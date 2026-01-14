20+ моментов, от которых на душе становится теплее, чем от батареи

Иногда самые обычные жизненные моменты способны подарить нам ощущение того, что наша жизнь полна радости. Ее источник — наши близкие, наши дети, наши питомцы, наши друзья, которые раз — и делают для нас простые и милые чудеса. Взгляните.

«Ленивая суббота. Нет ничего лучше кота вместо подушки!»

«Мои родители до сих пор вешают на елку игрушку с моим детским фото»

«Мы привезли домой нашу первую дочь. Наша собака в нее влюбилась. Она наблюдает за ней издалека, а когда она плачет, загоняет нас в комнату»

© mrmeekseekz / Reddit Olga Dubrowski 49 минут назад Когда я принесла дочь из роддома домой, Герц, наш большой пёс, подошёл к дочери, понюхал и отошёл. Прижался к маме, будто сказал: "То твоё существо, а это моё". Долгое время игнорировал младенца. А когда дочь чуть подросла (до 7-8 месяцев), они стали друзьями. - - Ответить

«Дочка связала мышку своему коту»

© gallopingwalloper / Reddit Глория 25 минут назад А для моих котов самая лучшая игрушка - смятая обёртка от конфеты. Только услышат шуршание, бегут галопом, ждут пока свернёшь её мячиком и кинешь, а они приносят как собаки обратно, чтобы опять бросали им. Потом выгребаю из-под тумбочки кучу бумажек. - - Ответить

«Все, о чем я мечтал после операции, — это вафли. Когда я вернулся домой, жена испекла мне их и даже укрыла меня „вафельным“ одеялом»

«Отец переживал, что моя слепая и глухая собака не узнает его после года разлуки, но я думаю, что она узнала»

«Я 2 месяца думал, что мой кот пропал навсегда. А сегодня он вернулся!»

«Мне почти 30, но мама по-прежнему наполняет сладостями адвент-календарь из моего детства»

«Вчера муж и наши котята уснули вот так»

«Мама, на ручки!»

© acocktailofmagnets / Reddit Глория 12 минут назад Мама нашу овчарку с 2х месяцев часто держала на руках, когда садилась в кресло, и когда щенок стал огромным овчаром, только она садилась в кресло, он пятился задом и громоздился ей на колени задней частью)) - - Ответить

«В примечании к онлайн-заказам я всегда прошу нарисовать для меня котика. А затем вешаю рисунки на холодильник»

«Благодаря незнакомцам из интернета, которые собрали деньги, мои ученики из неблагополучных семей получат подарки на Рождество»

«Мой 3-месячный приемыш, вопреки всем ожиданиям, наконец перешагнул отметку в 450 граммов»

«Я и незнакомец, который спас мне жизнь, пожертвовав свою почку 4 года назад»

«Гуляли и заметили вот такого милого снеговика»

«Из-за катаракты моя собака, по словам врача, видела „только тени“. Один глаз был белым, а второй мутным. Спустя 24 часа после операции она снова видит!»

«У меня был трудный год, в котором было мало поводов для радости. И тут лучшая подруга подарила мне вот такой половник. Каждый раз смеюсь, когда смотрю на него»

«Слова тут излишни»

«Коллега знала, что у меня денежные трудности и что я люблю печь, и подарила мне продукты для выпечки, открытку и подарочную карту продуктового магазина. Я этого не забуду!»

«Дети годами просили собаку. И вот их подарок на Рождество»

«Я испекла милые печеньки для домашней вечеринки»

«Моя кошка Люция во всей своей красе»

Бонус