14 человек, которых можно описать так: «Адекватность? Не, не слышали»
В этой подборке люди, которые удивляют своей наглостью, невоспитанностью, жадностью или глупостью. В общем, противные личности, общение с которыми хочется свести к минимуму. Увы, это не всегда возможно, ведь «редисками» могут оказаться даже родственники. Мы каждый раз радуемся, когда зарвавшихся наглецов щелкают по носу.
- Помню, бывший знакомил меня со своей мамой. Она с порога начала говорить, что я выгляжу ужасно. Я промолчала и ждала, что парень что-то скажет, но он просто поддакивал. И так потом было со всем! То не так я посуду помыла после ужина, то я ужасно пыль вытираю. Но добили меня эти ее слова: «Если мой сын тебе изменит, то ничего страшного, природа такая. А если ты посмеешь ему изменить, то тебе мало не покажется». В тот же вечер я бросила парня и почувствовала себя как никогда легко. © Мамдаринка / VK
- Лето, жара под 30 градусов. Я на практике в больнице. Бабка лет 75, у нее взлетает уровень глюкозы до небес. Мы все поднимаем и поднимаем инсулин ей, а глюкоза никак не снижается. Сдала ее соседка. Оказалось, что бабка прятала под батареей селедку под шубой и ела ее по ночам с мазиком. А кто плохой? Врачи, потому что: «Вашу еду есть невозможно!» До сих пор не знаю, как она не отравилась. © Bonus94 / Pikabu
- Написал мне недавно старый знакомый, с которым пару лет не общались. Раньше он нравился мне, потом мы случайно пересеклись на работе, и вот парень пишет: «Давай встретимся, кофе выпьем». Я окрыленная, думаю: «Осознал!» Он заезжает за мной, везет в ресторан, а во время разговора съезжает на тему сетевого бизнеса. Попили кофе, называется! © Подслушано / Ideer
- Бабушке 83. У нее кнопочный телефон с огромными кнопками, но это не помогает. То звук отключит, то яркость поставит на минимум. И она ходит в ближайший салон сотовой связи, чтоб они ей все исправили. А тут я узнала, что она им притащила пульт от телевизора, чтобы они заменили батарейки, и упрашивала мальчика-продавца посмотреть, что с микроволновкой. Я живу на другом конце города, но могу приехать помочь. Но нет, бабушка ходит туда. Это у нее уже как выход в свет. Наряжается в пальто, губы красит. © Lakshmi / Pikabu
- Наша управляющая компания высадила красивые цветы на клумбах и поставила объявление: «Пожалуйста, не воруйте цветы, заходите к нам, остались лишние». Лишние так и остались, а клумба опустела. © Elkalka / Pikabu
- Я потерял работу. Пока устраивался на новую, одолжил у бывшей пятихатку до зарплаты. Теперь она звонит и требует отдать деньги вот прямо сейчас. Объясняю ей, что у меня их нет. Она скандалит и давит. Когда мы встречались, я сильно на нее тратился и дал в долг большую сумму. Сказал, мол, вернешь, когда сможешь, хотя знал прекрасно, что не вернет. Просто хотел ее поддержать. Поэтому меня так ранит ее отношение сейчас. © FinnishFin1 / Reddit
- В компанию мужа устроилась новая сотрудница. Он ей понравился. Она таскает ему контейнеры то с тортиками, то просто с едой. Оставляет в кабинете и прикладывает милые записки. Муж это все несет домой: мне и детям. Он с ней разговаривал, объяснял, что женат, есть двое детей, перспектив у нее нет никаких. А она начинает плакать и кричать, что ей от него ничего не надо. Вот он рядом на работе — и хорошо ей. А потом он, может, передумает и к ней уйдет. Муж даже хотел уволить ее, но я с горем пополам переубедила его. Как работник она его полностью устраивает, зачем лишаться хорошего сотрудника? То, что у нее в голове, — это ее проблемы. И да, я не ревную мужа, у нас отношения изначально были построены на доверии. Бесит только иногда его нытье по поводу этой девушки. © Рабочие истории / VK
- Помню, лет 20 лет назад весь район в кустах сирени был, по весне народ кайфовал от запаха! Сейчас даже кустика чахлого не найдешь! Все оборвали, а самые ушлые сидели и продавали сирень! © Papand0pala / Pikabu
И не боятся же есть всей семьей еду, приготовленную таким странным человеком. Ну ладно первый/второй раз угостила тортиком, это одно, но просто постоянно носить домой контейнеры с едой?)) А потом, интересно, возвращает помытые, или как?))
- Видела, как женщина в магазине открывала упаковки с яйцами и перекладывала в свою упаковку самые большие. И выглядела так уверенно, будто так и надо!
- Сегодня иду с признаками ОРВИ в специальную очередь для таких же болезных. Тут появляется бабуля и с ходу начинает причитать, что ей плохо, у нее температура. Один мужик бурчит, что тут вся очередь из тех, у кого температура. Бабуля добавила, что она аж в такси пластом лежала. Все повздыхали, поцокали, но пропустили. Было ощущение, что еще немного и бабка прям на пол сядет.
Зашла она к врачу, и из-за неплотно закрытой двери доносится: «Ой, доктор, а я заболела. Температура, правда, всего 36,9, но вот нос так забит, так забит!» К чести доктора, отпустил он ее быстро, хотя она пыталась с ним на какие-то личные темы пообщаться («Ой, такой молодой, неженатый?») Вот что это было? С температурой 36,9 (да и была ли она вообще?) поехать на такси в поликлинику, чтобы что? Получить рецепт на капли в нос? Не понимаю. © MedeyaLara / Pikabu
- При мне покупательница масло сливочное в магазине облизывала и клала на место. Так что внимательно смотрите на упаковки. © Elkalka / Pikabu
- Работаю в поликлинике, иду по коридору, а там женщина лет 60 сидит. Вижу, что нехорошо ей, взгляд плывет. Подхожу, спрашиваю, все ли в порядке. Отвечает, что голова кружится, пить хочет. А в поликлинике у нас кулеров нет. Я в кабинет вернулся, взял свою собственную бутылку для воды (эх, красивая была, со шнурочком) и дал женщине, а сам быстро фельдшера позвал. Через несколько минут возвращаюсь, а женщины уже нет. Люди сказали, что ей лучше стало, фельдшер ее осмотрела и отправила домой. Ну, собственно, вы уже догадались, что вместо благодарности она мою бутылочку приватизировала. Причем точно не по ошибке. Можно было в мой кабинет занести, отдать фельдшеру, оставить на скамейке в коридоре. Обидно! © MishaVinograd / Pikabu
- Знакомый в свои 50 учится на режиссера и снимал первую короткометражку. Формат называется «за еду». Всех накормят, но все работают бесплатно или за минимальную плату. В такие проекты люди по дружбе или ради опыта идут. В качестве оператора пришла девушка лет 19, она уже снимала какие-то клипы, но кино — впервые. И стала пальцы гнуть, мол, все организовано неправильно, за работу надо платить. Потом вообще сказала, что оператором ей быть скучно, но она не против сыграть главную женскую роль. Как можно догадаться, фильм сняли без ее помощи.
- К нам в учительскую вбегает мамаша одного из мальчиков. Вытаскивает из сумки школьные штаны своего сына и спрашивает, видим ли мы катышки. Она, мол, запарилась их чистить и штаны стирать. Директор и завуч сидели в шоке, когда она заявила: «Во всем виноваты девочки, ведь они ходит в мини-юбках без колготок, потеют, портят стулья. Вот и пачкаются штаны!»
Комментарии
Директору с завучем из последней истории надо было мамашку вот прямо так, со штанами - к психиатру направить)
Да уж, таким мамашам с "катышками" лучше не иметь детей... Такие тараканы в голове, а дальше будет ещё хуже. Бедный сынок.