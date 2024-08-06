15+ бедолаг, которые уехали на отдых расслабиться, но вернулись и тут же накапали валерьянки

Мы все мечтаем о таком идеальном отдыхе, после которого вернемся полными сил и энергии. Однако в реальности отпуск или каникулы нередко превращаются в череду неожиданных приключений. Одни теряют в пути багаж, у других то и дело ломаются кондиционеры, когда на улице нереальная жара. Но как говорится: «Зато есть что вспомнить!»