14 человек, которых можно описать так: «Адекватность? Не, не слышали»

В этой подборке люди, которые удивляют своей наглостью, невоспитанностью, жадностью или глупостью. В общем, противные личности, общение с которыми хочется свести к минимуму. Увы, это не всегда возможно, ведь «редисками» могут оказаться даже родственники. Мы каждый раз радуемся, когда зарвавшихся наглецов щелкают по носу.