, ризеншнауцеров... Конечно, это объяснимо их размерами)) Только корги, шпицев и сиба-ину и такс по району выгуливают. Эрделька, правда, ещё один есть, радует взгляд)

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Вероника
1 день назад

Что такое "стаффорд"? Есть американский стаффордширский терьер, есть английский стаффордширский бультерьер, а стаффорд- что за порода?

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Ирина Александровна
21 час назад

Жила в Риге. Там практически нет бездомных собак. Но видела, как многие выгуливают беспородных пёселей, то бишь просто дворняг. Красивых таких и ухоженных.

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