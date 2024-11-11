20+ доказательств того, что после 40 лет жизнь только начинается

66-летнему мужчине не разрешили участвовать в велогонке, заявив, что он слишком стар. А он все равно поехал, провел в гонке несколько дней без сна и в итоге выиграл. Он получил прозвище «Стальной дедуля». Следующие истории и фото докажут вам, что очередной год — не более, чем отметка в нашей жизни, а состояние здоровья и наши успехи зависят только от нас.

«Моя бабуля последние 50 лет занимается йогой. Сейчас ей 85, и е-мое, что вытворяет эта красотка!»

«Моя 93-летняя мама до сих пор управляется с огородом. Здесь она готовит соус для пиццы из собственноручно выращенных ею помидоров»

«Бабушка превратила мою школьную фотографию конца 90-х в одеяло. Само фото исчезло, да и одеяло исчезло, но недавно я обнаружил фото одеяла»

«Моя бабушка уже почти 16 лет каждое утро играет в игру-видеотренажер, в которой нужно делать тренировки из йоги, аэробики и силовые упражнения»

«Это ваш 5794-й день».

Любви все возрасты покорны

У меня есть знакомая женщина, ей 91 год. Заносила ей продукты, и она мне объявила, что влюбилась. Причем не в кого-то, а в парня-красавчика, которому навскидку лет 30. При этом женщина в здравом рассудке, с хорошим чувством юмора. И упаси бог ее кому-то назвать бабушкой. © Erica Talyevna / Рабочие истории / VK

«Дедушка позирует на фоне своих цветов»

«У бабули были искусственные коленные суставы и искусственное бедро. Но это отнюдь не мешало ей в 95 лет спускаться по скользкой лестнице в бассейн, чтобы повеселиться с внуками»

«Бабуле стукнуло 90, но она все еще умудряется делать несколько дел одновременно»

Когда в 60+ решил сделать новую карьеру

Мой дядька на протяжении лет был журналистом, очень востребованным. Хороший вуз в свое время закончил. А тут в 61 пошел вдруг учиться на массажиста. Сейчас ему 70 лет, он все еще работает. Причем и он доволен, и клиенты. © Sekhmet01 / Pikabu

«88-летний дедушка захотел завести котенка. А потом подумал и решил заодно завести котенка и для жены. Полюбуйтесь на красавцев»

Возраст старым навыкам не помеха

Моя бабушка всю жизнь прожила в деревне. В юности работала трактористкой. Ей сейчас 86 лет. Поехала к ней в гости неделю назад, идем с ней в магазин, а в поле куча мужиков, трактор, но никто не работает. Бабушка не смогла пройти мимо и спросила у них, мол, чего не работаете? А те ей отвечают, что трактор сломался и никто починить не может. Бабушка так посмотрела на меня и говорит: «Постой-ка тут, я сейчас!» Залезла в трактор, потом под капот, долго там что-то крутила, в итоге трактор починила. А потом пошли мы с ней дальше в магазин, как ни в чем не бывало. © Рабочие истории / VK

«Моя 102-летняя бабушка жарит себе курицу на обед»

Когда внучке далеко до бабушки

Вчера после работы поехала поздравлять бабулю с ее 65-летием. Попала как раз на самый разгар праздника, они с подругами обсуждали на какое море поедут, какие наряды с собой возьмут, как веселиться будут. А в конце вечера бабуля и ее подруга на спор сели на шпагат. Посмотрела я на это все и поняла, как же я скучно живу в свои 24 года в отличие от бабушки. © Рабочие истории / VK

«Бабуля до 92-х лет ходила на аэробику, потом тренировалась дома. В 95 сломала бедро. Сейчас ей 100 лет, она решила испытать себя, и мы ошалели, когда она сделала это»

«Она простояла в планке 30 секунд».

«Поехали с бабушкой в лес. От дачи до леса бабушка шла медленно, старческим шарканьем. Но стоило переступить лесную границу, как походка ее изменилась»

«Она словно помолодела на много лет, став той наставницей, что знакомила меня с лесом. „Юля, это же конский щавель, а вон там — сныть! — восторгалась бабушка. — Мы их сушили и в муку добавляли!“ Собирала травы и пела-мурлыкала себе под нос песни, которые потом напрочь отказалась петь вслух».

«Дедушке 102 года. И сегодня он поймал самую крупную рыбину в своей жизни»

«Это сад моей бабушки»

«Моему папе было неловко, что я публикую пост, но, мне кажется, его великолепная работа заслуживает того, чтобы ее увидели все»

«К видеоиграм меня приучил мой дедуля»

Когда мечта исполнилась лишь в 53 года

Мой приятель, Игорь, с детства любил готовить. Но и мама, и бабушка взашей гнали его с кухни, мол, не мужское это дело. Вырос, женился. И так до 53-х лет тянул канитель, работая на автозаправке, пока его судьбу в свои руки не взяла жена. Она видела, что муж любит готовить, вот и решила подарить ему на день рождения сертификат на посещение вечерних кулинарных курсов. После этих курсов Игорь уволился с заправки и устроился в кафе и с тех пор работает поваром. Как он сам сказал, что работа тяжелая, все время на ногах, но ему нравится. Сейчас ему 61, и он не представляет свою жизнь без кулинарии. © PolAnd1234 / Pikabu

«Это моя 86-летняя бабушка и ее стул, который она вышила сама. Она потратила на это 25 лет и даже купила павлина, чтобы подобрать нужный оттенок нитей»