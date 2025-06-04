15+ правдивых историй, которые нарочно не придумать

Порой жизнь легко может заткнуть за пояс любого голливудского сценариста, подбрасывая такие сюжетные повороты, которые тем и не снились. Ведь в реальности даже то, что на первый взгляд кажется невероятным вымыслом, на поверку оказывается чистой правдой — нужно лишь внимательнее присмотреться к историям обычных людей. Про некоторые из них можно смело сказать: «Да уж, такое нарочно не придумаешь!»