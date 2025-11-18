15 историй, во время которых логика сказала: «Давайте как-то без меня сегодня»
Предугадать действие или мысли человека едва ли возможно. Иногда даже в самых очевидных вещах мы можем эдак завернуть не туда, что от логичности действий и следа не останется. Здесь собраны яркие примеры, в которых поступки и речи людей совершенно не поддаются объяснениям.
- Однажды мой трехлетний племянник лопал крекеры, пока мы гуляли на улице. В какой-то момент он аккуратно положил их на землю, и мы спросили его: «Эй, дружок, зачем ты это делаешь?» Его ответ: «Я кладу их на землю, чтобы не уронить». © dpschainman / Reddit
- У меня в семье 2 профессиональных повара. У одного из них, владельца сети ресторанов, я училась: мне было безумно интересно и все в кайф. Вышла замуж, свекровь просила научить ее всему: делать быструю закваску, зефир, тирамису и соус для пиццы... И вот на юбилей крестной моего мужа свекровь принесла тот самый тирамису. Все восхищались. Вдруг ко мне подошла юбилярша и начала отчитывать за то, что я лентяйка! Мол, ни готовить не умею, ни домом заниматься. Я не растерялась и сразу пошла выяснить у свекрови, кому она еще обо мне наклеветала. А потом просто пошла дальше общаться с гостями на террасе. @ milanitaty
- Я перевел дела своего бизнеса в новую компанию, потому что женщина, которая занималась нашим счетом, сказала мне, что не ест ничего, что начинается на букву «а». Она, кстати, не смогла объяснить, почему не ест авокадо, но ест гуакамоле. © Gertrudethecurious / Reddit
- Работаю педиатром. Есть на моем участке женщина, которая водит ко мне свою дочку уже несколько лет. Всегда все было хорошо. Но после последнего приема узнаю, что они перевелись на другой участок по причине «сменить врача». Мне было не обидно, но любопытство взяло вверх. Перевели их к моей подруге, так что спросила у нее, не озвучивала ли женщина причину, может, я что не так сделала или сказала. Оказывается на том приеме на ее фразу «Повезло вашим детям, мама — доктор» я ляпнула, что передам им, когда родятся. Перевелась она именно потому, что «человек, у которого нет детей, не может адекватно лечить чужих». Посмеялись. © Мамдаринка / VK
- Как же надоели эти сокращатели! Прошу секретаря сказать имя и отчество, на кого мне письмо писать. Она чиркает записку: «Иванова Мар. Вал.» Марина Валерьевна? Мария Валентиновна? Можно потратить на две секунды больше и дописать еще хотя бы две буквы? Или на складе при инвентаризации пишут: «16 шт. наст. часы». Какие? Настенные или настольные? Еще и недовольны, что я мысли не читаю. © Подслушано / Ideer
- Как оказалось, мой парень вообще не блещет фантазией. Как-то я вернулась домой и обнаружила в ванной фен и резинку. На это он выдал мне, что, мол, забыла наша соседка. Я так ласково и без подвоха спросила: «Та, что справа, да?» Парень радостно закивал в согласии. Спалился по всем фронтам. Справа жила 74-летняя бабуля, которой фен был не нужен: у нее толком волос уже и не было. Позже просто морально на него надавила, и он во всем чистосердечно признался. Но именно его изначальная версия стала основной причиной для подозрений. © Карамель / VK
А что , нормально , что соседка , не будь она бабулей, оставляет в Вашей ванной свои причиндалы?)))
- Первый раз я вышла замуж в 23 года за свою первую детскую любовь. Сыграли свадьбу. Через неделю после свадьбы спим, значит, в спальне с мужем. И слышу ночью странные звуки: цык-цык-цык.... От страха по коже мурашки побежали! Даже не могла понять, откуда такие звуки. Тихо открываю глаза, а там сидит свекровь и стрижет ногти своему сыночку. @ dinara.nasip
- Приехали родители моего парня, я предложила им макароны по-флотски (для тех, кто не знает, это макароны с фаршем), но они сказали, что макароны — это тяжелая еда, и есть они это не будут, да и отцу макароны нельзя. На следующий день они отварили себе вечером пельмени. © Martnik / Pikabu
- Я встречаюсь с девушкой, и она попросила встретить ее в аэропорту. За 9 часов до прилета мы с ней очень сильно ругаемся по телефону. В итоге она заявляет, что встречать ее не надо. Прилетает и звонит мне из аэропорта: «Я так понимаю, что ты не встретишь меня?!» Что за логика: сказать, чтобы не встречал, а самой лететь и думать, что я ее встречу! © Подслушано / Ideer
Если дама сказала "не встречай" , хорошо подумай , что бы это значило...
- Такое ляпнул человек, с которым я работал. Это вполне нормальный, взрослый мужчина. Говорит мне: «Если мы все произошли от обезьян, то почему еще существуют обезьяны?!» © GrilledStuffedDragon / Reddit
- Мама сообщила, что ей грозит неминуемое банкротство, а потом взяла дорогую сумку и пошла к кассе.
— Мама, что ты делаешь? Ты только что сказала, что у тебя нет денег. Ты уверена, что тебе нужна новая сумочка?
— Ну, я хочу потратить их, пока они у меня есть!
— Мам, ну ты серьезно?
— Ой, да отстань, перестань быть такой дотошной. Ты только начинаешь жить во взрослом мире и ничего не понимаешь. © Mettamaggie / Reddit
- Встретилась с соседкой по даче, зашел разговор о кошках. Соседка:
— Ой, наша скоро разродится, опять с котятами разбираться. Муж ворчит, а что делать?
— Так мы свою стерилизовали давно, полдня возни, зато ни животное, ни мы не мучаемся. — Ты что! Жалко же животинку! © M0rkovka / Pikabu
- Помню, как-то я полностью потерял голос, буквально не мог говорить, и написал начальнице, что не смогу прийти на работу. Вышел, когда поправился, и она сказала мне, что в следующий раз хотела бы, чтобы я позвонил и именно сказал, почему не пришел на работу. © PleaseDownvoteMeDad / Reddit
- Общаюсь с женой. Она:
— Милый, тебе цыпленка или котлеты?
— Цыпленка.
— А котлеты не понравились?
— Понравились, но хочу цыпленка.
— А котлеты кто будет доедать? Давай котлетки.
И зачем спрашивала? © FuTakim / Pikabu
- Зашел сегодня в паспортный стол за справкой. Стою в очереди минут пять, впереди меня четыре человека. Заходит тетка, обращается ко второй в очереди:
— Я перед вами встану.
— Почему?
— Я в здание первая заходила.
— В первый раз вас вижу.
Тетка спокойно становится в конец очереди. Не получилось. © AlGenBer / Pikabu
С какими нелогичными ситуациями сталкивались вы? И нет, мы не поверим, что с вами такого не случалось хотя бы раз. Еще больше увлекательного можно найти в других наших подборках:
Комментарии
"16 шт. наст. часы. Настольные? Настенные?"
Такая же байда была в техникуме, когда на лекции сокращали "тех.", а потом приходилось гадать: "технический" или "технологический" имеется в виду.