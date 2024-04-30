20+ историй о добрых делах, от которых сердце замурлычет как котенок

Есть такие люди, которые делают добрые дела так же естественно, как дышат, даже не замечая того. Мы верим, что хорошие поступки делают лучше не только жизнь того, кому вовремя пришли на помощь, поддержали в трудную минуту, подбодрили словом или порадовали какой-то мелочью, но и возвращаются сторицей.



В нашем доме сломался лифт, а на 8 этаже живет беременная женщина с двухлетним сыном. Так мы им начали помогать всем подъездом - каждое утро кто-то из соседей стоит в 9 утра у нее под дверью и выносит коляску, а потом кто-нибудь днем перед обедом заносит все это обратно. Вечером та же процедура. А еще продукты покупаем и приносим. Приятно жить с такими соседями. © Не все поймут / VK

Бывший парень как-то сделал мне милый сюрприз. Пока я спала, разноцветными баллончиками под окнами написал "Я люблю тебя, котик". Каждый раз я выглядывала и улыбалась. А потом расстались и надпись стала вызывать лишь злость вперемешку с обидой. Я не выдержала, купила всякие средства, вооружилась ведром и пошла отмывать. Спустя час ко мне подошла соседка, поглядела на процесс и спросила: "Расстались?". Я молча кивнула. Она пошла домой за тряпкой и села отмывать вместе со мной. © Карамель / VK

Вот уже полгода ко мне регулярно таскается курьер с цветами. Я уж и так и так спрашивала, мол, от кого - глухо. Ни записки, ни звонков, никак таинственный аноним не проявляется. Сначала было приятно, а потом уже как-то напрягать начало. И тогда я придумала такой выход: каждый раз, когда ко мне приходит курьер, я перенаправляю его к одной из своих соседок. Почти всех из них хотя бы по разу уже получили красивый букет. И мне спокойнее, и им приятно.

Сегодня у меня был очень сложный день. Решила зайти в один магазин, купить энергетик и какие-нибудь снэки. Была в наушниках, видела только, что на входе бабушка стоит и что-то говорит. Сняла наушник, а она просит, оказывается, «пять копеек». Наличку не ношу с собой, извинилась и решила спросить, что купить. Запрос оказался прост — вафель или обычного печенья. Вынесла бабушке две пачки вафель, от предложения купить что-то существенное она отказалась. Но так хорошо на душе стало. Весь негатив прошедшего дня стоил того, чтобы хоть у кого-то появилось немного веры в человечество.

© CoffeeNight / Pikabu

© CoffeeNight / Pikabu Последние несколько дней я находилась в больнице со своим 9-недельным сыном. Сегодня нас выписали. Когда я подошла к машине, то заметила на стекле парковочный талон. К нему прилагался конверт, в котором была записка: «Привет, я увидела парковочный талон на твоей машине. Вероятно, у тебя сейчас тяжелые времена, поэтому я решила оплатить штраф. Надеюсь, вскоре у тебя все наладится!» © Canberra Mums

Моему племяннику 1,2 года. Ему нужно было сделать укол, и я повел его в больницу. Как и любой другой ребенок, он расплакался после укола и никак не мог успокоиться. Мы вышли на улицу и встретили там девочку трех лет с пачкой чипсов в руках. Моего племянника привлекла красочная упаковка, и он не сводил с нее глаз. Тогда эта девчушка подошла ближе и протянула нам свои чипсы. Мой племянник перестал плакать в ту же секунду. © Umesh Jain / Quora

У моего дедушки на улице украли телефон, и его это сильно расстроило. Он впервые за долгое время выбрался в город и так неудачно. Вся семья утешала его, убеждали, что это пустяки и главное, что с ним ничего не случилось. Мы сказали, что купим новый телефон, даже еще лучше, но это не помогало. Тогда младшая сестра сообщила по секрету мне, что дедушка, наверное, грустит, потому что они с ним вместе на том телефоне в тетрисе уже на 142 уровне были. Тогда, купив новый телефон, все сразу по очереди начали играть в тетрис. Через неделю где-то наконец-то доиграли до 142 уровня и вручили подарок дедушке. Он сначала не сильно обрадовался, но потом зашел в игру и засиял от радости.

© Палата № 6 / VK

«Тортик от мамы на день рождения. Мне исполняется 35»

Лето, жара. Мне приспичило после работы идти по магазинам футболку новую себе покупать. А потом еще до остановки автобусной топать по жаре. Чувствую, внезапно мне стало совсем плохо. В глазах прям мушки забелели, тошнота, в холодный пот бросает. Вот-вот в обморок грохнусь, а шла в самом центре города. И вот прислонилась я к какому-то дереву рядом с маленьким домиком. Через несколько минут вышла женщина средних лет, увидела, что совсем я сейчас упаду, вытащила мне табуретку, усадила в тенек, вынесла мне воды. Была со мной рядом. Я немножко пришла в себя, позвонила маме, она на такси приехала, меня забрала. Поблагодарили женщину за ее доброту, уехали. На следующий день я приехала, привезла коробку конфет этой доброй женщине. © N_V_F / ADME

Бывает, что накапливается во мне хорошее настроение, а передать некому. Поэтому, когда пропускают на пешеходном, отправляю воздушные поцелуи водителям. Улыбаются, бибикают! Если с одной стороны водителя «поцеловала», то с другой стороны слышу: «А мне? Я тоже хочу!» Иду дальше по делам с еще более отличным настроем. © Подслушано / Ideer

Моя бабушка была по-настоящему волшебной женщиной. Она воспитывала нас с младшей сестрой одна. Вставала рано утром, шла в ближайший яблоневый сад, где мы часто гуляли, и вешала на ниточках к веткам конфеты. Бабуля обещала нам, что если мы будем есть суп, то она наколдует нам вкусняшки на деревья. Мы быстро с сестрой съедали тарелку супа и бежали в сад, где происходила настоящая магия! © Палата № 6 / VK

Я сейчас на больничном из-за тяжелой травмы ноги. Недавно мне позвонил мой начальник, чтобы узнать, нужна ли мне какая-то помощь. Я сказала, что со мной все в порядке. А затем пошутила, не хочет ли он дать моей сестре работу? Через 20 минут я получила электронное письмо с просьбой предоставить данные моей сестры, чтобы он мог организовать собеседование. © Scaz / Quora

Шел домой, впереди идет девушка. Ноги от ушей, юбочка-карандаш, идет и звонко цокает на красивых каблучках — красота! Как вдруг резко психанет: «Да как же меня все достало!» Падает на землю, ноги раскинула и всхлипывает. Я подхожу, слышу: «А так хочется простого мороженого». Ну я и сбегал в ближайший магазин, купил себе и ей, молча подошел, сел и отдал. Так и сидели, мороженое ели. © Подслушано / Ideer

«Мы с сыном вместе собирали пазлы. Когда добрались до последней детали, я ее не нашел. И тогда мой сын вытащил детальку из кармана, протянул мне и сказал: „Последнюю я сохранил для тебя, папа“»

Всю жизнь моя мама проработала бухгалтером. Как-то она пришла ко мне домой, мы пообедали, и она призналась, что больше не может и не хочет работать в этой сфере. «Но, доченька, надо же чем-то зарабатывать на жизнь! Я не могу просто сидеть дома», — волновалась она. Я расспросила, чем бы она хотела заниматься. Оказалось, что у мамы еще со студенческих лет была мечта — шить. Мы нашли неплохие курсы, я немножко помогла маме финансово. Я заметила, что она реально стала счастливее, когда бросила работу и начала ходить на курсы. По завершению мы переживали о том, найдет ли мама работу. К счастью, я совершенно случайно наткнулась на пост одного бренда — они искали швею. Теперь моя мама работает у них. Очень довольна. © Палата № 6 / VK

Мне было где-то 4-5 лет. Мы с папой поехали на велосипеде на вокзал — я на багажнике, а папа педали крутит. И вот едет один тепловоз без вагонов мимо нас, и я начинаю ему махать и кричать «Паровоз! Паровоз!» Тут он останавливается, высовывается мужик и спрашивает «Прокатиться хочешь?» Я в шоке, не помню, что ответил. Папа закинул меня к этому машинисту в кабину. Там мне разрешили понажимать на разные кнопки. Нажал на одну — раздался гудок, нажал на другую — и откуда-то раздался звук «пщщщщщ». И так еще несколько раз. Моему счастью не было границ! Этот момент очень сильно запомнился на всю жизнь. Даже поступать в университет путей сообщения хотел.

© LAVR91 / Pikabu

«Мой муж оставил это сообщение в спальне нашей дочери, чтобы она нашла его утром»

«С добрым утром! Папа любит тебя».

Собираюсь спать, уже лег в кровать. Слышу, звонит мобильник с банковской симкой. Я никому номер не сообщал. Значит, это холодный спам-звонок. Игнорирую. Следом звонит основной мобильник — звонят из банка. Отвечаю. Сотрудница сообщает мне, что у моей машины открыто окно под дождем. Вспоминаю, что я действительно ездил с открытым окном в последний раз. Благодарю, натягиваю штаны, бегу вниз. Предвкушаю, что машина уже залита водой по щиколотку, и сиденье пропитано насквозь. Обнаруживаю, что кто-то заботливо заклеил приоткрытое окно полиэтиленовым пакетом и скотчем! В машине сухо!

© lolmaus1 / Pikabu

© lolmaus1 / Pikabu Папа жаловался на свою машину. Говорил, мол, и мотор барахлит, и дверцы скрепят, и салон уже покоцанный. Я человек такой, что на подарках экономить не люблю, поэтому и не поскупился подарить отцу на 50 лет новую машину. Он был в шоке. Сначала колебался, говорил, что не сможет свою «старушку» на новенькую тачку променять. А потом мы проехались, и все встало на свои места. © Палата № 6 / VK

Моя коллега обожает ананасы. Однажды мне захотелось сделать ей приятное, поэтому я купил огромный ананас и оставил его на ее столе. © moc_moc_a_moc / Reddit

Почему-то всегда приходилось фотографироваться на документы в холодное время года. А у меня от холода краснеет нос. Вот и выходила на всех фото с красным носом. И вот как-то в очередной раз забегаю с мороза, а там девушка-фотограф чай пьет. Посмотрела на меня и говорит: «А давайте со мной — и вы согреетесь, и мне веселее». Вот это я понимаю, профессионал! © Забава / ADME

Гуляю с дитем во дворе и наблюдаю картину. Мужик копается в машине, а из соседнего подъезда выходит мама с сыном, тащат вдвоем велосипед на покатушки после зимней спячки. Подходят к мужику:

— Здравствуйте! Не могли бы вы нам помочь накачать колеса велосипеда?

— Здрасьте, — ответил мужик. Открыл багажник, достал электрический насос. Завел машину и за пару минут накачал шины велику.

— Спасибо вам огромное! Мы сами долго бы возились, — говорит мама.

Мужик серьезно так посмотрел на нее и на пацана.

— Да что вы, пустяки. Для водителей взаимопомощь на дороге — это святое, — и подмигнул мелкому.

Все участники посмеялись и с хорошим настроением разошлись по своим делам.

© shurskiy / Pikabu

— Здравствуйте! Не могли бы вы нам помочь накачать колеса велосипеда? — Здрасьте, — ответил мужик. Открыл багажник, достал электрический насос. Завел машину и за пару минут накачал шины велику. — Спасибо вам огромное! Мы сами долго бы возились, — говорит мама. Мужик серьезно так посмотрел на нее и на пацана. — Да что вы, пустяки. Для водителей взаимопомощь на дороге — это святое, — и подмигнул мелкому. Все участники посмеялись и с хорошим настроением разошлись по своим делам. © shurskiy / Pikabu Я работаю официанткой. Однажды одна гостья захотела заплатить за обед пожилой пары за соседним столом. Я спросила, знакомы ли они? Девушка ответила отрицательно и просто попросила передать паре, когда она уйдет, что еда уже оплачена. Они были так тронуты этим жестом, что в свою очередь заплатили за еду матери и сына, которые сидели рядом. А те потом заплатили за другой стол, который потом заплатил за следующий. Цепочка растянулась на шесть или семь столов и заканчивалась только к закрытию ресторана. © Adeline Remy / Quora

«Соседские дети любят играть с кошками моей сестры. Недавно они расписали камушки и подарили их котикам»

Стою зимой на остановке, морозище, темно. Со мной еще толпа. Выделяется одна мадам, на шпильках, в шубке, прическа модная, макияж, духи, все дела. И рядом с остановкой от мороза плачет дворовая кошка. Трется рядом с людьми, кричит. И тут эта мадам резко снимает перчатки, берет кошку на руки, греет кошкины уши, а потом вообще расстегивает шубку и прижимает кошку к себе. А мне, такой хорошей и правильной, это и в голову бы не пришло. © Подслушано / Ideer

Ехали с мужем в автобусе. Давка, духота, сами мы задолбанные после работы. Замечаю, что на меня поглядывает мужик. Мне стало неловко, я спряталась за мужа. И тут мужик одергивает моего суженого и спрашивает: «Это ваша девушка?». Пока мы соображали, мужик выдает: «Ребят, возьмите вот два билета в кино, у меня сегодня не сложилось, а вам пусть приятно будет». Мы опешили, поблагодарили, предлагали и деньги за билеты — он не взял, сказал, что хочет чтобы мы просто время хорошо провели. Мы были приятно ошарашены и действительно хорошо провели время. Очень надеюсь, что у этого парня все сложится и он еще не раз сходит в кино с любимой. © Подслушано / Ideer

«У меня есть кошечка Скай. И я очень хотел, чтобы кто-нибудь нарисовал ее на фоне неба в бриллиантах. И мой сосед сделал это бесплатно, просто ради развлечения»

У меня на работе есть одна пожилая женщина. Она давно живет одна, поэтому иногда ей бывает довольно одиноко. В один из дней я пригласил ее на обед. Мы классно пообщались. Она сказала, что была невероятно счастлива и благодарна за то, что кто-то захотел провести с ней время. © GoonsAndGhouls / Reddit

Мне всю жизнь не нравилась идея делать предложение руки и сердца на чужой свадьбе. Но знаете что? Когда к нам перед свадьбой пришли с такой идеей, мы с женихом моментально ответили «Да, конечно!». А когда я должна была бросать букет на свадьбе, я подошла и вручила его маме. За ней на одном колене стоял мой отчим, который воспитывал меня с 6 лет. Мама, естественно, согласилась и мы все рыдали от счастья. Близкие знали, что им обоим важно быть официально женатыми, но все эти года сделать это было нереальным из-за больших проблем с бывшей женой и делением имущества. За пару дней до свадьбы отчим наконец-то получил свидетельство о расторжении брака и не хотел больше ждать. Как же я за них счастлива! © Палата № 6 / VK

Всегда учила детей не брать чужого. Если что-то находили, всегда искали хозяев и возвращали. Младшему особенно везло. Очень огорчался в детстве, что приходилось отдавать найденные машинки, а потом и хорошие телефоны. Недавно он потерял портмоне с паспортом, документами на машину, деньгами. Полдня метался в поисках, но безрезультатно. Вечером в соцсети его нашел парень и все вернул. Сын предложил вознаграждение, но парень отказался. С возгласами: «Урааа, не зря все-таки машинки возвращал!» — кинул 1000 на телефон парню. © Подслушано / Ideer

Возвращалась я как-то с работы с мужем, сели в автобус. Одной женщине я так сильно не понравилась, что начала она на меня орать на весь автобус и про мужа не забыла. Испоганила настроение, потом вдогонку я еще и с мужем поругалась и разрыдалась прямо посреди торгового центра. Пока ревела, шла к выходу, заметила девушку, которая шла на меня и оглядывалась. Ну, думаю, сейчас еще кто-нибудь «порадует». Догнала меня эта девушка словами: «Не плачьте! Я когда вижу, как вы плачете горько, мне самой плакать хочется. Все будет хорошо!» — и обнимает меня! После 12 часов работы, ссоры в душном и вонючем автобусе, с зареванным лицом и потекшей тушью. Муж, парень этой девочки и проходящие люди аж замерли, глядя на это все. И так мне после этих слов тепло стало! Теперь когда вижу как кто-то плачет, даже если это незнакомый человек, подхожу и обнимаю его. Жаль, не успела я тогда поблагодарить ее как следует лично. © Подслушано / Ideer

Пошла с мужиком на свидание. Назаказывали на кругленькую сумму, и он вышел поговорить по телефону на улицу. Прошло полчаса, его нет. Вышла на улицу — тоже никого. Ну все, думаю, кинули меня. Пришлось платить самой. И вот вечером звонит. Я с руганью, а он прерывает меня и выдает объяснение. Когда он говорил по телефону, то прям перед ним на землю упала старушка, начала задыхаться. Он медик и начал откачивать ее, тормознул машину, положил старушку туда и поехал с ней в ближайшую больницу. Скорую пришлось бы долго ждать, да и делали они бы тоже самое, что и он. Пробыл там с ней несколько часов пока врачи не сказали, что все хорошо, он может идти. Я разревелась прям на месте. © Палата 6 / VK

«Надпись, которую бариста нацарапал на моей чашке с какао»

«Удачного дня»