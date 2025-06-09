13 начальников, которые выдали такие перлы, что не знаешь, смеяться или плакать
Народное творчество
2 часа назад
Бывают начальники, которых сложно забыть. Их фразы — как перлы из народного фольклора: абсурдны, неожиданны и навсегда врезаются в память. В этой подборке мы собрали шедевральные высказывания боссов, которые доказали, что управленческий гений может принимать самые неожиданные формы. Приготовьтесь: будет смешно, неловко и очень правдиво.
- Мы с подругой идем в отпуск на 2 недели. Мы тимлиды, все процессы прописали — все под контролем. Шеф нас отпустил, мол, отдыхайте девочки. Приходит начальница отдела: «Ой, девочки, вы опять в отпуск вдвоем? Опять заграницу? Зачастили!» Раз в год, ну да, что-то часто. © kirdasha
- У моего друга была особая философия по отношению к дырявым носкам. Если носки рвутся, он просто надевал поверх еще одни — и так до трех пар, пока дырки не перекрывались. Главное — не совпали.
Работал он на строительстве боулинга, где, по иронии судьбы, приходилось разуваться. И вот однажды его носки увидел начальник и заголосил: «Боже, выдайте ему уже зарплату!»
- Администратор мне сказала: «Мне не нужны сотрудники, у которых есть личная жизнь». А было это из-за того, что не вышла работать в свой выходной 30 декабря. © KseniaP-1 / YouTube
- У меня день рождения. Начальник торжественно вручил конверт с деньгами от коллектива и поздравил с 35-летием. А мне вообще-то 30 исполнилось. Но как-то неловко было его поправлять при всех. © Alex_sun
- Нам 2 месяца не платили зарплату, все звонки шеф игнорировал. У меня день рождения и прямо с утра звонит шеф. Думаю: «Вспомнил, хочет поздравить, заодно отдать мою зарплату, что-то человеческое в нем все же осталось!» Беру трубку, а мне там: «Выйдешь сегодня на работу». Пара-пара-пам. © oksanatamu2713 / YouTube
- Наша точка решила переехать. Все складские работники поувольнялись, а мне нужны были деньги. Пахал целый месяц за троих, таскал тяжести. В итоге спина сказала «больше не могу». Я попросил расчет за отработанный месяц, а мне сказали, мол, раз ты такой-сякой, бросаешь «семью», иди с богом, но без денег. Естественно, там никто не был оформлен. «Поработал», короче. Наука на всю жизнь, очень помогла в дальнейшем. © Andre_Bo / YouTube
- В 2007 году я работал в сети пиццерий. Там частенько меняли расписание как бог на душу положит. И вот я взял отпуск на неделю, отключил звук на телефоне. Смотрю утром — 15 пропущенных! Это меня поставили открывать смену. Послушал я голосовые от начальника, который велел мне прийти на работу на дневную смену. Я выпил чашечку кофе и пошел увольняться нафиг. Нашел другую работу в тот же день. © the_idea_pig / Reddit
- Первый день испытательного срока. Работа — новостной сайт, постоянный штат — человек 6-7. Нужен еще один. Прихожу, а нас таких новичков трое! И начальница с гаденькой улыбочкой: «А у нас тут игра „Слабое звено“, посмотрим, кого из вас оставить». Круто они придумали: на испытательном сроке им 3 человека бесплатно пишут новости на сайт. Через 2 дня свалила оттуда.
- Первый день испытательного срока, время обеда. Я собираюсь в город, в столовую. Начальница: «Вообще-то у нас на обед не принято ходить. Вон, Дима кружку кофе с пирожком выпьет, и ему достаточно». Как я разозлилась, говорю: «А у меня гастрит. Вы мне новый желудок дадите?» Развернулась и ушла. В общем, на следующий день я не вышла.
- Мне было 18 или 19 лет, это была моя первая работа. Начальник раскритиковал мою помаду, сказав, что она уродливого цвета. Ему не понравился мой выбор черных туфель. Ему не понравилось, как я мыла пол, он забрал у меня швабру, чтобы показать, как это «правильно» делать. Я уволилась через несколько дней. © RegularEvening / Reddit
- Устроился в офис с графиком с 9 до 18. На второй день, выполнив все задачи, я спокойно собрался в 18:01 и первым пошел домой. Вся команда смотрела на меня с открытым ртом. На следующий день начальница со мной не здоровается, а вечером выдает: «Завтра можешь не приходить, такие сотрудники нам не нужны». Развернулась и ушла.
Я в шоке, и тут меня догоняет девочка, которая обучала меня в первый день, и говорит: «Все были в шоке, когда ты ушел в 6. У нас есть негласное правило — никто не уходит раньше Ольги». Я был в полном ауте. Что это за бред? Если она захочет ночевать в офисе, всем тоже сидеть до утра? Понимаю, если нужно задержаться, чтобы закончить работу, но оставаться в офисе без причины — это полный идиотизм. Я пожелал удачи и ушел. © aeromaks
- Однажды на отказ остаться сверхурочно без оплаты, сказали, что не видят меня в долгосрочной перспективе работником в компании. Ответила «ок» и не вышла на работу на следующий день. Позже забрала деньги и услышала просьбу «не рубить сгоряча и остаться работать, а то некем заменить». Желаю всем неадекватным руководителям такого работника как я. © JaneEyre-y9o / YouTube
- Начальница отдел вечно жаловалась, что работает днями и ночами, на выходных до 12 ночи и вообще, она ни разу в отпуск не ходила. На что я ей уже просто в лицо кричала: «Ну почему вы так делаете? Вас же не заставляет никто этого делать!» В ответ — какой-то абсурдный монолог о ее важности, и вообще, она всем специалистам специалист, и кто, как не она.
Я ушла из компании на другой проект, а ее оттуда сейчас убирают. Перетрудилась. © kirdasha
Комментарии
Уведомления
Сплошные перлы. Особенно последний. "Убирают" в каком смысле? Соскребают остатки?
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Наверное, практически все нна что-то подобное попадались... И да, помню, что есть крупные города, где работы любой навалом, и есть городки с крайне скудной рабочей средой. И если вторых понять могу, то первых - с трудом. Ладно раз вляпался, два... Но если наа тебе постоянно ездят, то ой - с твоей стороны.
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