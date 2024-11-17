19 историй о людях, которые научились находить счастье в мелочах
Истории
42 минуты назад
Не всегда для счастья нужно иметь много денег или достигать впечатляющих успехов. Порой совсем простые вещи вроде доброго слова или шоколадки могут вызывать радость, сравнимую с победой в каком-нибудь чемпионате. Следующие истории о том, как рождается счастье, докажут вам: в жизни мелочей не бывает.
- Я устроилась на свою первую работу в 22 года. Моя первая зарплата была мизерной, но я впервые могла купить что-то для себя. Вот я и решила исполнить свою маленькую мечту. Пошла и купила сама себе огромного плюшевого мишку и букет роз. Сейчас, годы спустя, я могу себе позволить многое. Но такого непередаваемого восторга, как от той покупки, я не испытывала больше никогда. © Era Jain / Quora
- Мне 42 года, детей у меня нет. В прошлые выходные я с лучшей подругой, ее мужем и их трехлетним сынишкой отправилась на прогулку по побережью. Светило солнце, малыш был очень рад меня видеть и держал за руку всю дорогу. Мелочь, но это сделало меня такой счастливой. © lynxpoint / Reddit
- Всегда оставляю заправщику чаевые, хоть и некоторые знакомые считают, что не нужно, мол, это их работа. Но в прошлый раз при себе не оказалось налички, поэтому решила просто купить на той же заправке булочку с шоколадом и угостить заправщика. И блин! Он просто засиял! Таких искренне радостных глаз я давно не видела у взрослых. © Oksaniaga / Pikabu
- Сделала новый красивый маникюр. От мужа и детей — абсолютно нулевая реакция, даже не заметили. Пошла выбрасывать мусор, а там один мужчина попросил отдать пакет с бутылками ему. Я протянула ему пакет, а он аж замер на секунду и восхищенно сказал: «Я таких красивых ногтей в жизни не видел! Это не маникюр, это поэзия...» Да что там, он даже поклонился от восторга, а я еще 2 дня на энергии этого комплимента жила. © Мамдаринка / VK
- Когда мне было 10 лет, родители сказали мне очистить наш двор от сорняков. А я все никак не мог сосредоточится на своей работе: меня отвлекал милый щеночек соседей. И тут я от них узнал, что они решили вернуть бедняжку обратно в приют, так как их сын обещал заботился о нем, но ничего не делал. Тогда я предложил соседям свои карманные деньги, чтобы они продали его мне, и уговорил родителей оставить щенка у нас дома. Никогда я не был так счастлив, как в тот день. Я был единственным ребенком, поэтому я очень хотел питомца, с которым можно будет играть. Мой песик на целых 17 лет стал неотъемлемой частью моей жизни, а тот день стал моим лучшим воспоминанием. © -eDgAR- / Reddit
- Как-то настроение было ужасное. Пошла я в магазин за продуктами. Подхожу к прилавку, а за мной следом — парень. Я взяла, что нужно, собралась уходить, и тут продавщица уходит тоже! Парень в шоке, зовет ее обратно. А та извиняется, говорит, думала, что мы вместе. И тут парень окидывает меня взглядом и, не раздумывая, выдает: «Эх, если бы!» Блин, это был такой искренний комплимент. © Подслушано / Ideer
- Когда мы с братом были маленькими, наша мама устраивала нам «чудеса». Она объясняла, что она волшебница, просила закрыть глаза и устраивала маленькое представление. Мы зажмуривались, и мама начинала «колдовать»: она терла наши ладошки, и вскоре в них появлялась маленькая шоколадка. До сих пор помню, сколько это доставляло нам радости и счастья. Я тогда на самом деле верила, что это волшебство. И мы постоянно умоляли ее нам «поколдовать». Сейчас же понимаю, что денег у нас тогда было немного и даже эту малюсенькую шоколадку мама с папой добывали огромным трудом. Благодарна им за это. © Подслушано / Ideer
- В 6 лет я в первый раз отправилась в детский лагерь. Он был очень хороший! Куча кружков, огромная ухоженная территория. Увы, я сильно заболела. Поднялась высокая температура. Помню, как лежала на больничной койке в беспамятстве. Открываю глаза и, как в дымке, вижу маму! Родители должны были ехать в командировку, мобильных тогда еще не было. Но мама, почувствовав неладное, приехала, а я ощутила огромное счастье... © Подслушано / Ideer
- В 2001 году я была отчаянно влюблена в парня из общаги своего вуза. Мне было 18 лет — самый возраст, когда и чувства, и влечение ощущаешь очень остро. Он особо не смотрел в мою сторону, но я была ему симпатична. Поднимаюсь раз по лестнице, а навстречу он. Не знаю, как он ощутил мои любовные флюиды, но прям на лестнице мы слились в поцелуе без слов. Тогда впервые в жизни почувствовала, что значит всеобъемлющее и щемящее чувство счастья! Таких сильных эмоций, как тогда, я больше не испытывала. © Подслушано / Ideer
- Подарили мне родители старенькую однушку. Я прямо рыдала от счастья. Делала ремонт сама, старалась создать уют, папа помогал. И вот, наконец, все обустроила, на радостях выбегаю в подъезд поболтать с соседкой, а дверь закрыть забыла. 5 минут прошло всего, возвращаюсь, а в квартире на диване устроилась кошка этой соседки. Разлеглась, чувствует себя как дома. И так на душе хорошо стало: даже кошка, видно, оценила мое новое гнездышко. © Не все поймут / VK
«2 месяца мой кот отсутствовал дома, а теперь вернулся. Мое сердце просто переполнено счастьем!»
- 2 недели назад я пошла в ресторан. Хотела забрать еду с собой, а там как раз проводился вечер викторин. Я люблю такие игры и много раз участвовала в них, пока училась. У меня и в планах не было оставаться, но я решила: «Раз я уже здесь, то почему бы и нет!» В итоге я отлично провела время. В тот день я была вся на нервах из-за работы, а викторина отвлекла меня от лишних мыслей. Стараюсь теперь чаще чем-то радовать себя после работы, это так поразительно расслабляет. © 58lmm9057 / Reddit
- Я женился на женщине с двумя взрослыми детьми — им было 17 и 21. Прошло где-то 8 лет, моя падчерица забеременела, а жена сына ждала ребенка. Так как у меня никогда не было детей, жена мне говорила, что я приду в восторг, когда у меня появится первый внук или внучка. Я относился к этому скептически, хотя и был убежден, что с малышом общий язык найду. Но, когда родились мои маленькие внучки, я понял, что без ума от них. И я счастлив, что они у меня есть. © dramboxf / Reddit
- Раз в год, в отпуске, я приезжаю в родную деревню к папе. И как только переступаю порог родного дома, как годы будто слетают с меня! Папа большой и сильный, а я его доченька, которую он до сих пор балует. А потом я пойду к подругам, которые тоже взяли отпуск, и вот нам снова по 15! Пока мы вместе, нет ни забот, ни ипотек, ни работы, ни мужей, ни детей. Есть только мы и такое долгожданное общение четырех глупышек, которым уже за 30 перевалило. Скоро снова поеду. В родной деревне я юна и беззаботна, мир огромен и вся жизнь впереди. Только возвращаться в шумный город потом немного грустно. © Lozbenidze / Pikabu
«А у меня такая охапка счастья».
- Я переехала на другой конец страны из родного дома. Как-то я запланировала визит к родителям и сообщила сестре, когда буду в городе. А она — мать-одиночка и живет в 7 часах езды от родителей, так что встретиться с ней непросто. Оказалось, и в этот раз она не сможет приехать, так как ей нужно работать. И вот я прилетаю в аэропорт в назначенный день, меня встречает мама. Идем с ней, и тут из-за столба выпрыгивает сестра! Она приехала на выходные, чтобы увидеться со мной. Это был лучший сюрприз, который она мне устраивала. © Alice Baker / Quora
- Застрял на всю ночь в грузовом лифте, потому что во всем доме внезапно отключилось электричество. Шел после работы, в рюкзаке были напитки, пачка чипсов, сушеная рыбка... Вспомнил, что у меня еще осталась работа, которую нужно доделывать дома, и успокоился. Постелил на пол футболку, под голову положил рюкзак, на телефоне врубил сериальчик. Офигенно провел время в полном уединении, а еще впервые за долгое время нормально выспался, хоть и спал на полу. Когда утром лифт заработал, я даже немного расстроился. © Не все поймут / VK
- Я вышла замуж 4 месяца назад, а до замужества жила с родителями. Дом мамы и папы находится всего в 5 километрах от моего, и я ежедневно проезжаю мимо него, пока еду на работу на автобусе. И каждый раз в 9:30 мои мама и папа ждут на балконе мой автобус, а, когда он проезжает, машут мне рукой. Они видят меня каких-то 20 секунд, но эти секунды делают и их счастливыми, и меня! © Unknown author / Quora
«Фотограф поймала меня за тем, как я пританцовываю от счастья в перерыве между съемками с помолвки. Рядом — снимок с фотосессии».
- В жизни не думала, что буду плакать счастливыми слезами от такой мелочи: в воскресенье я присела и сама встала. Без помощи, без опоры. Сама! Больше 2-х лет я не могла это сделать из-за болезни. Я падала, один раз даже под троллейбус. Ходила 2 года с палкой. Лежала в больницах, где мне поставили вердикт: «Мышцы уже не спасти. Будете жить так». Когда исследовали отклик нервов и мышц (для тех кто не знает — просто били током), я ничего не чувствовала. Рыдала от отчаяния, но не сдавалась. И я теперь могу приседать!!! И это такое счастье! © Katausy / Pikabu
- Я — женщина плюс-сайз. На прошлой неделе я купила себе нижнее белье. Да, я ни с кем не встречаюсь, покрасоваться мне им не перед кем. Но я смогла почувствовать себя красивой. Пускай это ощущение длилось недолго, но я была так счастлива в тот момент. © heliya03 / Reddit
- Работаю в кофейне 2 года. Каждое утро приходила одна девушка и брала двойной американо. Симпатичная, но в глазах грусть — не передать. А тут смотрю, приходит и прям светится счастьем. Я все гадала: мужчина, у нее, что ли, появился? Стала у нее выпытывать тайну. А она, вся сияя, вдруг выдала: «Я наконец-то развелась!» © Рабочие истории / VK
Находить радость в жизни можно в любом возрасте. Предлагаем вам поднять себе настроение фотоподборкой людей, которым их годы не мешают жить на полную катушку.
Комментарии
Уведомления
Похожее
19 человек, которые нашли на барахолке больше, чем рассчитывали
Народное творчество
2 месяца назад
20 доказательств того, что аэропорт — это отдельный мир со своими правилами
Путешествия
2 года назад
18 счастливчиков, которые среди винтажных вещичек отрыли настоящее сокровище и теперь никому его не отдадут
Ностальгия
1 год назад
«Мне нужно платье сегодня». Текст о том, как важно ставить на место тех, кто упорно не замечает границ
Авторские колонки
2 года назад
18 подарков от людей, чья фантазия не ограничивается цветами и сертификатами
Народное творчество
2 года назад
Девушка решила проучить свою маму за то, как та обращалась с ней в детстве. Ее сложно не поддержать
Семья
1 год назад
17 историй от официантов, чьи клиенты выкидывали такие номера, что даже чаевых не надо
Маразмы
11 месяцев назад
20 человек, которые не боятся выглядеть так, как им хочется
Народное творчество
5 лет назад
15 случаев, когда наглецы наконец получили бумерангом по темечку
Народное творчество
1 год назад
15 доказательств того, что между соседями с детьми и соседями с перфоратором лучше выбирать вторых
Народное творчество
2 года назад
19 переписок, участники которых за словом в карман не лезут
Народное творчество
2 месяца назад
11 звезд, которые взяли себя в руки и круто прокачали свою внешность
Культура
2 года назад