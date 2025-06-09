13 начальников, которые выдали такие перлы, что не знаешь, смеяться или плакать

Наверное, практически все нна что-то подобное попадались... И да, помню, что есть крупные города, где работы любой навалом, и есть городки с крайне скудной рабочей средой. И если вторых понять могу, то первых - с трудом. Ладно раз вляпался, два... Но если наа тебе постоянно ездят, то ой - с твоей стороны.