20+ котов, которые не покладая лапок создают в доме праздничную суету

Народное творчество
1 день назад

Для нас Новый год — это елка, мандарины и огоньки, а для кошек — целый парк развлечений прямо в доме! Пушистики обожают этот праздник: тут тебе и блестящие игрушки, которые так и просятся быть сбитыми, и гирлянды, которые можно попытаться разгрызть, и сама елочка — идеальное место для лазанья. Кажется, для кошек Новый год и Рождество — время, когда все создано исключительно для их веселья, а мы всего лишь зрители этого шоу.

«Наш консультант по декорированию»

Lala_Luna
23 часа назад

Выражение лица, когда дают понять "в Ваших услугах не нуждаемся")

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«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним»

«Любимое время года моей кошки. Она будет валяться под елкой 24/7, пока праздники не закончатся»

«Новогодняя засада»

«Винсент Ван Гато отдыхает под елкой»

Lilit313
1 день назад

Заботливые люди у этого кота,в правильное место лежанку положили))

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«Наши новогодние коты»

Фрося Сумочкина
1 день назад

Брюнет еще верит в Деда Мороза и ждет чуда от новогодней ночи, а блондин, похоже, уже познал эту вашу жизнь))))

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«Кто тут лучший подарок?»

«Первое Рождество с нашим котом! Пожелайте мне удачи!»

  • Вам не нужна удача. Но вам точно понадобятся абсолютно новые елочные игрушки на следующий год. © Shils1234 / Reddit

«Это Артур Уизли. Он очень рад Рождеству»

  • У меня такое же выражение лица, когда у начальника возникает ужасно глупая идея и я про себя прикидываю, так ли мне на самом деле нужна эта работа. © springthetrap / Reddit

«Попался хулиган»

«Жена щелкнула нашего кота под елкой. Терпеть не могу это фото»

«Рождество в глазах, пустота в мозгах»

Ирина Александровна
18 часов назад

У нас шиншилл Шурик однажды гирлянду куснул. Дня три губищи были, кaк у Маши Распутиной. Беднягу поили из пипетки. Но обошлось, только похудел. ((

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«Честно говоря, я очень впечатлена — наша елка продержалась уже несколько дней»

«Прощай, моя рождественская деревня. Менее чем через час после того как я ее построил, котик Эдгар навестил ее и порушил»

«Нашел эту странную штуку внутри елки. Как ее вытащить?»

«ДжоДжо залез на дерево»

«Наш кот немного растерялся, но не сдается»

«Нарядила елку... Кажется, Уми она нравится»

«Стелла, кошечка, ангел должен быть наверху елки»

«Прошел слух, что на елке можно обзавестись мозгами»

«Бузи так любит Рождество. Мы решили сделать ему место под елкой»

JK
36 минут назад

Это выглядит так гармонично! Лучше не придумаешь!!!

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«Ждут Санту»

«Гусик слегка одержим рождественскими огнями на елочке. Ему 8 месяцев, и это его первое Рождество»

«Мисс Хейзи любит рождественские елки, но она всегда очень осторожна, чтобы не уронить ни одной игрушки»

Juliett
21 час назад

Моя кошка переколотила половину игрушек. Хотя вообще девочка была спокойная взрослой, но вот под Новый год в неё вселялось что-то)

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«Любитель гирлянд»

«Поцелуи под елочкой»

«Потребовалось всего 2 секунды, чтобы „звезда“ появилась на елке»

«Космо добавил к цветовой гамме немножечко рыженького»

Фибина Мама
19 часов назад

Какая ёлка! Дизайнерская прямо. Я в восторге. Ну, а мордаша улучшает интерьер до совершенства

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«Фердинанд забрался на рождественскую елку, сбил все украшения, а затем уснул. Он очень устал. Это была большая работа»

«Невинный взгляд на рождественские огни... прямо перед тем, как напасть на елку!»

Котиков много не бывает, поэтому вот еще несколько статей о том, как они веселятся на Рождество и Новый год:

Фото на превью RustyShackleford116 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Lilit313
18 часов назад

Комментаторам прям огромное мерси за фото!)статья была прекрасна,но с вашими пушистиками она стала ещё прекраснее

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Олеся
11 часов назад

Наша кошка вот сколько живет с нами, неравнодушна к елке. Не важно - живая она (елка то бишь) или искусственная. Кошка любит есть ее, когда очень хочется спать. И логика ее непонятна: она есть иголки, потом ей некомфортно, и елка возвращается к нам в неприглядном виде в самых неожиданных местах. Но мы их находим быстро - ведь скорость звука велика. И этот звук призывает нас быстрее устранить последствия.
А еще у нас есть пылесос. Его кошка боится. Главное, она дожидается, когда с включенным пылесосом зайдёшь в комнату, выпучивает глаза и пулей вылетает из комнаты (практически не касаясь пола). Наверное, это такая ее -кошкина - любимая забава.
И уже несколько лет основным украшением под елкой у нас является пылесос.
Пару дней елка стоит нежеванная. Потом кошка смелеет и жует елку. А мы потом быстро бегаем по квартире за звуковыми эффектами. Традиция у нас такая новогодняя.

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