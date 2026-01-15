15 примеров того, как люди умеют чудить на ровном месте

Истории
13 минут назад
15 примеров того, как люди умеют чудить на ровном месте

Логика некоторых людей объяснениям не поддается. Остается только удивляться, почему же они так себя ведут, и постить комичные истории с ними в главной роли. Уверены, что невесты, мужья, любовницы и свекрови из нашей статьи вас развеселят.

  • Это было первое (и последнее) свидание. Девушка сказала, что любит читать, и я спросил, какие книги ей нравятся. Она ответила: «Библиографии». Я сказал: «Хм, то есть книги о других книгах?» Она ответила: «Нет, это книги о чьей-то жизни. Еще мне нравятся книги, которые люди пишут о своей жизни — автобиблиографии. Ты что, никогда не слышал о таких?» И закатила глаза. Я начал спорить, она попыталась меня переубедить и в конце концов я сказал ей поискать слово «автобиография» в интернете. Она это сделала и после этого наотрез отказалась разговаривать со мной до конца ужина. © Happy-Adeptness-1184 / Reddit
  • Знакомый работал диджеем на одной свадьбе. Церемония проходила на открытом воздухе. В середине торжества пришел мужчина и начал звать невесту и кричать, что все еще любит ее. Жених и свидетель двинулись к нему, но невеста сказала: «Все в порядке, я с ним сама поговорю». Она так и не вернулась. Так как свадьба была оплачена, вечеринка все же состоялась, но без невесты и всей ее семьи. © johnwwilson19 / Reddit
  • Недавно друг рассказал о мужской «солидарности». Гулял он с любовницей, и тут ему звонит жена. Жена, к слову, у него очень ревнивая. Тут он подходит к сидящим недалеко парням и просит, чтобы они на фоне пошумели, пока он с женой говорит. Те согласились, и друг сказал жене, что сидит с пацанами. © Подслушано / Ideer
Ёжкалорад
22 часа назад

Про невесту, которая не вернулась на свадьбу. Она хоть добровольно не вернулась?🤔
Т.е. если это было ее решение, то свинство с ее стороны, конечно. Вопрос удостоверились ли в этом...

-
-
Ответить
  • Часто подвозила коллегу на работу. И вот как-то садится она, и с ней какая-то тетка. И такая: «Мне до поликлиники». Я тетку довезла, высадила и только хотела наехать на коллегу, что я не такси для ее знакомых, как та выдает: «Это что, твоя знакомая была?» © Unknown author / Pikabu
  • Сломался робот-пылесос, решил отремонтировать. Нашел в сети видео с похожей проблемой. Полчаса шаг за шагом, болтик за болтиком, разбирал пылесос и раскладывал детали, чтобы ничего не потерять и не перепутать. Добрался до мотора, и вдруг парень в видеролике говорит: «Ну а так как я уже знал, что нам нужно будет поменять, то заказал эту деталь предварительно и сейчас мы ее заменим». Как же я орал! © TyrikPetrovich / Pikabu
  • Муж утром отжег: «Опять полночи не спал, луна спать мешала». Я удивилась: «Как?! У нас же в спальне такие шторы, что не то что луна, прожектор не проникнет!» Был получен гениальный ответ: «Да я ночью пошел на кухню, увидел, как луна светит, и потом не мог уснуть». © Убойные истории / VK
  • С дочкой зашли в торговый центр, надо было торт купить. Выбрали, она хотела понести, я говорю: «Давай я понесу, уронишь еще». Дочка отдает торт, я прохожу пару метров и плашмя роняю на пол. Взгляд дочки в этот момент был очень выразительным. © Unknown author / Pikabu
  • Корпоратив. Все, что можно было съесть, уже съели. Вдруг вижу — на другом конце стола что-то съедобное, рядом сидит девушка. Встаю, улыбаюсь девушке, она улыбается мне, подхожу, девушка галантно дает руку, ожидая, что я приглашу ее на танец. На что я не менее галантно отвечаю: «Да я просто поесть...» © Убойные Истории / VK
  • Мы с друзьями и моей девушкой играли в игру, в которой нужно было назвать наших любимых животных. Кто-то сказал «носорог», и моя девушка возразила: «Это должно быть настоящее животное». Мы все смеялись, пока вдруг не поняли, что она говорит серьезно. Ей было 27, и она считала, что носорог относится к той же категории, что и единороги с грифонами. © lamonkeyfreak / Reddit
  • Я работал в банке, и как-то раз мне понадобилось срочно «испортить воздух». Было совсем невмоготу, и я выбежал из здания, убедился, что никого нет рядом, и сделал свое дело. И тут услышал позади себя женский смех! Я в ужасе обернулся и увидел женщину, которая только что вышла из-за угла и шла мне навстречу. Мне было ужасно стыдно. Я начал извиняться, а она ответила, что не нужно, и что это было очень смешно. Мы начали болтать, и выяснилось, что она работает неподалеку. Я пригласил ее в кафе после работы, а 3 года спустя мы поженились. Если бы я не выскочил на улицу в тот момент, я бы, возможно, никогда с ней не познакомился. © Kuthian-9 / Reddit
  • Был на тренинге, и лектор сказал: «Выберите мысленно человека из группы, который вам не нравится и нарисуйте его. О рисунке никто не узнает». А мне не нравился один мужик: шумный, грубоватый, любитель быть в центре внимания. Я его и изобразил. И тут лектор выдает: «А теперь вручите рисунок этому человеку». Я в шоке. Подхожу к мужику, как и еще человек 20 из группы. Мужик принимал рисунки с улыбкой, что меня очень удивило. А самое интересное, что сразу после этого мне этот мужик начал очень нравиться! Он оказался классный и смешной. А тренер нам тогда сказал, что если вам кто-то не нравится, значит, в нем есть качества, которых не хватает вам самим. © zhan107 / Pikabu
  • Еду на машине, вдруг движок зашумел, решил остановиться, проверить. Открываю капот, копаюсь там минут 15. Сзади все это время стоит машина. Подхожу к водителю, спрашиваю: «Девушка, вы чего тут стоите?» А она с серьезным видом выдает: «Так у вас оба поворотника мигают, я не понимаю, куда вы собрались поворачивать». Я думал, задохнусь от смеха. © Палата № 6 / VK
  • Когда учился, познакомился с двумя девчонками с потока. Знакомство развивалось параллельно. С первой у нас вскоре завязались отношения, а вторая при мне все вздыхала по моему приятелю, мол, почему не пошел гулять с нами, да где же он и т.д. А потом оказалось, что так она пыталась вызвать у меня ревность, и очень обиделась, что я начал встречаться с другой. © Kasimoff / Pikabu
  • Продавал холодильник. Выставил за 15 тыс, но какой-то мужик мне написал, что заберет за 8 тыс. На мой вопрос, мол, почему я должен продавать за цену, которая ниже в 2 раза, он ответил, что он живет в 80 км от моего дома и ему надо заказывать машину. Я отвечаю: «А что, если бы вы жили в 800 км от моего дома, мне этот холодильник надо было бы вам бесплатно отдать?» © cuslik / Pikabu
  • Знакомая работала в кафе на заправке. Туда каждый день заходил сварливый старик, которого никто не любил. Она старалась быть с ним дружелюбной, спрашивала, как у него дела и иногда болтала с ним, когда не было посетителей. Когда старика не стало, она узнала, что унаследует его деньги, а это были сотни тысяч долларов. У него не было семьи, и он ценил ее доброту, поэтому оставил ей все. На эти деньги она построила дом и купила строительную компанию. © No-Tumble***-2709 / Reddit

Бонус

  • На новогодние праздники к нам приехала свекровь. Слышу, сварливо говорит нашему 5-летнему сыну: «Не уберешь бардак в комнате, Дед Мороз к тебе не придет!» Я уже хотела ворваться и защитить сыночка, как ребенок мой выдал: «Бабушка! Ты не волшебная, а обычная! Ты Дедом Морозом командовать не можешь!»

Комментарии

Уведомления
Людмила Киш
21 час назад

Про бабушку и Деда Мороза.
Бабушке надо было ответить, что да, она не волшебница и Дедом Морозом не командует. Но он то волшебник и видит как ведут себя дети. И если они не убирают в своей комнате, то Дед Мороз не придет туда, где не убрано.

-
-
Ответить
Тяпка
20 часов назад

Манипуляторство какое-то. Точно знаю, что Дед Мороз приходит ко всем детям, потому что все дети - хорошие. А уж тем более свои

-
-
Ответить
Илья Бузик
20 часов назад

Про покупку строительной компании улыбнуло, она её с долгами купила))) вот только зачем))

-
-
Ответить

Похожее