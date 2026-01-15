15 примеров того, как люди умеют чудить на ровном месте

Про бабушку и Деда Мороза.

Бабушке надо было ответить, что да, она не волшебница и Дедом Морозом не командует. Но он то волшебник и видит как ведут себя дети. И если они не убирают в своей комнате, то Дед Мороз не придет туда, где не убрано.