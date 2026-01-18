Повезло, что сундук выловили, а не утопленника, как один мой коллега, решивший по весне на рыбалку сходить
15+ человек, которые надеялись отдохнуть в выходные, но у Вселенной были другие планы
Выходные — это время, когда мы планируем выспаться и расслабиться. Но у судьбы на наши свободные дни свои планы: кто-то старинный сундук в речке выловит с крайне неожиданным содержимым, а кто уснет в самолете, следующем до Берлина, а проснется в совершенно другом городе. Выходные героев и героинь нашей статьи превратились в настоящий квест.
- Поехали с друзьями на рыбалку. Вдруг видим, как недалеко от берега что-то всплыло. Решили поймать, благо лодка под боком была. Догнали. Это оказался старинный сундук. Кое-как доперли его до берега, грезя о богатстве, открыли, а там целая куча трусов. © Подслушано / Ideer
- В выходной поехали с мужем кататься на коньках. Едем в метро, напротив стоит девушка в лосинах. Муж мой сверлит ее взглядом. Я не выдерживаю, наклоняюсь и цыкаю ему в ухо: «Дыру на ней прожжешь!» И тут он как ни в чем не бывало говорит: «Я на карту метро смотрю. Пытаюсь понять, на какой станции нам выходить». Смотрю, а на стене вагона за девушкой и правда карта.
- Лето. Суббота. Просыпаюсь в десять часов, а мужа рядом нет. Звоню ему — не отвечает. Залезла в шкаф — большая спортивная сумка пропала, и видно, что вещи на полках перебирал. Звоню подругам — ну все, сбежал от меня супруг, конец браку. Рыдаем с ними вместе. Через час звонит муж и такой: «Мне уже телефон оборвали! На рыбалке я, блин!» Ой, точно, а я забыла... © Подслушано / Ideer
Выходные в Страсбурге
- Села с детьми в такси, и они уснули. Я по пути в магазин выскочила. Вернулась — в машине детей нет, а рядом с водилой девушка сидит. Ору: «Где дети? Это кто такая?» Девушка вопит: «У тебя еще и дети!» Минуты три ругались, а потом открывается моя дверь, а там водитель, с которым я ехала, такой: «Девушка, я чуть дальше проехал...» © nurayim24
- Поехали на дачу к другу парня: мы вдвоем и этот друг со своей дамой. Пока парни готовили баню, я позвала ее готовить ужин. Она отказалась — хотела позагорать. Посуду тоже мыла я, а она смотрела на звезды. Завтрак тоже был на мне, ведь она всю ночь небом любовалась. Перед отъездом убиралась, конечно, я, а ей нужно было на речку. Едем обратно в машине, и она выдает: «Дача — это здорово, только устаешь. Лучше в отелях, где все за тебя делают». © Подслушано / Ideer
- Наш рейс в Берлин не смог сесть в аэропорту, потому что аэропорт работает ровно до полуночи, а мы шли с опозданием в 5 минут. В итоге приземлились в Ганновере. Рядом со мной не знал, плакать или смеяться, мужчина, которому и надо было в Ганновер, но свою машину он оставил в аэропорту Берлина. © alena_khomchenko
«Как мы провели эти выходные»
- Девушка записалась на курсы живописи маслом. И я решил, что круто будет на Новый год подарить ей целый набор — кисточки, краски, всякое такое. Месяцами это покупал, потому что ни фига не дешево. И вот день икс. Она открывает подарок, разражается слезами и убегает из квартиры. Оказалось, ни на каких курсах она не училась, а с женатым любовником встречалась каждую среду. Вот такие выходные у меня замечательные вышли. © borez / Reddit
- Мой сосед после корпоратива приехал на такси. Где оставил машину, не помнит. Неделю ездил на троллейбусе, пока не увидел ее припаркованную на обочине. Пищал от радости на весь троллейбус. © mrs.marina.v
- Поехал как-то в гости с одного адреса на другой. Утром не смог найти машину. Неделю искал по соседним дворам, а оказалось, что загнал ее на платную стоянку. Был объектом шуток друзей пару лет, пока наш друг не поехал на рыбалку. Машину поставил на склоне реки, а она, конечно же, съехала в реку. Так он выкрутился, привязав ее за колесо к дереву, чтоб не уплыла. Утром уже достали с помощью эвакуатора. © runr2704
«Выехали на выходных на природу»
- Ехал я на электричке домой с универа, а рядом сидела девчонка и листала профили в приложении для знакомств. Вдруг вылезает моя анкета! Я аж весь вспотел. Листает она фотки, значит, и одну приближает, разглядывает. Снова листает фотки. Ну, явно заинтересовалась, — и тут она свайпает влево. © iamharru / Reddit
- Коллеги мужа организовали выезд на природу на 4 дня. Друг мужа взял с собой даму с самомнением уровня богини. Она никому не помогала, ведь приехала отдыхать. Единственная ходила в купальнике. И если в первый день мы с моим мужем над ней посмеивались, то к концу второго он бегал от озера к палаткам, чтобы ей попить принести, потому что она из озера не хочет вылезать. На третий день дама заявила, что ей тут надоело, и один из мужчин вызвался отвезти ее домой. Мы с мужем все еще поругиваемся по этому поводу... © Подслушано / Ideer
- 31 декабря, 23:00. Спешу к друзьям, и тут кто-то сзади врезается в меня. Встречать Новый год на дороге не хотели ни я, ни мужчина, которому посчастливилось разбить мою машину. Обменялись контактами, решили встретиться позже. 2 января просидели в автомастерской целый день, пока ремонтировали наши машины. А потом — целую ночь в кафе, не могли наговориться. Все праздничные выходные провели вдвоем... А ведь я хотела оставить машину и ехать на метро. © Подслушано / Ideer
«Наша поездка выходного дня. Это Индия»
- Предложил девочке, в которую влюблен, сходить на пикник в лес, на велосипедах. Своего у меня не было, у нее их три. Ну мы поехали втроем: я, она, ее подруга. На велосипеде я последний раз ездил лет 6 назад. В общем, я планировал произвести впечатление, но в приступе хвастовства разогнался на велике, не справился с управлением и сломал ее велосипед.... © Подслушано / Ideer
- Была я как-то на свадьбе. Невеста — учительница, жених — полицейский. А познакомились они следующим образом. Учительница на выходные погнала к друзьям, очень хорошо повеселилась, посеяла телефон и прыгнула в такси. Адрес она не помнила, так что ехали, так сказать, визуально. Привезли ее, она взяла ключ под ковриком, открыла дверь и ввалилась в дом, жуя жареные крылышки из фастфуда. Спустя какое-то время в дом приходит его владелец — упомянутый жених — и видит спящую незнакомку, окруженную остатками крылышек. Ну, короче, закрутилось, завертелось — так и поженились. На столиках на свадьбе, кстати, стояли ведерки с жареными крылышками. © Imaginary-Pizza9092 / Reddit
«Мне в эти выходные сделали предложение»
- Общался я с девушкой, и договорились мы выходные провести вместе. В пятницу вечером на такси поехали в театр, после театра — в ресторан, а потом — к ней. Наутро на ее машине поехали загород в СПА. Платил везде я и потратил дофига денег. И вот уже вечер, пора расставаться, а она мнется, явно что-то сказать хочет. «Может, хочет меня попросить остаться до понедельника или компенсировать мне часть денег?» — подумал я. Уже приготовился благородно отказаться от денег, и тут она говорит: «Тут это, такое дело, мы загород на моей машине ездили. Думаю, будет справедливо, если ты мне пару тысяч на бензин подкинешь». © AlexSmirn / Pikabu
- Дело было зимой. Я была по уши влюблена в самого красивого мальчика в нашем районе. На выходных мои родители уехали с ночевкой к друзьям, а я пригласила его к себе в гости. Он с радостью согласился. Я сделала макияж, укладку, ногти — короче, полный парад. Свечи даже зажгла. Сижу, жду, а его нет. Попросила подружку поискать его по району, может, что случилось. Не прошло и 5 минут, как она вернулась и на весь двор кричит: «Все нормально, ничего не случилось, он в соседнем дворе с горки катается на картонке». © Kirsanova.07 / Pikabu
- Снимал квартиру у бабки. На выходных ездил домой за картошкой. По возвращении понял, что что-то не так. У меня была синяя простыня на кровати, а тут розовая. Везде женские вещи, а мои учебники пропали. А через час в квартиру вваливается бабка и сообщает мне, что она думала, что я уехал насовсем, и сдала квартиру еще раз двум студенткам. Жили мы втроем целую сессию. © rausNT / Pikabu
Комментарии
Мы запланировали ленивые выходные, но в четверг вечером к нам за свежей рыбой приехала хорошая знакомая (спасибо Адме).
Душевно посидели, a к ночи дочь кинула ссылку на интересную выставку в Т-А.
Так что в пятницу поехали смотреть собрание картин немецких художников 20-30 годов, по хорошей погоде еще и погуляли вокруг музея, набрели на новое заведение с пончиками)
Ну и лениться пришлось по сокращенной программе 🫠😉😎
Авторы, уже который раз приходится вам говорить: предлоги со словами пишутся отдельно, то есть через пробел! За город - только так можно писать, слитно это сочетание не пишется ни в коем случае.