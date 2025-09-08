14 человек, которые лично убедились, что семейный отдых — то еще приключение
Многие из нас грезят об отдыхе: кто-то мечтает нежиться в теплом море, другие видят идеальный отпуск с мангалом и шашлыками, а третьи — просто в объятиях подушки. Но когда речь заходит о совместном семейном отдыхе, то привычные планы внезапно превращаются в какой-то квест.
- Поняла, что при планировании серьезных отношений нужно еще и учитывать, насколько совпадают наши планы на отдых. Мой парень и я любим путешествовать, но он любит везде и недорого, а я предпочитаю копить и кайфовать. Отель для него — это чисто место для ночевки, транспорт — только общественный, питание — забегаловки. Я в последний раз была в Стамбуле, и на такси там ездила, и отель выбрала красивый и комфортный, и ела где хотела, и для достопримечательностей покупала аудиогидов. Ну не устраивает меня в 30+ лет тусить, как голодный студент. Я хочу, чтобы отдых был отдыхом! Поэтому я могу поехать куда-то раз в год с таким настроем, а он три раза, но ничего, кроме фастфуда не увидеть и во всех очередях постоять. Зато гордо вещать, как в такой-то стране был. Уже ездим по отдельности, но он не устанет отчитывать меня за мои траты. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз на отдыхе пытались через телефон найти местечко, где можно поесть. И тут приходит сообщение от какого-то парня. Он кокетливо хвалит новую фотку моей жены, которую я только что сделал и переслал ей на телефон. Получается, что она ему сразу отправила. Все это произошло через пару часов после начала двухнедельного отпуска. © Meh_Ill_Do_It_Later / Reddit
- Выклянчила у мужа отдых в Египте, но он поставил условие — мама тоже едет. Свекровь расцвела и пообещала, что лезть к нам не будет. Поселились мы на разных этажах. Веселуха началась в первое же утро. Я проснулась и офигела, ведь прямо с потолка доносились непонятные звуки: в номере над нами, где жила свекровь, кто-то ронял тяжелые предметы, тарабанил по полу и кричал. Я испугалась и давай будить мужа. Побежали к свекрови. Она открыла дверь и сразу такая: «Уже проснулись? На море пойдете?» Мы в шоке, а она спокойно объясняет, мол, я же обещала не лезть, вот даже в номер к вам не ходила, но надо же утреннее морское солнышко всем застать«. У меня нет слов просто.
- Не люблю отдых дальше своего города. Пока соберешься, пока долетишь, пока этот трансфер, адаптация — а на третий день я уже начинаю ныть: «Хочу домой, не могу, отпустите меня обратно к дивану». Жена, естественно, в бешенстве, дочь считывает настроение и начинает капризничать. В итоге у нас получается семейное турне «Как испортить отпуск за 72 часа». Так мы пару лет по два раза в год катались, я страдал ради жены и ребенка. Потом однажды сел и подумал: а на кой черт? Теперь всё просто — жена с дочкой едут отдыхать, я в это время иду на рыбалку, ем нормальную еду, сплю в своей постели и любуюсь фотками жены в купальнике. Даже не ожидал, что буду отпускать их с таким удовольствием. © Подслушано / Ideer
- Сидим во Вьетнаме в ресторанчике. Жена говорит: «Уже неделю на отдыхе, а деньги все не кончаются! Поменяла $ 150, так они почти все остались. Очень дешевая страна!» И тут официант приносит счет и отдает жене. А жена — ноль реакции, словно не замечает. Разумеется, официант вручил счет мне. Я тут же ответил: «Очень дешевая страна, милая!» © AlexBessonov / Pikabu
Всё прекрасно, только вот мужик кайфует один, а жена в это время занимается дочкой, хоть и нa отдыхе. Как ни крути, а это определенные ограничения и необходимость подстраиваться. Когда рядом оба родителя, это гораздо проще.
- Мы с мужем едем в отпуск с его семьей, чтобы отметить день рождения свекрови. Она сама все организовала и почти полностью оплатила, поэтому я воспринимаю это как ее праздник. Недавно моя мама обиделась, что я не позвала ее с собой. Мы часто общаемся, отмечаем праздники вместе, она бывает у нас в гостях. Но именно эта поездка — не моя инициатива, а идея свекрови, и я не чувствовала, что имею право приглашать кого-то еще. Мама же уверена, что я поступила неправильно. © ProfessorChaos1990 / Reddit
- Прихожу домой c работы уставший и тут жена: «Забыл? Cегодня в театр идем!» Говорю: «Блин! Это же нужно бриться, мыться, одеваться». Жена настаивает: «Надевай костюм, никто там тебя нюхать не будет!» Приходим на спектакль. Места около сцены. И тут подбегает одно из действующих лиц — собака. И начинает обнюхивать меня! Я молча посмотрел на жену. © OhLiuLi / Pikabu
- Вместе четвертый год, женаты второй. На днях подходит ко мне и спрашивает: «Тебе не скучно живется?» Уточнила, мол, с чего возник такой вопрос. А он мне: «Да уныло как-то все». Уныло? Да я забыла, что такое скука лет пять назад! Мне просто некогда скучать: работа, курсы, уборка, вся эта бытовуха. Все выходные расписаны на три недели вперед. Когда мне скучать-то? Не успеваю ни в салон сходить, ни с подругой встретиться уже 3 месяца. Постоянно какие-то дела. А он скучает. Решила, что я просто слишком много беру на себя, а точнее — все. Я и развлечения придумай, и быт весь на мне, и работаю, и родителям помогаю. Сказала ему, что готова предоставить весь список недельных дел, которые он может разделить со мной. Тогда мне останется побольше времени, а ему скучно не будет. В итоге он на себя взял лишь уборку в одной комнате раз в неделю и пообещал починить шкаф. А потом взял отпуск на неделю и угнал отдыхать. Вот и поговорили! © Подслушано / Ideer
- Как-то раз с женой и годовалым сыном поехали в Грецию вместе с ее большой семьей. Прикол в том, что мы провели всю неделю вместе с родственниками и даже на минутку не могли побыть втроем. Это меня сильно раздражало. В этом году мы ездили только чисто втроем в Египет — просто идеально! Скоро нам предстоит новая поездка с ее семьей. Я сказал, что поеду, только если буду я, она и сын. Она обиделась и считает, что я перегибаю палку. Но я не хочу снова неделю своей жизни потратить на ее семью, так и не отдохнув. © EffectivePower8984 / Reddit
- Ненавижу в совместном отпуске вопрос: «А что мы сегодня делаем?» Меня прямо рвет на части. Так и хочется ответить: «Ни-че-го! Делай, что ты хочешь. Если оставишь меня, не будешь дергать полдня, то к вечеру я расслаблюсь и что-нибудь придумаю». © Pushkanaizzer / Pikabu
- Гуляем с женой вдоль озера. Тепло и ветрено. Хороший день. Жена говорит:
— Хочу на море. Чтобы синь бескрайняя, чтобы ветер, чтобы солнце.
— А это тебе чем плохо?
— Так это же не море. Вон, берег видно.
У меня очень плохое зрение — минус 5. Снимаю очки, смотрю на синь бескрайнюю и говорю: «А я вижу море». Прогулялись, пошутили, было хорошо. © volchek1024 / Pikabu
- Пару лет назад отдыхали в Турции. Старший сын там подружился с мальчиком. Он буквально везде был с нами — в бассейне, в ресторане, на море. Оказалось, приехал он с мамой, но она все время сидела у бара с подружками. В итоге мы провели с ним все 10 дней отпуска: играли в футбол, теннис, устраивали концерты и соревнования в детском клубе. Я чувствовала себя многодетной мамой. Маму его за эти дни я видела всего пару раз, и она, кажется, тоже отлично отдохнула. © Carioka / Pikabu
- Решили с любимой слетать в Турцию на недельку. Хотел в самолете сделать предложение. Подарил кольцо, все аплодировали, она плакала от счастья. Через неделю в самолете уже на пути домой мы расстались. Классно слетал! © Подслушано / Ideer
- Подходит муж и говорит: «Поедем на неделю отдыхать. Бери купальники. Cюрприз!» Я обрадовалась, ведь на море поедем, будем купаться, гулять. Набрала вещей красивых, кое-что даже новое купила. Сижу довольная, предвкушаю. И тут этот затейник говорит, что едем на турбазу в получасе езды от города. © Подслушано / Ideer
В итоге семейный отдых редко бывает таким, каким мы его себе представляем у себя в голове, но именно это и делает его особенным. Ведь самые яркие воспоминания рождаются не из идеального плана, а из неожиданных моментов.
