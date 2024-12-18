20+ котов, которые не покладая лапок создают в доме праздничную суету

Для нас Новый год — это елка, мандарины и огоньки, а для кошек — целый парк развлечений прямо в доме! Пушистики обожают этот праздник: тут тебе и блестящие игрушки, которые так и просятся быть сбитыми, и гирлянды, которые можно попытаться разгрызть, и сама елочка — идеальное место для лазанья. Кажется, для кошек Новый год и Рождество — время, когда все создано исключительно для их веселья, а мы всего лишь зрители этого шоу.

«Наш консультант по декорированию»

«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним»

«Любимое время года моей кошки. Она будет валяться под елкой 24/7, пока праздники не закончатся»

«Новогодняя засада»

«Винсент Ван Гато отдыхает под елкой»

«Наши новогодние коты»

«Кто тут лучший подарок?»

«Первое Рождество с нашим котом! Пожелайте мне удачи!»

Вам не нужна удача. Но вам точно понадобятся абсолютно новые елочные игрушки на следующий год. © Shils1234 / Reddit

«Это Артур Уизли. Он очень рад Рождеству»

У меня такое же выражение лица, когда у начальника возникает ужасно глупая идея и я про себя прикидываю, так ли мне на самом деле нужна эта работа. © springthetrap / Reddit

«Попался хулиган»

«Жена щелкнула нашего кота под елкой. Терпеть не могу это фото»

«Рождество в глазах, пустота в мозгах»

«Честно говоря, я очень впечатлена — наша елка продержалась уже несколько дней»

«Прощай, моя рождественская деревня. Менее чем через час после того как я ее построил, котик Эдгар навестил ее и порушил»

«Нашел эту странную штуку внутри елки. Как ее вытащить?»

«ДжоДжо залез на дерево»

«Наш кот немного растерялся, но не сдается»

«Нарядила елку... Кажется, Уми она нравится»

«Стелла, кошечка, ангел должен быть наверху елки»

«Прошел слух, что на елке можно обзавестись мозгами»

«Бузи так любит Рождество. Мы решили сделать ему место под елкой»

«Ждут Санту»

«Гусик слегка одержим рождественскими огнями на елочке. Ему 8 месяцев, и это его первое Рождество»

«Мисс Хейзи любит рождественские елки, но она всегда очень осторожна, чтобы не уронить ни одной игрушки»

«Любитель гирлянд»

«Поцелуи под елочкой»

«Потребовалось всего 2 секунды, чтобы „звезда“ появилась на елке»

«Космо добавил к цветовой гамме немножечко рыженького»

«Фердинанд забрался на рождественскую елку, сбил все украшения, а затем уснул. Он очень устал. Это была большая работа»