15 образов из прошлого, которые смотрелись на мне совсем иначе, чем я ожидала

Женщины Франции XVIII века носили платья с кринолинами, придававшие фигуре треугольный силуэт с узкой талией и широкой юбкой. Волосы скрывались под высокими пудреными париками с перьями, цветами или декоративными элементами. Макияж был ярким для того времени: бледная кожа, алые щеки, подчеркнутые губы и родинки-мушки. Такой образ отражал роскошь, статус и изысканность придворной моды.

Теперь на прогулке с собакой всегда буду представлять себя французской маркизой. — Прим. авт.