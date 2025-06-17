20+ соседей, которые добавили в жизнь немного перчинки

отдал деду старый, но ещё рабочий ноут... а когда деда не стало, участковому предъявил и коробку от старого ноута, и гарантийный талон и даже чек! че-т не верится, что чел хранил всё это время коробку, да и гарантийный талон чего хранить, гарантия максимум год. А уж что бывает с чеком даже после года хранения😁. В общем, очередная невыдуманная история.