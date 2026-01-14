20+ моментов, от которых на душе становится теплее, чем от батареи
Иногда самые обычные жизненные моменты способны подарить нам ощущение того, что наша жизнь полна радости. Ее источник — наши близкие, наши дети, наши питомцы, наши друзья, которые раз — и делают для нас простые и милые чудеса. Взгляните.
«Ленивая суббота. Нет ничего лучше кота вместо подушки!»
«Мои родители до сих пор вешают на елку игрушку с моим детским фото»
«Мы привезли домой нашу первую дочь. Наша собака в нее влюбилась. Она наблюдает за ней издалека, а когда она плачет, загоняет нас в комнату»
Когда я принесла дочь из роддома домой, Герц, наш большой пёс, подошёл к дочери, понюхал и отошёл. Прижался к маме, будто сказал: "То твоё существо, а это моё". Долгое время игнорировал младенца. А когда дочь чуть подросла (до 7-8 месяцев), они стали друзьями.
«Дочка связала мышку своему коту»
А для моих котов самая лучшая игрушка - смятая обёртка от конфеты. Только услышат шуршание, бегут галопом, ждут пока свернёшь её мячиком и кинешь, а они приносят как собаки обратно, чтобы опять бросали им. Потом выгребаю из-под тумбочки кучу бумажек.
«Все, о чем я мечтал после операции, — это вафли. Когда я вернулся домой, жена испекла мне их и даже укрыла меня „вафельным“ одеялом»
«Отец переживал, что моя слепая и глухая собака не узнает его после года разлуки, но я думаю, что она узнала»
«Я 2 месяца думал, что мой кот пропал навсегда. А сегодня он вернулся!»
«Мне почти 30, но мама по-прежнему наполняет сладостями адвент-календарь из моего детства»
Моей дочери 25 и на новый год её ждёт сладкий подарок под ёлкой как всегда))
«Вчера муж и наши котята уснули вот так»
«Мама, на ручки!»
Мама нашу овчарку с 2х месяцев часто держала на руках, когда садилась в кресло, и когда щенок стал огромным овчаром, только она садилась в кресло, он пятился задом и громоздился ей на колени задней частью))
«В примечании к онлайн-заказам я всегда прошу нарисовать для меня котика. А затем вешаю рисунки на холодильник»
«Благодаря незнакомцам из интернета, которые собрали деньги, мои ученики из неблагополучных семей получат подарки на Рождество»
«Мой 3-месячный приемыш, вопреки всем ожиданиям, наконец перешагнул отметку в 450 граммов»
«Я и незнакомец, который спас мне жизнь, пожертвовав свою почку 4 года назад»
«Гуляли и заметили вот такого милого снеговика»
вовочка с машей слепили снеговика, маша
- я домой сбегаю за морковкой!
- бери две! нос тоже из морковки сделаем!
«Из-за катаракты моя собака, по словам врача, видела „только тени“. Один глаз был белым, а второй мутным. Спустя 24 часа после операции она снова видит!»
«У меня был трудный год, в котором было мало поводов для радости. И тут лучшая подруга подарила мне вот такой половник. Каждый раз смеюсь, когда смотрю на него»
«Слова тут излишни»
«Коллега знала, что у меня денежные трудности и что я люблю печь, и подарила мне продукты для выпечки, открытку и подарочную карту продуктового магазина. Я этого не забуду!»
Такие подарки самые лучшие! И не важно, что не слишком празднично выглядит, главное - он именно для того, кому подарили.
«Дети годами просили собаку. И вот их подарок на Рождество»
«Я испекла милые печеньки для домашней вечеринки»
«Моя кошка Люция во всей своей красе»
Бонус
- Мы с друзьями увидели толпу, которая шла куда-то, приглашая всех пойти с ними. Причем куда они идут, никто не знал. Мы из любопытства тоже пошли, собирая по дороге все больше народу. Заходим в парк, и тут парень, который шел впереди, подбегает к какой-то девушке, сидящей на скамейке, командует нам всем петь песню «Положись на меня» Билла Уизерса, а потом встает на одно колено и делает ей предложение! Она согласилась, и все зааплодировали. Теперь это одно из моих любимых воспоминаний. © cadaverbonnet / Reddit
Ой, ну что вы делаете? Такие трогательные истории))) А тут ещё этот старый новый год....❤️