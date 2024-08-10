18 животинок, которые чудят на полную катушку
Фотоподборки
3 часа назад
Психология поведения братьев наших меньших иногда совсем не поддается анализу. И нам просто приходится быстренько делать фото их выкрутасов. И чего бы наши питомцы не вытворяли, мы все равно их сильно любим и все прощаем.
«Соседский кот любит приходить ко мне на крыльцо, чтобы проверить, смотрят ли мои кошки в окно, и если да, то он просто делает это. Шипит на них несколько раз и уходит»
«Я оставила свою новую сумочку на кровати всего на 5 минут. Кое-кто решил, что ее срочно нужно пожевать»
С моими новыми сумками и обувью подобное происходило в шкафу. Еще пара кардиганов пострадало. 🙀 Кто что видел? Кто ничего невидел? 🙀
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«У кого-нибудь еще кошка любит так сидеть в туалете?»
«Вот этот малыш погрыз мои наушники»
«Близнецы открыли для себя верхние кухонные полки. Честно говоря, мне кажется, что на моей кухне живут два гремлина»
Кое-кто решил все запутать
«Я двадцать минут неистово переворачивал всю свою комнату вверх дном. Чтобы потом найти своих крысок здесь»
А псу очень удобно
«Мой кот будит моего нового щенка только для того, чтобы нашипеть на него»
«Количество пружин, которые моя кошка закатила под холодильник»
«Она пыталась прокусить прозрачную перегородку, и у меня получился этот отличный снимок»
Он всегда готов помочь с тренировкой
«Теперь я знаю, почему загибаются мои растения»
«Я поймала с поличным нашего разрушителя цветочных горшков»
«Если я не буду следить за ней и оказывать эмоциональную поддержку, она будет делать свои дела на пол»
«Вы только посмотрите на того, кто ворвался в душ и покусывал меня за пальцы ног, пока я мыла волосы шампунем»
«Зашел домой после того, как развесил по всему району плакаты о его пропаже. И увидел это»
«Мама услышала шум, готовясь ко сну, и обнаружила нашу собаку за весьма интересным занятием. Она пыталась налить себе водички»
А иногда у нас получается сфотографировать потешные выражения мордочек наших любимцев, вы только посмотрите, что из этого вышло у героев этой статьи.
Фото на превью darthphallic / Reddit
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