13 часов назад
15+ человек, которые надеялись отдохнуть в выходные, но у Вселенной были другие планы

Выходные — это время, когда мы планируем выспаться и расслабиться. Но у судьбы на наши свободные дни свои планы: кто-то старинный сундук в речке выловит с крайне неожиданным содержимым, а кто уснет в самолете, следующем до Берлина, а проснется в совершенно другом городе. Выходные героев и героинь нашей статьи превратились в настоящий квест.

  • Поехали с друзьями на рыбалку. Вдруг видим, как недалеко от берега что-то всплыло. Решили поймать, благо лодка под боком была. Догнали. Это оказался старинный сундук. Кое-как доперли его до берега, грезя о богатстве, открыли, а там целая куча трусов. © Подслушано / Ideer
  • В выходной поехали с мужем кататься на коньках. Едем в метро, напротив стоит девушка в лосинах. Муж мой сверлит ее взглядом. Я не выдерживаю, наклоняюсь и цыкаю ему в ухо: «Дыру на ней прожжешь!» И тут он как ни в чем не бывало говорит: «Я на карту метро смотрю. Пытаюсь понять, на какой станции нам выходить». Смотрю, а на стене вагона за девушкой и правда карта.
  • Лето. Суббота. Просыпаюсь в десять часов, а мужа рядом нет. Звоню ему — не отвечает. Залезла в шкаф — большая спортивная сумка пропала, и видно, что вещи на полках перебирал. Звоню подругам — ну все, сбежал от меня супруг, конец браку. Рыдаем с ними вместе. Через час звонит муж и такой: «Мне уже телефон оборвали! На рыбалке я, блин!» Ой, точно, а я забыла... © Подслушано / Ideer

Выходные в Страсбурге

  • Села с детьми в такси, и они уснули. Я по пути в магазин выскочила. Вернулась — в машине детей нет, а рядом с водилой девушка сидит. Ору: «Где дети? Это кто такая?» Девушка вопит: «У тебя еще и дети!» Минуты три ругались, а потом открывается моя дверь, а там водитель, с которым я ехала, такой: «Девушка, я чуть дальше проехал...» © nurayim24
  • Поехали на дачу к другу парня: мы вдвоем и этот друг со своей дамой. Пока парни готовили баню, я позвала ее готовить ужин. Она отказалась — хотела позагорать. Посуду тоже мыла я, а она смотрела на звезды. Завтрак тоже был на мне, ведь она всю ночь небом любовалась. Перед отъездом убиралась, конечно, я, а ей нужно было на речку. Едем обратно в машине, и она выдает: «Дача — это здорово, только устаешь. Лучше в отелях, где все за тебя делают». © Подслушано / Ideer
  • Наш рейс в Берлин не смог сесть в аэропорту, потому что аэропорт работает ровно до полуночи, а мы шли с опозданием в 5 минут. В итоге приземлились в Ганновере. Рядом со мной не знал, плакать или смеяться, мужчина, которому и надо было в Ганновер, но свою машину он оставил в аэропорту Берлина. © alena_khomchenko

«Как мы провели эти выходные»

Nati Ja
1 час назад

Как можно было оставить детей, пусть и спящих, в такси?!

  • Девушка записалась на курсы живописи маслом. И я решил, что круто будет на Новый год подарить ей целый набор — кисточки, краски, всякое такое. Месяцами это покупал, потому что ни фига не дешево. И вот день икс. Она открывает подарок, разражается слезами и убегает из квартиры. Оказалось, ни на каких курсах она не училась, а с женатым любовником встречалась каждую среду. Вот такие выходные у меня замечательные вышли. © borez / Reddit
  • Мой сосед после корпоратива приехал на такси. Где оставил машину, не помнит. Неделю ездил на троллейбусе, пока не увидел ее припаркованную на обочине. Пищал от радости на весь троллейбус. © mrs.marina.v
  • Поехал как-то в гости с одного адреса на другой. Утром не смог найти машину. Неделю искал по соседним дворам, а оказалось, что загнал ее на платную стоянку. Был объектом шуток друзей пару лет, пока наш друг не поехал на рыбалку. Машину поставил на склоне реки, а она, конечно же, съехала в реку. Так он выкрутился, привязав ее за колесо к дереву, чтоб не уплыла. Утром уже достали с помощью эвакуатора. © runr2704

«Выехали на выходных на природу»

ФьюАлка
11 часов назад

"Где оставил машину, не помнит. Неделю ездил нa троллейбусе, пока не увидел ее припаркованную нa обочине..."
Мне иногда такие кошмары снятся 😀

  • Ехал я на электричке домой с универа, а рядом сидела девчонка и листала профили в приложении для знакомств. Вдруг вылезает моя анкета! Я аж весь вспотел. Листает она фотки, значит, и одну приближает, разглядывает. Снова листает фотки. Ну, явно заинтересовалась, — и тут она свайпает влево. © iamharru / Reddit
  • Коллеги мужа организовали выезд на природу на 4 дня. Друг мужа взял с собой даму с самомнением уровня богини. Она никому не помогала, ведь приехала отдыхать. Единственная ходила в купальнике. И если в первый день мы с моим мужем над ней посмеивались, то к концу второго он бегал от озера к палаткам, чтобы ей попить принести, потому что она из озера не хочет вылезать. На третий день дама заявила, что ей тут надоело, и один из мужчин вызвался отвезти ее домой. Мы с мужем все еще поругиваемся по этому поводу... © Подслушано / Ideer
  • 31 декабря, 23:00. Спешу к друзьям, и тут кто-то сзади врезается в меня. Встречать Новый год на дороге не хотели ни я, ни мужчина, которому посчастливилось разбить мою машину. Обменялись контактами, решили встретиться позже. 2 января просидели в автомастерской целый день, пока ремонтировали наши машины. А потом — целую ночь в кафе, не могли наговориться. Все праздничные выходные провели вдвоем... А ведь я хотела оставить машину и ехать на метро. © Подслушано / Ideer

«Наша поездка выходного дня. Это Индия»

  • Предложил девочке, в которую влюблен, сходить на пикник в лес, на велосипедах. Своего у меня не было, у нее их три. Ну мы поехали втроем: я, она, ее подруга. На велосипеде я последний раз ездил лет 6 назад. В общем, я планировал произвести впечатление, но в приступе хвастовства разогнался на велике, не справился с управлением и сломал ее велосипед.... © Подслушано / Ideer
  • Была я как-то на свадьбе. Невеста — учительница, жених — полицейский. А познакомились они следующим образом. Учительница на выходные погнала к друзьям, очень хорошо повеселилась, посеяла телефон и прыгнула в такси. Адрес она не помнила, так что ехали, так сказать, визуально. Привезли ее, она взяла ключ под ковриком, открыла дверь и ввалилась в дом, жуя жареные крылышки из фастфуда. Спустя какое-то время в дом приходит его владелец — упомянутый жених — и видит спящую незнакомку, окруженную остатками крылышек. Ну, короче, закрутилось, завертелось — так и поженились. На столиках на свадьбе, кстати, стояли ведерки с жареными крылышками. © Imaginary-Pizza9092 / Reddit

«Мне в эти выходные сделали предложение»

  • Общался я с девушкой, и договорились мы выходные провести вместе. В пятницу вечером на такси поехали в театр, после театра — в ресторан, а потом — к ней. Наутро на ее машине поехали загород в СПА. Платил везде я и потратил дофига денег. И вот уже вечер, пора расставаться, а она мнется, явно что-то сказать хочет. «Может, хочет меня попросить остаться до понедельника или компенсировать мне часть денег?» — подумал я. Уже приготовился благородно отказаться от денег, и тут она говорит: «Тут это, такое дело, мы загород на моей машине ездили. Думаю, будет справедливо, если ты мне пару тысяч на бензин подкинешь». © AlexSmirn / Pikabu
  • Дело было зимой. Я была по уши влюблена в самого красивого мальчика в нашем районе. На выходных мои родители уехали с ночевкой к друзьям, а я пригласила его к себе в гости. Он с радостью согласился. Я сделала макияж, укладку, ногти — короче, полный парад. Свечи даже зажгла. Сижу, жду, а его нет. Попросила подружку поискать его по району, может, что случилось. Не прошло и 5 минут, как она вернулась и на весь двор кричит: «Все нормально, ничего не случилось, он в соседнем дворе с горки катается на картонке». © Kirsanova.07 / Pikabu
  • Снимал квартиру у бабки. На выходных ездил домой за картошкой. По возвращении понял, что что-то не так. У меня была синяя простыня на кровати, а тут розовая. Везде женские вещи, а мои учебники пропали. А через час в квартиру вваливается бабка и сообщает мне, что она думала, что я уехал насовсем, и сдала квартиру еще раз двум студенткам. Жили мы втроем целую сессию. © rausNT / Pikabu

Руконожка Ай-Ай
12 часов назад

Мы запланировали ленивые выходные, но в четверг вечером к нам за свежей рыбой приехала хорошая знакомая (спасибо Адме).
Душевно посидели, a к ночи дочь кинула ссылку на интересную выставку в Т-А.
Так что в пятницу поехали смотреть собрание картин немецких художников 20-30 годов, по хорошей погоде еще и погуляли вокруг музея, набрели на новое заведение с пончиками)
Ну и лениться пришлось по сокращенной программе 🫠😉😎

Наталия
6 часов назад

Авторы, уже который раз приходится вам говорить: предлоги со словами пишутся отдельно, то есть через пробел! За город - только так можно писать, слитно это сочетание не пишется ни в коем случае.

