16 хитростей, которые пригодятся даже тем, кто морщит нос от слова «готовка»

Для одних людей кухня — чуть ли не любимое место в доме, а другие рады бы там вообще никогда не появляться. Но, как правило, готовить все равно приходится. Но можно облегчить себе жизнь и даже получить новые гастрономические впечатления, если взять на заметку некоторые хитрости.

1. Сливочное масло можно не убирать в холодильник

Если в масле есть соль, то можно смело в течение недели доставать его небольшими порциями и хранить при комнатной температуре. Оно спокойно пролежит пару дней.

2. Если хотите запечь кукурузу и не тратить время на ее очистку, поместите ее прямо в шелухе в разогретую до 180˚C духовку на полчаса

Чтобы она не сгорела, подержите ее перед этим минут 20 в воде.

3. Если в вашем блюде присутствуют жиры и соль, попробуйте сбрызнуть его соком лимона или лайма — вкус раскроется по-новому

4. Чтобы микроволновка не была забрызгана соусом, его лейте на дно тарелки, а уже сверху выкладывайте гарнир (например, макароны)

Те же макароны нагреются быстрее, а соус останется на месте.

5. Если готовите что-то с растопленным шоколадом, добавьте в него щепотку соли. Так шоколадный вкус раскроется еще лучше

6. Чтобы сбалансировать кислоту в томатном соусе, добавьте в него четверть чайной ложки соды. Сделать это нужно в начале приготовления

7. Если при работе с тестом в обычной посуде оно сильно прилипает к стенкам, попробуйте замешивать его в сковороде с антипригарным покрытием

8. Для того чтобы кухонные доски не скользили по столу, можно стелить под них прорезиненные коврики, которые предназначены для полок

9. Не выбрасывайте сетку от апельсинов или других продуктов, чтобы потом ею убрать остатки теста с посуды или стола

Так не придется пачкать губку тестом, а сетку можно сразу выбросить.

10. Если вы решили сделать ананасовый маринад для мяса, не маринуйте продукт дольше 20-30 минут. Кислоты просто превратят мясо в кашу

11. Вкус черного перца будет гораздо более ощутимым, если добавить его уже в готовое или почти готовое блюдо. Да и аромат будет куда сильнее

12. Если вы любите сырный привкус, но не можете есть молочные продукты, купите пищевые неактивные дрожжи. Их можно добавлять в любые блюда

Эту добавку из-за характерного запаха даже называют пармезаном. Такие дрожжи можно использовать при приготовлении салатов, супов, яичницы, бутербродов.

12. Используйте бутылочки от соусов с тонким носиком и закручивающимися крышками для растительного масла

С такой бутылочкой легко регулировать количество масла, особенно если его нужно совсем чуть-чуть. Важно: обязательно убирайте прозрачные баночки в темное место, если перелили в них оливковое масло.

13. Если сковорода изготовлена ​​из нержавеющей стали, ее необходимо нагреть, прежде чем добавлять масло

Чтобы проверить, достаточно ли нагрелась сковородка, капните на нее немного воды. Она должна каплями «кататься» по поверхности.

14. Маленькое ситечко для заварки чая отлично подходит для равномерного посыпания блюд сахарной пудрой

15. Хлебные ножи удобно использовать для любых фруктов и овощей с мягкой мякотью и большим количеством сока

16. Чтобы в еду не попали осколки скорлупы, надо разбивать яйца о ровную поверхность, а не о край чего-либо

Наверняка у каждого есть свои трюки, которые упрощают готовку, уборку и даже все, что касается хранения вещей.