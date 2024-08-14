15+ питомцев, которые своими мордашками и победителей Оскара на лопатки уложат
Фотоподборки
1 час назад
Все владельцы животных знают, что любимые хвостики — те еще артисты. И пусть никто не наградит их Оскаром и не подарит звезду на Голливудской аллее славы, мы готовы воздать талантливым пушистикам все почести в этой статье.
«Мой кот выглядит как 40-летний мужчина, который проснулся с тяжелой головой и глубокой обидой на свою бывшую жену»
«Это друг моей кошки. Спрашивает, выйдет ли она»
«Мой котик рассказывает нашей приемной собаке Эрнесту, какой тот хороший мальчик»
«Моя собака боится подвала. Поэтому когда я туда спускаюсь, она смотрит на меня так, будто прощается со мной навсегда»
«Это моя кошка Банни, и она смотрит на меня так, будто я ей денег должен»
«Она только что вернулась от грумера и чувствует себя горячей штучкой»
«Мой кот дышит, высунув язык, как собака, когда мы играем»
Возможно, это одышка и она болеет, стоит свозить к ветеринару.
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«Каждому хорошему мальчику нужна защита от солнца»
«Вот так мой кот ждет возвращения мужа домой»
«Оги сделал свой первый портрет. Все прошло не совсем так, как планировалось»
«Мой домашний кот и уличный кот, который приходит каждый день. Оба хотят есть»
Уличный, главное, не сомневается даже, что ему тут положена еда. :)
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«Во время переезда мой кот убежал. Спустя 6,5 лет мне позвонили и сообщили, что нашли его. Он просто возник из ниоткуда»
«Кошка сегодня впервые встретилась с моим парнем. Кажется, она его одобрила!»
«Морды моих котов после того как я чихнул. Бесценно»
«Вы бы мне поверили, если бы я сказала, что это она растерзала все кресло?»
да запросто. наша Кошь стены бетонные с полосками от когтей оставляет, а тут текстиль всего лишь
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«Я только что рассказала своему коту анекдот. Вот его реакция»
Главное, чтобы из нужного места рос хвост, а не руки! © Кот Васька
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«Взгляд, который Попкорн бросает на меня, когда хочет угощения. Как я могу сказать „нет“?»
«Я рассталась с парнем. Только посмотрите на мордаху этой красотки!»
«Кажется, моя кошка перешла на темную сторону Силы»
Вот еще больше статей про наших маленьких друзей:
Фото на превью Alistair_TheAlvarian / Reddit
Комментарии
Уведомления
А этому котику не надо никого ни в чем убеждать, он уже накормленный и поглаженный девочками из больницы)
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