15 доказательств того, что отпуск — это всегда приключение, а за границей — вообще эгегей
Истории
3 минуты назад
Не зря мы так любим путешествия — в них всегда случается что-то необыкновенное. Спонтанные знакомства и добрые жесты доказывают, что ездить в другие страны определенно стоит. Но смешных и курьезных историй тоже хватает.
- Расскажу, как я затупил в отеле в Египте. Рубашка в чемодане помялась, нужно было погладить. Утюга в номере нет. Иду на ресепшен просить утюг, английского почти не знаю. Стоит девушка за стойкой, я ей жестом показываю, будто глажу, и говорю: «Пшш-пшш-пшш», ну типа как утюг делает. Говорю ей: «Мисс, айрон, айрон!» Смотрю, а администратор начинает вдруг ржать и такая: «Мужчина, вам утюг дать?» Я покраснел сильнее свеклы, наверное. © Рабочие истории / VK
- Я остеопат. Поехала в долгожданный отпуск за границу. Лежу на пляже, вижу, как мужчина хватается за поясницу, охает, вздыхает. Ну как тут не помочь? Пошла, предложила помощь, на ломаном английском объяснила, что я врач. Но ему в тот момент было все равно, наверное, кто я, абы помогла. Спину вправила, на ноги поставила, так он от радости мне $ 200 в руку всунул и мой номер попросил. Отдыхала я там 2 недели, так вот за это время я помогла его жене, сыну, партнеру по бизнесу и даже соседу. По итогу отдых я окупила, еще и в плюсе осталась. © Рабочие истории / VK
- Давно живу я Египте. Работала когда-то аниматором в отеле. И был у нас один гость, который все 2 недели ходил в в одних и те же майке и шортах. Ну мы как-то пошутили, что он не стал заморачиваться и приехал с одним пакетом, куда сложил только эту майку и шорты. Так его все и звали за спиной — Господин Пакет. Когда он выезжал и садился на автобус до аэропорта, смеялись многие. Он ведь, как оказалось, действительно приехал с одним пакетом. © Успех & Провал / VK
- Впервые поехали с подругой в Турцию, заселились в заранее забронированный отель. И тут нам говорят, что номеров на двоих нет. Мы такие, мол, как так, мы же бронировали, а где мы жить будем? Турки разводят руками. Предлагают на пару дней подселиться к какой-то маме с дочкой. Деваться некуда, согласились. Мы, конечно, звонили туроператору, но нам ничем не помогли. В принципе, в номер мы все приходили только спать, так что не обломались. Рассказали потом эту историю другим постояльцам, они нам глаза открыли: «О, да это частая схема развода, местные с ресешпена просто хотели, чтобы вы им денег дали. Так вас бы сразу заселили отдельно».
- Уезжали всей семьей на отдых за границу, в аэропорту нужно было пройти паспортный контроль. Строгий офицер сказал сначала моему мужу снять обложку с паспорта, а через пару минут уже и меня попросил. Затем очередь дошла до нашей 4-летней дочери, у которой обложка была самодельная. Она ее сделала из плотного картона, разукрасила сама, склеила. Офицер покрутил паспорт в руках, понял, что если попытается снять обложку, то она порвется. Проверил так, не снимая. Мелочь вроде бы, а приятно, что даже на своей сложной работе он остается человеком. © Мамдаринка / VK
А чтт такое, человек приехал отдыхать, а не кому-то нравиться. Какя разница, что на отдыхе носить
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- Греция. Вечер. Путешествовали на машине и просто искали место, где можно припарковаться, чтобы поспать прямо в салоне. Едем по дороге. Поля, какие-то деревни и вдруг красота! Видим в чистом поле огни. Куча машин, толпа народу. Арка из сена, стоят столы, все что-то празднуют. Подъезжаем туда. А все говорят по-гречески и ничего не понятно, но каким-то чудом мы нашли соотечественницу, которая объяснила, что народ отмечает День покровителя этой местности. Отлично повеселились, нас еще и накормили бесплатно.
- В Америке есть такая тема с животными, что они прекрасно и замечательно живут среди людей. Я была на Аляске, там медведей было много. Однажды мы с парнем ехали в машине, только я стала выходить, а он такой: «Стой, закрой дверь». Я, мол, чего, но дверь закрыла. И прямо перед нами здоровенный мишка прошел. Даже не обратил на нас внимания.
- Окончил музыкальную школу. Играю чаще дома, жене моей нравится. А тут поехали в Турцию. В отеле стоит рояль, да такой красивый, что я не смог удержаться и сел играть. Отрываю взгляд от клавиш, а вокруг меня куча народу. Все смотрят, кто-то стал подходить в мою пляжную сумку доллары кидать. Так я первый раз заработал $ 197. Потом еще раз играл. Нет, не ради денег, для души, снова собрал толпу, заработал за час игры $ 208 долларов. А за день до отъезда меня позвали на ресепшен и попросили сыграть в ресторане. За 2 часа игры заплатили $ 500 долларов. Жена шутит, мол, давай каждый отпуск будем выбирать отели с роялем. Все тратят деньги, а мы будем зарабатывать. © Рабочие истории / VK
- Полетели мы в Турцию отдыхать. Не помню точно, о чем шла речь, но мы стояли с женой около ресепшена и что-то обсуждали. И тут она мне говорит, мол, при турках о таком разговаривать нельзя, это неприлично, давай в номере продолжим. Я ж ей отвечаю: «Зай, эти турки, нифига не понимают!» Стоящий за стойкой парень на ломаном, но нашем родном языке: «Очень даже фига мы понимаем!» Неудобно получилось, но кто ж знал? Впредь стал умнее и вел себя потише. © Рабочие истории / VK
- Это было до эры мобильных телефонов. Поехал я в Уэльс и пошел осмотреть замок Кидвелли. Оставалось минут 15 до закрытия. Выхожу к будке смотрительницы, а там никого и ворота заперты. Побродил по замку, снова вернулся к воротам. Подошла группа немецких туристов. Они почти не говорили по-английски и приняли меня за смотрителя, который отказывался впускать их. С горем пополам мы объяснились. Они позвали местного, который сказал, что смотрительница уехала к сестре в другой город на автобусе и увезла ключи с собой. Я думал, что уже придется лезть через забор, но тут выяснилось, что запасные ключи все же есть. Меня выпустили! © Ernest W. Adams / Quora
- В Турции попали на обалденное шоу, мюзикл про Трою. Народу тьма. Гид сказал: «Встречаемся после окончания у статуи Артемиды. Она большая, не потеряетесь». Мы с подругой после шоу подошли к статуе, а никого из наших нет. 5 минут ждем, 10. А уже стемнело, жутко. Стоим одни посреди пустынной дороги. И тут до меня дошло, что надо бы поискать наш автобус. С трудом нашли — не помнили, где парковка. Оказалось, они все раньше нас встретились и ушли. Чуть не уехали без нас!
- Путешествовал по Перу. Я не хотел, как все, осматривать Мачу-Пикчу и отправился к руинам крепости Куэлап. Когда я поднялся на гору, пошел дождь, еще и быстро стемнело. Вдруг на тропинке между деревьев появилась женщина. Она вела под уздцы маленькую лошадку. Незнакомка пригласила меня переночевать, пока дождь не утихнет. Она жила в старом каменном доме вместе с четырьмя детьми. У них не было даже электричества. Отец их бросил, 12-летнему мальчику пришлось стать за старшего. Эта маленькая семья дала мне еду и кров. Добро, которое я никогда не забуду. © Morten Noerregaard / Quora
- В последний день отпуска я неудачно падаю в отеле на плитке и ломаю ногу. Самолет через 6 часов. От гипса отказалась, решила лететь в тугом бинте. Сложно представляла перелет в 13 часов, но куда деваться. Эта ситуация мне показала, какими отзывчивыми бывают люди. Стюардесса отдала мне свое место, ибо там удобнее, можно вытянуть ногу. Паренек под 2 метра ростом помог мне сумки донести. Потом он кричал через весь салон, мол, если нужно будет достать багаж, кричи: «Саня-я-я!» При пересадке мне снова помогли, довезли на коляске до зала ожидания следующего самолета. В следующем самолете все люди менялись местами, чтобы мне было удобно. Такой отзывчивости и такого понимания я не ожидала, было очень приятно. © Рабочие истории / VK
- Мы с мужем отдыхали в Португалии, в Лиссабоне, и он подхватил ОРВИ. Позвонили в свою страховую, нам сказали адрес местной больницы с отделением скорой помощи. Приезжаем туда. Муж сидит в очереди и нервно думает, как он будет с температурой под 39 объяснять все на английском португальскому врачу. Какое же счастье было, когда он зашел в кабинет, а там ему: «Здравствуйте, Вадим. Проходите, присаживайтесь». Врач оказался выходцем из Латвии, 6 лет назад переехал в Лиссабон.
- Я учился в школе-интернате, родители были заняты на работе, поэтому лететь домой в Калькутту мне пришлось одному. При регистрации на рейс произошла какая-то путаница: мой билет оказался кому-то продан. Меня направили в бизнес-класс, сидел я там на пушистом диванчике. Экипаж встретил меня со стаканом кокосовой воды и теплыми полотенцами. На обед — роскошная трапеза, включая китайские закуски и индийские десерты. Сидящие рядом люди с удивлением смотрели на 15-летнего пацана, набивающего живот до отвала. Уже дома мама приготовила мне еду, но я так объелся, что отказался. © Mainak Saha / Quora
А вот у нас подборка про бедолаг, которые лучше пойдут пешком через болото, чем снова полетят на самолете.
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Соседка рассказала: поехали с мелкой дочкой и мужем в Грецию. 12 дней из 14 сидели в номере на карантине - у дочки оказалась ветрянка
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