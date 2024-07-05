15+ историй из серии: «Когда в дверь постучалась альтернативная логика»

Способность смешать ум, логику и эмоции называется эмоциональным интеллектом. Это наша фишка! Искусственный интеллект способен на многое, но ему пока не угнаться за человеком в умении ляпнуть что-то не в тему и быть уверенным, что это самый разумный аргумент.

Привела 5-летнего сына к психологу. Стандартная картинка, надо выбрать лишнее: корова, собака, кот или медведь. Сын: «Коровка». Психолог в ступоре: «Погоди, медведь же в лесу живет. Почему коровка-то?» И тут сынуля выдал: «Проще простого: кот, медведь и собака мясо едят, а корова — нет».

И тут сынуля выдал: «Проще простого: кот, медведь и собака мясо едят, а корова — нет». Письмо от HR:

— Можете взять отпуск с 10 по 31 октября?

— Нет, я не могу сейчас уйти в отпуск: у меня важная рабочая задача, оставить ее некому, а сроки горят.

— Ну вы отпуск оформите и работайте.

— А я потом смогу ближе к Новому году положенные дни отдохнуть?

— Нет, вы же сейчас отдыхать будете. © lalaka94 / Pikabu

— Можете взять отпуск с 10 по 31 октября? — Нет, я не могу сейчас уйти в отпуск: у меня важная рабочая задача, оставить ее некому, а сроки горят. — Ну вы отпуск оформите и работайте. — А я потом смогу ближе к Новому году положенные дни отдохнуть? — Нет, вы же сейчас отдыхать будете. © lalaka94 / Pikabu Собаке на 10 лет купили матрасик для сна. На нем был чехол, который однажды пришла пора постирать. Муж: «Надо сначала сшить чехол на замену. Как он на голом матрасике спать будет?» Я: «Он 10 лет спал вообще на голом полу, тебя это не волновало». Муж выдает: «Ты никогда меня не понимала». © Ksaverija / ADME

Муж все 3 года, что мы вместе, всегда ходил с бородой. 2 дня назад решил поэкспериментировать и сбрил ее. Я подошла, поцеловала его, а он обиделся. Потому что, видите ли, он совсем другой теперь, я его поцеловала — значит, готова это сделать с абсолютно любым мужиком. Не разговаривает со мной третий день. И вы про женскую логику что-то говорите? © Палата № 6 / VK

Скажем прямо, мы небогаты. И вот понадобился новый водонагреватель. Посмотрел и понял, что новый стоит не меньше $ 300. И тут в магазине началась распродажа и его удешевили до 200. Купили, осталось $ 100. Отчего бы не пойти и не поужинать на них в приличном месте? Вот моя логика, для меня она имеет смысл. А вот жена почему-то на это не купилась. © Pierre Cardone / Quora

Берем на работу водителя: «Я раньше в фирме брал бензин сколько захочу, аккумуляторы — никто не контролировал. Машину мыл бесплатно, не то что у вас». Чего тогда уволился? А водила отвечает: «Да закрылась чего-то фирма, банкрот». © ProVizorUA / Pikabu

Малыш: «Когда я стану взрослым, я женюсь на тебе, мамочка». Мама: «Ты не можешь жениться на мне, потому что члены семьи не могут жениться друг на друге». Малыш, задумавшись: «Тогда почему ты вышла замуж за папу?»" © huazzy / Reddit

Вот мужчины посмеиваются над якобы женской логикой, все им не так, а сами тоже порой хороши. У мужа в «приданом» от прошлых хобби осталось много магнитофонных кассет. Как-то чуть было не отправил их в мусорку, дескать, позапрошлый век, кто их будет слушать.

«Я буду», — выступила я в защиту. На кассетах нашелся чудный музончик диско. Кассеты по своей вечной привычке оставляю в магнитофоне, до следующего раза, чтобы по сто раз не вынимать-вставлять. И каждый раз за это получаю злобный выговор: «Не оставляй их в магнитофоне, они размагничиваются!» На мой вопрос, где логика в том, что собиравшийся выбрасывать кассеты на помойку вдруг озаботился их размагничиванием, мне отвечают: «При чем здесь это?» © vare4ka70 / LiveJournal

У нас на складе водитель автопогрузчика отработал все свои смены и взял одну переработку и получил 30 тыс. рублей. Его коллега отработал все свои смены плюс взял 7 переработок и получил те же деньги. Естественно, коллега удивился и пошел к начальнику разбираться: «В чем дело? Почему я отработал на 6 смен больше, а получил столько же?» Ответ: «Рабочие часы у тебя посчитаны правильно, просто мы отменили тебе премию — зарплата ведь и так получилась больше обычного». Больше на том складе никто переработки не брал. © blackjack87 / Pikabu

Моя племяшка: «Я умею считать до 10» — и давай считать. Я: «Круто, а слабо посчитать наоборот?» Она говорит: «Легко!» — повернулась спиной и снова начала считать до 10. © wlane13 / Reddit

«Мое фото из детского сада. Мама спросила, почему я не улыбаюсь на фото, я ответила: „Мне было стыдно“. Вот такая была логика в 5 лет».

Я был убежден, что раз единороги не существуют, то и принцы с принцессами тоже. Ведь они тоже из сказок, так что все логично. И когда на уроке учитель заговорил о короле, я встал и спросил, есть ли у того дети. Он ответил, что да, есть принцы и принцессы. Я уверенно заявил, что нехорошо выдумывать, потому что это неправда. В общем, я понял свою ошибку и оставшуюся часть дня провел в гордом молчании. © Unknown author / Reddit

Обиделась на брата за то, что он... обиделся на меня. Подходит он ко мне через час со словами: «Мне только 14 лет, но такое чувство, будто я прознал всю женскую логику. Объясни мне теперь, как я должен извиниться? Прости меня за то, что я на тебя обиделся?» Приучаем смолоду, так сказать. © Палата № 6 / VK

Жена работает преподавателем в сельском техникуме, направление животноводческое, аграрное. И вот неделю уже на 2–3 часа запирается в комнате и проводит занятия по скайпу, выходит уставшая. Спрашиваю:

— Чему учишь-то?

— Основам банковского дела: нам заказ из центра занятости поступил, пришлось разобраться. Типа курсов по профессии для 20 человек сразу.

— Как много из них после ваших курсов пойдет работать в банк, когда у нас на весь район только один офис?

— Скорее всего, никто. Чего ты пристал? Какая разница, главное — платят. © Volkovodec / Pikabu

— Чему учишь-то? — Основам банковского дела: нам заказ из центра занятости поступил, пришлось разобраться. Типа курсов по профессии для 20 человек сразу. — Как много из них после ваших курсов пойдет работать в банк, когда у нас на весь район только один офис? — Скорее всего, никто. Чего ты пристал? Какая разница, главное — платят. © Volkovodec / Pikabu Железный аргумент в споре: «Это здравый смысл!» Люди, которые так говорят, на самом деле подразумевают: «Я не слишком много знаю по этому вопросу, но у меня есть определенное мнение. И поэтому мне кажется логичным и очевидным, что оппонент должен сразу же согласиться с моей точкой зрения». Это «ленивая» тактика. © Dan Holliday / Quora

Когда училась в начальных классах, у нас был отвратительный учебник по математике. Считалось, что методика, описанная в нем, работает не только на математику, но и на логику ребенка, заставляя его нестандартно мыслить. В конце каждой темы была загадка, которая не имела никакого отношения к математике. Однажды нам на дом задали решить такую загадку: «Что есть у слонов, чего нет у других животных?» Как вы думаете, какой был ответ? Уши? Хобот? Нет, блин, это СЛОНЯТА! Как второклашки должны были до этого додуматься? © Палата № 6 / VK

Знакомые арендовали дачу. По осени наведалась хозяйка, прошлась мимо грядок и давай собирать малину и яблоки. Знакомые опешили от такой наглости, а она им заявляет: «Я сдала вам землю, что на ней посадите, то и ваше: картошка, или клубника, или зелень всякая. А кусты и деревья сажала я — значит, и урожай мой». © Хорошее воскресенье начинается поздно / ADME

В детстве моя логика была довольно особенной: я была уверена, что если заткну уши пальцами, то и все остальные перестанут слышать звуки. Ведь я не слышу — значит, и окружающие не должны. Однажды на уроке учитель читал рассказ, а я радовалась своему новому «умению лишать всех слуха». Решила проверить его: заткнула уши пальцами и закричала, уверенная, что никто меня не услышит. Ну, вы понимаете, что произошло. Все уставились на меня, и я до сих пор уверена, что моему соседу тогда не мешало бы сменить штанишки. © ImJustAnotherMartian / Reddit

Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.