18 животинок, которые чудят на полную катушку

Психология поведения братьев наших меньших иногда совсем не поддается анализу. И нам просто приходится быстренько делать фото их выкрутасов. И чего бы наши питомцы не вытворяли, мы все равно их сильно любим и все прощаем.

«Соседский кот любит приходить ко мне на крыльцо, чтобы проверить, смотрят ли мои кошки в окно, и если да, то он просто делает это. Шипит на них несколько раз и уходит»

«Я оставила свою новую сумочку на кровати всего на 5 минут. Кое-кто решил, что ее срочно нужно пожевать»

«У кого-нибудь еще кошка любит так сидеть в туалете?»

«Вот этот малыш погрыз мои наушники»

«Близнецы открыли для себя верхние кухонные полки. Честно говоря, мне кажется, что на моей кухне живут два гремлина»

Кое-кто решил все запутать

«Я двадцать минут неистово переворачивал всю свою комнату вверх дном. Чтобы потом найти своих крысок здесь»

А псу очень удобно

«Мой кот будит моего нового щенка только для того, чтобы нашипеть на него»

«Количество пружин, которые моя кошка закатила под холодильник»

«Она пыталась прокусить прозрачную перегородку, и у меня получился этот отличный снимок»

Он всегда готов помочь с тренировкой

«Теперь я знаю, почему загибаются мои растения»

«Я поймала с поличным нашего разрушителя цветочных горшков»

«Если я не буду следить за ней и оказывать эмоциональную поддержку, она будет делать свои дела на пол»

«Вы только посмотрите на того, кто ворвался в душ и покусывал меня за пальцы ног, пока я мыла волосы шампунем»

«Зашел домой после того, как развесил по всему району плакаты о его пропаже. И увидел это»

«Мама услышала шум, готовясь ко сну, и обнаружила нашу собаку за весьма интересным занятием. Она пыталась налить себе водички»