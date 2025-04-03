12 походов к парикмахеру, которые запомнились надолго

Истории
44 минуты назад

Прическа – один из краеугольных камней внешнего вида. Именно поэтому поиск хорошего парикмахера – непростая задача, а поход к нему может отложиться в памяти надолго. И сегодня мы собрали для вас истории, герои которых вряд ли забудут свою стрижку.

  • У подруги-парикмахера есть постоянный клиент, но ходит с большими перерывами. То полгода его нет, потом бац – пришёл подстригаться, или год нет. И просит постоянно два типа стрижки: либо налысо, либо просто подровнять бороду. Как выяснилось, он по миру путешествует и, когда едет в жаркие страны, бреется налысо, а когда туда, где холодно, то бороду оставляет, но подравнивает, чтобы красиво было. © Подслушано / Ideer
  • Мне было 5 или 6 лет, и я была в фазе Даши-путешественницы. Я хотела ровную челку и стрижку боб. Но вмешивался нюанс: мои волосы вьются до безумия. В салоне они выглядели нормально, но когда я пришла домой и помыла их, они закудрявились во все стороны. Не самые веселые пара месяцев в моей жизни. © Lost_my_penguins / Reddit
  • Подруга работала в дорогом салоне, я у нее стриглась. Вышла в декрет и уговорила меня прийти к ней домой на стрижку и покраску. Зима, усадила меня на холодный балкон. Краску смывала сама. Вовсе перестала с ней общаться после того, как она назвала цену в полтора раза больше салонной. Деньги отдала молча. © Подслушано / Ideer
  • Брат моей девушки посоветовал мне новую парикмахерскую. По его рекомендации я пошел туда, но стрижка была сделана ужасно, и мне не понравилась. Поэтому я подумал о том, чтобы подстричься под ежик уже у своего мастера. Но я не был готов к тому, что мой парикмахер расстроится, увидев меня с чужой прической. Ох и поизмывался он надо мной тогда. © No_Walk7230 / Reddit
  • У меня длинные кудрявые волосы, решила их максимально коротко постричь. Семь мастеров мне отказали! Семь! От крутых салонов до дешевых парикмахерских а-ля "У Людмилы". Отговаривали, внушали, отказывали . Я даже сама сомневаться начала, стоит ли. В общем, нашла я своего мастера, постригли меня коротко. Теперь по городу ходит счастливый кудрявый одуванчик! © Подслушано / Ideer
  • Как-то в детстве пришли мы с мамой в парикмахерскую. Маму начали стричь, и тут слышу ужасный хруст. Жуткий! Я подумала, что это так умирают волосы моей мамы. Оооох, как я ревела! А оказалось, что это другой мастер ел за стенкой бублики. © Подслушано / Ideer
  • Меня слишком часто стригут слишком коротко. Недавно зашел в парикмахерскую, которую порекомендовал парень моей сестры. Парикмахер почти не говорил со мной на одном языке. Возможно, это стало причиной того, что я потерял большую часть своих волос. К счастью, у меня было так много плохих стрижек, что я просто сказал себе «к черту» и теперь отращиваю волосы! © Billiesoceaneyes / Reddit
  • История не моя, а моей подруги. Мы пошли вместе в известный в районе салон, и она отправилась на окрашивание волос. Подруга – брюнетка и хотела что-то вроде пепельного цвета, так что мы провели там целые часы в процессе обесцвечивания. Однако в итоге все вышло так плохо, что пришлось обрезать ее волосы с уровня поясницы до короткого каре. Было много слез! © Plankton-Local / Reddit
  • Мои родители всегда были строги в вопросах макияжа, одежды, цвета волос и так далее. Поэтому, когда я переехала, решила побаловать себя покраской своих длинных волос в ярко-рыжий цвет. Стилист, к которому я пошла, утверждала, что как раз специализируется на ярких цветах. Я не совсем понимала, что происходит, так как это была моя первая окраска. Думаю, она пыталась добиться более «естественного» оттенка красного, но, должно быть, нанесла несколько разных оттенков один на другой. В результате получился отвратительный матовый коричневый цвет, который даже отдаленно не выглядел естественным. Также она хотела содрать с меня около 500 долларов за ведра краски, которые она использовала! Я отказалась платить, пошла домой и обрезала волосы по плечи, вместо попыток исправить этот беспорядок. Рада сообщить, что спустя 8 лет у меня волосы великолепного ярко-рыжего цвета! © Kyodd_the_Bard / Reddit
  • Пошла в известный салон, чтобы сделать мелирование перед свадьбой сестры, попросила медовые и карамельные цвета. Я была молода, и они объяснили, что им не нужно использовать фольгу, они сделают окраску кожи головы, и все будет выглядеть хорошо. Мне нанесли обесцвечивающий состав, надели полиэтиленовый пакет на голову и держали под горячим паром целую вечность... Мои волосы были испорчены! По глупости я оплатила огромный счет, прежде чем сбежать оттуда. Потребовались годы, чтобы мои волосы восстановились. © CompetitionFun1866 / Reddit
  • Когда я делал прическу, в салон нагрянула проверка. Один из работников прямо с ножницами вылетел через черный ход. Парень, работавший со мной, бросил расческу и побежал к стойке, затем вернулся ко мне с терминалом, говоря: «Мне надо бежать, заплатите, прежде чем уйдете». В итоге ревизоры делали свою работу, а я так и сидел в кресле в своем "пончо". © DrBatman0 / Reddit
  • Мои волосы были окрашены в рыжий цвет, обесцвечены до почти белого блонда – все это я сделала сама при помощи магазинной краски. И вот решила пойти в салон, чтобы покраситься в цвет, близкий к моему натуральному, и прекратить красить волосы. В конце, когда мастер сушила волосы, я заметила рыжину и спросила ее об этом. Оказалось, она посчитала, что выбранный мной цвет слишком темный для моего естественного тона и добавила немного рыжего. Больше никогда не ходила в салон, чтобы покрасить волосы. Я знаю, что каштановый цвет выглядит на мне потрясающе, но, черт возьми, он мне так надоел! © 23toastypumpkins / Reddit

Опыт других людей бесценен. Именно поэтому мы так любим житейские истории, которые дарят нам эмоции и новые знания. Если и вы любите погружаться в сюжеты из жизни других, то мы собрали для вас несколько похожих статей:

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