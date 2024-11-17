19 историй о людях, которые научились находить счастье в мелочах

Не всегда для счастья нужно иметь много денег или достигать впечатляющих успехов. Порой совсем простые вещи вроде доброго слова или шоколадки могут вызывать радость, сравнимую с победой в каком-нибудь чемпионате. Следующие истории о том, как рождается счастье, докажут вам: в жизни мелочей не бывает.

Я устроилась на свою первую работу в 22 года. Моя первая зарплата была мизерной, но я впервые могла купить что-то для себя. Вот я и решила исполнить свою маленькую мечту. Пошла и купила сама себе огромного плюшевого мишку и букет роз. Сейчас, годы спустя, я могу себе позволить многое. Но такого непередаваемого восторга, как от той покупки, я не испытывала больше никогда. © Era Jain / Quora

Мне 42 года, детей у меня нет. В прошлые выходные я с лучшей подругой, ее мужем и их трехлетним сынишкой отправилась на прогулку по побережью. Светило солнце, малыш был очень рад меня видеть и держал за руку всю дорогу. Мелочь, но это сделало меня такой счастливой. © lynxpoint / Reddit

Всегда оставляю заправщику чаевые, хоть и некоторые знакомые считают, что не нужно, мол, это их работа. Но в прошлый раз при себе не оказалось налички, поэтому решила просто купить на той же заправке булочку с шоколадом и угостить заправщика. И блин! Он просто засиял! Таких искренне радостных глаз я давно не видела у взрослых. © Oksaniaga / Pikabu

Сделала новый красивый маникюр. От мужа и детей — абсолютно нулевая реакция, даже не заметили. Пошла выбрасывать мусор, а там один мужчина попросил отдать пакет с бутылками ему. Я протянула ему пакет, а он аж замер на секунду и восхищенно сказал: «Я таких красивых ногтей в жизни не видел! Это не маникюр, это поэзия...» Да что там, он даже поклонился от восторга, а я еще 2 дня на энергии этого комплимента жила. © Мамдаринка / VK

Когда мне было 10 лет, родители сказали мне очистить наш двор от сорняков. А я все никак не мог сосредоточится на своей работе: меня отвлекал милый щеночек соседей. И тут я от них узнал, что они решили вернуть бедняжку обратно в приют, так как их сын обещал заботился о нем, но ничего не делал. Тогда я предложил соседям свои карманные деньги, чтобы они продали его мне, и уговорил родителей оставить щенка у нас дома. Никогда я не был так счастлив, как в тот день. Я был единственным ребенком, поэтому я очень хотел питомца, с которым можно будет играть. Мой песик на целых 17 лет стал неотъемлемой частью моей жизни, а тот день стал моим лучшим воспоминанием. © -eDgAR- / Reddit

Как-то настроение было ужасное. Пошла я в магазин за продуктами. Подхожу к прилавку, а за мной следом — парень. Я взяла, что нужно, собралась уходить, и тут продавщица уходит тоже! Парень в шоке, зовет ее обратно. А та извиняется, говорит, думала, что мы вместе. И тут парень окидывает меня взглядом и, не раздумывая, выдает: «Эх, если бы!» Блин, это был такой искренний комплимент. © Подслушано / Ideer

Когда мы с братом были маленькими, наша мама устраивала нам «чудеса». Она объясняла, что она волшебница, просила закрыть глаза и устраивала маленькое представление. Мы зажмуривались, и мама начинала «колдовать»: она терла наши ладошки, и вскоре в них появлялась маленькая шоколадка. До сих пор помню, сколько это доставляло нам радости и счастья. Я тогда на самом деле верила, что это волшебство. И мы постоянно умоляли ее нам «поколдовать». Сейчас же понимаю, что денег у нас тогда было немного и даже эту малюсенькую шоколадку мама с папой добывали огромным трудом. Благодарна им за это. © Подслушано / Ideer

В 6 лет я в первый раз отправилась в детский лагерь. Он был очень хороший! Куча кружков, огромная ухоженная территория. Увы, я сильно заболела. Поднялась высокая температура. Помню, как лежала на больничной койке в беспамятстве. Открываю глаза и, как в дымке, вижу маму! Родители должны были ехать в командировку, мобильных тогда еще не было. Но мама, почувствовав неладное, приехала, а я ощутила огромное счастье... © Подслушано / Ideer

В 2001 году я была отчаянно влюблена в парня из общаги своего вуза. Мне было 18 лет — самый возраст, когда и чувства, и влечение ощущаешь очень остро. Он особо не смотрел в мою сторону, но я была ему симпатична. Поднимаюсь раз по лестнице, а навстречу он. Не знаю, как он ощутил мои любовные флюиды, но прям на лестнице мы слились в поцелуе без слов. Тогда впервые в жизни почувствовала, что значит всеобъемлющее и щемящее чувство счастья! Таких сильных эмоций, как тогда, я больше не испытывала. © Подслушано / Ideer

Подарили мне родители старенькую однушку. Я прямо рыдала от счастья. Делала ремонт сама, старалась создать уют, папа помогал. И вот, наконец, все обустроила, на радостях выбегаю в подъезд поболтать с соседкой, а дверь закрыть забыла. 5 минут прошло всего, возвращаюсь, а в квартире на диване устроилась кошка этой соседки. Разлеглась, чувствует себя как дома. И так на душе хорошо стало: даже кошка, видно, оценила мое новое гнездышко. © Не все поймут / VK

«2 месяца мой кот отсутствовал дома, а теперь вернулся. Мое сердце просто переполнено счастьем!»

2 недели назад я пошла в ресторан. Хотела забрать еду с собой, а там как раз проводился вечер викторин. Я люблю такие игры и много раз участвовала в них, пока училась. У меня и в планах не было оставаться, но я решила: «Раз я уже здесь, то почему бы и нет!» В итоге я отлично провела время. В тот день я была вся на нервах из-за работы, а викторина отвлекла меня от лишних мыслей. Стараюсь теперь чаще чем-то радовать себя после работы, это так поразительно расслабляет. © 58lmm9057 / Reddit

Я женился на женщине с двумя взрослыми детьми — им было 17 и 21. Прошло где-то 8 лет, моя падчерица забеременела, а жена сына ждала ребенка. Так как у меня никогда не было детей, жена мне говорила, что я приду в восторг, когда у меня появится первый внук или внучка. Я относился к этому скептически, хотя и был убежден, что с малышом общий язык найду. Но, когда родились мои маленькие внучки, я понял, что без ума от них. И я счастлив, что они у меня есть. © dramboxf / Reddit

Раз в год, в отпуске, я приезжаю в родную деревню к папе. И как только переступаю порог родного дома, как годы будто слетают с меня! Папа большой и сильный, а я его доченька, которую он до сих пор балует. А потом я пойду к подругам, которые тоже взяли отпуск, и вот нам снова по 15! Пока мы вместе, нет ни забот, ни ипотек, ни работы, ни мужей, ни детей. Есть только мы и такое долгожданное общение четырех глупышек, которым уже за 30 перевалило. Скоро снова поеду. В родной деревне я юна и беззаботна, мир огромен и вся жизнь впереди. Только возвращаться в шумный город потом немного грустно. © Lozbenidze / Pikabu

«А у меня такая охапка счастья».

Я переехала на другой конец страны из родного дома. Как-то я запланировала визит к родителям и сообщила сестре, когда буду в городе. А она — мать-одиночка и живет в 7 часах езды от родителей, так что встретиться с ней непросто. Оказалось, и в этот раз она не сможет приехать, так как ей нужно работать. И вот я прилетаю в аэропорт в назначенный день, меня встречает мама. Идем с ней, и тут из-за столба выпрыгивает сестра! Она приехала на выходные, чтобы увидеться со мной. Это был лучший сюрприз, который она мне устраивала. © Alice Baker / Quora

Застрял на всю ночь в грузовом лифте, потому что во всем доме внезапно отключилось электричество. Шел после работы, в рюкзаке были напитки, пачка чипсов, сушеная рыбка... Вспомнил, что у меня еще осталась работа, которую нужно доделывать дома, и успокоился. Постелил на пол футболку, под голову положил рюкзак, на телефоне врубил сериальчик. Офигенно провел время в полном уединении, а еще впервые за долгое время нормально выспался, хоть и спал на полу. Когда утром лифт заработал, я даже немного расстроился. © Не все поймут / VK

Я вышла замуж 4 месяца назад, а до замужества жила с родителями. Дом мамы и папы находится всего в 5 километрах от моего, и я ежедневно проезжаю мимо него, пока еду на работу на автобусе. И каждый раз в 9:30 мои мама и папа ждут на балконе мой автобус, а, когда он проезжает, машут мне рукой. Они видят меня каких-то 20 секунд, но эти секунды делают и их счастливыми, и меня! © Unknown author / Quora

«Фотограф поймала меня за тем, как я пританцовываю от счастья в перерыве между съемками с помолвки. Рядом — снимок с фотосессии».

В жизни не думала, что буду плакать счастливыми слезами от такой мелочи: в воскресенье я присела и сама встала. Без помощи, без опоры. Сама! Больше 2-х лет я не могла это сделать из-за болезни. Я падала, один раз даже под троллейбус. Ходила 2 года с палкой. Лежала в больницах, где мне поставили вердикт: «Мышцы уже не спасти. Будете жить так». Когда исследовали отклик нервов и мышц (для тех кто не знает — просто били током), я ничего не чувствовала. Рыдала от отчаяния, но не сдавалась. И я теперь могу приседать!!! И это такое счастье! © Katausy / Pikabu

Я — женщина плюс-сайз. На прошлой неделе я купила себе нижнее белье. Да, я ни с кем не встречаюсь, покрасоваться мне им не перед кем. Но я смогла почувствовать себя красивой. Пускай это ощущение длилось недолго, но я была так счастлива в тот момент. © heliya03 / Reddit

Работаю в кофейне 2 года. Каждое утро приходила одна девушка и брала двойной американо. Симпатичная, но в глазах грусть — не передать. А тут смотрю, приходит и прям светится счастьем. Я все гадала: мужчина, у нее, что ли, появился? Стала у нее выпытывать тайну. А она, вся сияя, вдруг выдала: «Я наконец-то развелась!» © Рабочие истории / VK