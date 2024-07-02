17 доказательств того, что отпуск с детьми больше похож на командировку со сверхурочными

"Друг поехал на море с тремя детьми. Он не хотел, но жена его не спрашивала — надо значит надо. Вчера смотрю, а она снимает видосики, где рассказывает, как муж и дети здорово отдыхают. Тут в кадр попадает мой друг, уставший донельзя, с младенцем на руках. На носу у него огромный прыщ, а глаза красные, будто он все 2 недели не спал. К черту такой отдых. "

Серьезно? Устал, бедняжка? То есть, когда женщина одна с детьми - нормально отдохнула. А когда мужчинка - тогда "к черту такой отдых"? блииин.. вот прям противненько и гаденько от таких умников. желание утопить их в нужнике.