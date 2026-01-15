Про невесту, которая не вернулась на свадьбу. Она хоть добровольно не вернулась?🤔
15 примеров того, как люди умеют чудить на ровном месте
Логика некоторых людей объяснениям не поддается. Остается только удивляться, почему же они так себя ведут, и постить комичные истории с ними в главной роли. Уверены, что невесты, мужья, любовницы и свекрови из нашей статьи вас развеселят.
- Это было первое (и последнее) свидание. Девушка сказала, что любит читать, и я спросил, какие книги ей нравятся. Она ответила: «Библиографии». Я сказал: «Хм, то есть книги о других книгах?» Она ответила: «Нет, это книги о чьей-то жизни. Еще мне нравятся книги, которые люди пишут о своей жизни — автобиблиографии. Ты что, никогда не слышал о таких?» И закатила глаза. Я начал спорить, она попыталась меня переубедить и в конце концов я сказал ей поискать слово «автобиография» в интернете. Она это сделала и после этого наотрез отказалась разговаривать со мной до конца ужина. © Happy-Adeptness-1184 / Reddit
- Знакомый работал диджеем на одной свадьбе. Церемония проходила на открытом воздухе. В середине торжества пришел мужчина и начал звать невесту и кричать, что все еще любит ее. Жених и свидетель двинулись к нему, но невеста сказала: «Все в порядке, я с ним сама поговорю». Она так и не вернулась. Так как свадьба была оплачена, вечеринка все же состоялась, но без невесты и всей ее семьи. © johnwwilson19 / Reddit
- Недавно друг рассказал о мужской «солидарности». Гулял он с любовницей, и тут ему звонит жена. Жена, к слову, у него очень ревнивая. Тут он подходит к сидящим недалеко парням и просит, чтобы они на фоне пошумели, пока он с женой говорит. Те согласились, и друг сказал жене, что сидит с пацанами. © Подслушано / Ideer
- Часто подвозила коллегу на работу. И вот как-то садится она, и с ней какая-то тетка. И такая: «Мне до поликлиники». Я тетку довезла, высадила и только хотела наехать на коллегу, что я не такси для ее знакомых, как та выдает: «Это что, твоя знакомая была?» © Unknown author / Pikabu
- Сломался робот-пылесос, решил отремонтировать. Нашел в сети видео с похожей проблемой. Полчаса шаг за шагом, болтик за болтиком, разбирал пылесос и раскладывал детали, чтобы ничего не потерять и не перепутать. Добрался до мотора, и вдруг парень в видеролике говорит: «Ну а так как я уже знал, что нам нужно будет поменять, то заказал эту деталь предварительно и сейчас мы ее заменим». Как же я орал! © TyrikPetrovich / Pikabu
- Муж утром отжег: «Опять полночи не спал, луна спать мешала». Я удивилась: «Как?! У нас же в спальне такие шторы, что не то что луна, прожектор не проникнет!» Был получен гениальный ответ: «Да я ночью пошел на кухню, увидел, как луна светит, и потом не мог уснуть». © Убойные истории / VK
- С дочкой зашли в торговый центр, надо было торт купить. Выбрали, она хотела понести, я говорю: «Давай я понесу, уронишь еще». Дочка отдает торт, я прохожу пару метров и плашмя роняю на пол. Взгляд дочки в этот момент был очень выразительным. © Unknown author / Pikabu
- Корпоратив. Все, что можно было съесть, уже съели. Вдруг вижу — на другом конце стола что-то съедобное, рядом сидит девушка. Встаю, улыбаюсь девушке, она улыбается мне, подхожу, девушка галантно дает руку, ожидая, что я приглашу ее на танец. На что я не менее галантно отвечаю: «Да я просто поесть...» © Убойные Истории / VK
- Мы с друзьями и моей девушкой играли в игру, в которой нужно было назвать наших любимых животных. Кто-то сказал «носорог», и моя девушка возразила: «Это должно быть настоящее животное». Мы все смеялись, пока вдруг не поняли, что она говорит серьезно. Ей было 27, и она считала, что носорог относится к той же категории, что и единороги с грифонами. © lamonkeyfreak / Reddit
- Я работал в банке, и как-то раз мне понадобилось срочно «испортить воздух». Было совсем невмоготу, и я выбежал из здания, убедился, что никого нет рядом, и сделал свое дело. И тут услышал позади себя женский смех! Я в ужасе обернулся и увидел женщину, которая только что вышла из-за угла и шла мне навстречу. Мне было ужасно стыдно. Я начал извиняться, а она ответила, что не нужно, и что это было очень смешно. Мы начали болтать, и выяснилось, что она работает неподалеку. Я пригласил ее в кафе после работы, а 3 года спустя мы поженились. Если бы я не выскочил на улицу в тот момент, я бы, возможно, никогда с ней не познакомился. © Kuthian-9 / Reddit
- Был на тренинге, и лектор сказал: «Выберите мысленно человека из группы, который вам не нравится и нарисуйте его. О рисунке никто не узнает». А мне не нравился один мужик: шумный, грубоватый, любитель быть в центре внимания. Я его и изобразил. И тут лектор выдает: «А теперь вручите рисунок этому человеку». Я в шоке. Подхожу к мужику, как и еще человек 20 из группы. Мужик принимал рисунки с улыбкой, что меня очень удивило. А самое интересное, что сразу после этого мне этот мужик начал очень нравиться! Он оказался классный и смешной. А тренер нам тогда сказал, что если вам кто-то не нравится, значит, в нем есть качества, которых не хватает вам самим. © zhan107 / Pikabu
- Еду на машине, вдруг движок зашумел, решил остановиться, проверить. Открываю капот, копаюсь там минут 15. Сзади все это время стоит машина. Подхожу к водителю, спрашиваю: «Девушка, вы чего тут стоите?» А она с серьезным видом выдает: «Так у вас оба поворотника мигают, я не понимаю, куда вы собрались поворачивать». Я думал, задохнусь от смеха. © Палата № 6 / VK
- Когда учился, познакомился с двумя девчонками с потока. Знакомство развивалось параллельно. С первой у нас вскоре завязались отношения, а вторая при мне все вздыхала по моему приятелю, мол, почему не пошел гулять с нами, да где же он и т.д. А потом оказалось, что так она пыталась вызвать у меня ревность, и очень обиделась, что я начал встречаться с другой. © Kasimoff / Pikabu
- Продавал холодильник. Выставил за 15 тыс, но какой-то мужик мне написал, что заберет за 8 тыс. На мой вопрос, мол, почему я должен продавать за цену, которая ниже в 2 раза, он ответил, что он живет в 80 км от моего дома и ему надо заказывать машину. Я отвечаю: «А что, если бы вы жили в 800 км от моего дома, мне этот холодильник надо было бы вам бесплатно отдать?» © cuslik / Pikabu
- Знакомая работала в кафе на заправке. Туда каждый день заходил сварливый старик, которого никто не любил. Она старалась быть с ним дружелюбной, спрашивала, как у него дела и иногда болтала с ним, когда не было посетителей. Когда старика не стало, она узнала, что унаследует его деньги, а это были сотни тысяч долларов. У него не было семьи, и он ценил ее доброту, поэтому оставил ей все. На эти деньги она построила дом и купила строительную компанию. © No-Tumble***-2709 / Reddit
Бонус
- На новогодние праздники к нам приехала свекровь. Слышу, сварливо говорит нашему 5-летнему сыну: «Не уберешь бардак в комнате, Дед Мороз к тебе не придет!» Я уже хотела ворваться и защитить сыночка, как ребенок мой выдал: «Бабушка! Ты не волшебная, а обычная! Ты Дедом Морозом командовать не можешь!»
Комментарии
